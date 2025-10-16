Toprağa umut eken kadınlar geleceği hasat ediyor

BAŞAK NUR GÖKÇAM

Toprağın bereketi, kadı­nın emeğiyle buluştu­ğunda yalnızca üretim değil, sürdürülebilir bir gelecek de filizleniyor. Birleşmiş Mil­letler’in 2008 yılından bu yana her 15 Ekim’de kutladığı Dünya Çiftçi Kadınlar Günü, tarımsal üretimde, kırsal kalkınmada ve gıda güvenliğinin sağlanmasın­da kadınların üstlendiği kritik rolü görünür kılmayı amaçlıyor.

Bu yıl, Birleşmiş Milletler tara­fından ‘Kooperatifler Yılı’ ilan edilen 2025’te, toprağa hayat veren kadınların dayanışma ve birlikte üretme hikâyeleri, sür­dürülebilir kalkınmanın da kal­binde yer alıyor. İkinci yüzyılı­na adım atan Türkiye İş Banka­sı da, bu anlamlı günü üçüncü kez düzenlediği etkinlikle kut­layarak; tarımda dönüşümü, yerel kalkınmayı ve kadın eme­ğinin gücünü bir araya getirdi. ‘Kadının Gücü: Geleceğin Tarı­mı’ temasıyla gerçekleşen bu­luşmada, üretimin her aşaması­na dokunan çiftçi kadınlar, hem toprağa hem de geleceğe umut eken hikâyelerini paylaştı.

“Kadın kooperatifleri sosyal dayanışmanın da sembolü”

Etkinliğin açılış konuşması­nı yapan İş Bankası Genel Mü­dür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, ülkemizde 5 milyon tarım üre­ticisinin 2 milyonunun kadın olmasına rağmen Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı kadın ora­nının yalnızca yüzde 15 sevi­yesinde bulunduğunu belirtti. Yılmaz, “Tarımın yükünü sırt­layan kadınlar gelir paylaşımı ve karar mekanizmaları söz ko­nusu olduğunda hala arka plan­da kalıyor.

Oysa Dünya Bankası ve FAO araştırmaları, eğer ka­dınlar erkeklerle aynı olanak­lara sahip olsalardı tarımsal üretimden küresel ölçekte elde edeceğimiz gelirin en az 1 tril­yon dolar daha fazla olacağını söylüyor. Kadın üretirse sade­ce üretimi değil kaliteyi, sürdü­rülebilirliği toplumsal refahı da artırıyor. Bu bakış açısıyla ka­dına pozitif yaklaşımımızı her zaman sürdüreceğiz” diye ko­nuştu.

Kadınların tarımsal üretim­de güçlenmesinin, açlıkla mü­cadeleden iklim krizine kadar birçok küresel hedefin anahtarı olduğunu belirten Yılmaz, ka­dın kooperatiflerinin önemi­ne dikkat çekerek kadın koo­peratiflerinin yalnızca ekono­mik değil, sosyal dayanışmanın sembolü olduğunu vurguladı.

Üretici kadınlara çevrimiçi pazarlara kolay erişim imkânı

Yeni Nesil Çiftçi Kadın Bu­luşmaları ile kadın üreticilere dijital pazarlama, markalaşma, finansal okuryazarlık eğitimle­ri verdiklerini belirten Sezgin Yılmaz, üretici kadınların İş Bankası iştiraklerinden çevri­miçi alışveriş platformu Paza­rama aracılığıyla komisyon ve kargo ücreti ödemeden ürünle­rini satabildiklerini, böylelikle Mart 2024’ten bu yana 7 milyon TL’yi aşkın gelir elde ettikleri­ni söyledi. Bu yıl düzenledikle­ri bir kampanya ile en fazla sa­tış yapan 3 kadın üreticiyi tarım alanındaki başarılı örnekleri deneyimlemeleri için Hollan­da’ya götürdüklerini; gelecek yıl 6 kadınla benzer bir teknik gezi gerçekleştirmeyi planladıkları­nı aktardı.

Kadınlarla çalışmak marka değerini artırıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türki­ye Temsilcisi Dr. Ayşegül Selı­şık da konuşmasında, dünyada gıdaya erişimin çok önemli bir sorun olduğuna işaret ederek 2024 verilerine göre hala 720 milyon insanın açlıkla mücade­le ettiğini, bununla birlikte hem doğal kaynakların hem tarımda çalışan sayısının azaldığını söy­ledi. Sürdürülebilir bir gelece­ğin kırsal kesimde yaşayan ka­dınların güçlenmesiyle sağla­nabileceğini vurguladı.

Tarımın mutlaka öncelik­lendirilmesi ve çiftçi kadınla­rın baş tacı edilmesi gerektiğini söyleyen Selışık, bu bakış açı­sıyla kadın liderliğindeki koo­peratiflere yönelik bir program uyguladıklarını, özellikle ye­reldeki üretimin belirli stan­dartlarla dijital pazarlara ulaş­tırılmasına yönelik eğitimler verdiklerini, şu anda 19 ilde 38 kooperatif ile çalıştıklarını an­lattı. Selışık, “Kooperatifçilik önemli, kadınların dayanışması önemli. Kadınlar birlikte çalış­tığında marka değeri yaratıyor, katma değeri yüksek ürünler üretiyor, daha çok kazanç elde ediyor. El ele hareket edelim. Güç birliğine devam edelim. Bu sene ve sonrasında koope­ratifçiliği güçlendirmeye gayret edelim” diye konuştu.

200 küçükbaşı drone ile takip ediyor

‘Kadının Gücü: Geleceğin Tarımı’ etkinliğinde tarımsal üretimin farklı alanlarında kendi hikayelerini yazan kadınlar umut tazeleyen yolculuklarını paylaştı. Bu kapsamda Antalya’da koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan Kamile Kıvrak, 60 keçi ile başlayan yetiştiricilik yolculuğunda 200 küçükbaştan oluşan bir sürüye sahip olduğunu anlattı. Koyunlarının kaybolması üzerine düğünlerde gördüğü drone’u almaya karar verdiğini, kullanımını internetten öğrendiği gece görüş özelliğine sahip iki drone ile sürüsünü takip ettiğini anlattı.

Solucan gübresiyle Viyana’ya gitti

‘Kadının Gücü: Geleceğin Tarımı’ etkinliğinde dikkat çeken bir diğer hikâye de Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde küçük yaştan itibaren tarım ve hayvancılık yapan, solucan gübresi üretimi gerçekleştiren Menekşe Koyuncu’ya aitti. Koyuncu, 500 kişinin katıldığı çiftçi kadınlar yarışmasından seçilerek, Viyana’ya eğitim almaya gittiğini ve ardından solucan gübresi yetiştirmeye başladığını anlattı. Koyuncu, ayrıca İç Anadolu bölgesindeki tüm sebzeleri bahçesinde yetiştirebildiğini, hiçbir zaman kimyasal gübre kullanmadığını, mühendis oğlunun da seracılık yapmak ve kompost üretmek istediğini belirterek toprağın ölmez bir ana olduğunu ifade etti.