TOP300’de Kalyon yerini korudu İtalyan Salini, 23. sıradan listeye girdi
Kalyon İnşaat toplam değeri 23.5 milyar lirayı bulan 18 sözleşmeyle ENR Türkiye, TOP300 – 2019 listesinde birinci sırasındaki yerini korudu. Bir basamak yükselen Kolin ikinci sırada, yine bir basamak yükselen Cengiz üçüncü sırada, Makyol dördüncü, Özgün Yapı da beşinci sırada yer aldı.
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