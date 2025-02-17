Tolon Global Genel Müdürü Ömer Tolon’un tedavisi devam ediyor

Tolon Global Genel Müdürü Ömer Tolon, 15 Şubat 2025 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde yer alan Go-Kart pistinde bir kaza geçirmiş ve yapılan ilk müdehalelerin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Şirketten yapılan açıklamada Ömer Tolun’un tedavisinin devam etmekte olup sağlık durumunun yakından takip edildiği ve gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verileceği ifade edildi.