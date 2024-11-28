Tosyalı, Libya’da 8,1 milyon ton kapasiteli DRI tesisi yatırımına imza attı
Libya Bingazi’de 8,1 milyon ton kapasiteli DRI tesisi kurmak üzere United Steel Company for Iron and Steel Industry (SULB) ile anlaşma imzaladıklarını söyleyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 2.7 milyon ton kapasiteli ilk faz için yatırımlara hemen başlayacaklarını duyurdu.
Üç kıtada yatırım tesisleri de dâhil olmak üzere 40’dan fazla tesis ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla küresel büyümelerini sürdürdüklerini söyleyen Fuat Tosyalı, yıllık toplam 12,5 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesine sahip bir şirket olduklarını dile getirdi. Türkiye’nin yanı sıra Cezayir, Senegal, Angola ve İspanya’da da global yatırımlarının bulunduğunu belirten Tosyalı, “Dünyanın en hızlı büyüyen demir-çelik şirketlerinden biriyiz. 2022’de 78’inci sıradaydık, 2023’te 15 basamak birden yükselerek 63’üncü sıraya yerleştik.
Sürdürülebilirlik, teknoloji ve inovasyon odaklı önemli yatırımlar yaparak dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu. Libya Bingazi’de toplam 8,1 milyon ton kapasiteli dünyanın en büyük DRI tesislerini kurmak üzere United Steel Company for Iron and Steel Industry (SULB) ile yepyeni bir anlaşmaya imza attıklarından bahseden Tosyalı, üç fazdan oluşacak olan entegre demir çelik tesisinin ilk fazı olan 2.7 milyon ton kapasiteli kısmı için yatırımlara hemen başlayacaklarını duyurdu.
““Ren Su Boru Hattı” (RWTL) ihalesini kazandık”
Öte yandan Angola’da, Angola Cumhuriyeti’ne ait petrol şirketi Sonangol ile gerçekleştirecekleri ortaklık ile mevcut demir cevheri yatırımına ilave olarak entegre bir demir çelik tesisi kurmak için iş birliğine gittiklerini söyleyen Fuat Tosyalı, “Bununla birlikte bir süre önce İspanya’nın önde gelen çelik boru üreticilerinden STS fabrikasını satın almıştık. Burada da kapasiteyi yeni yatırımlarla 240 bin tona çıkarma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Tosyalı Demir Çelik İskenderun tesislerinin de büyüme hedefleri açısından önemli katkılar sağlamaya başladığını dile getiren Tosyalı, tam entegre olan bu tesiste 500 farklı kalite ve ebatta ürün üretebildiklerini aktardı.
Avrupa’nın önemli sürdürülebilirlik odaklı projelerine de dahil olmaya devam ettiklerini söyleyen Tosyalı, Avrupa’nın en büyük boru üreticisi olarak Tosçelik Spiral Boru şirketiyle, Almanya’daki en önemli çevresel dönüşüm projelerinden biri olan “Ren Su Boru Hattı” (RWTL) ihalesini kazandıklarını, yılın ilk 10 ayında büyüme ve yeni yatırım hedeflerine ulaştıklarını, hem yurt içinde hem de ihracat tarafında başarılı bir yarı yıl geçirdiklerini ifade etti.
“İkinci DRI tesisimiz, yüzde 100 hidrojenle ticari üretim yapan ilk tesis”
Cezayir’in en büyük sanayi tesislerinden biri olan Tosyalı Algérie Tesislerinde geçen yıl en yüksek teknolojiye sahip yeni bir DRI tesisi ve onun önünde 4 milyon ton/yıl kapasite ile yassı çelik üretecek haddehanelerin yapımına başladıklarından söz eden Fuat Tosyalı, bu yatırımın slab üretim tesisinin mayıs ayı itibarıyla faaliyete geçtiğini ifade etti. Aynı şekilde bu fazdaki ikinci DRI’ı da geçen günlerde devreye aldıklarını anlatan Tosyalı, ikinci DRI tesisinin hem doğal gaz hem de küçük bir modifikasyonla yüzde 100 hidrojenle çalışabilme özelliğiyle dünyada ticari üretime başlayan ilk tesis olduğuna dikkat çekti.
Tosyalı Algérie’nin aynı tesiste 5 milyon tonun üzerine çıkan DRI üretim kapasitesiyle Avrupa ve Kuzey Afrika’yı kapsayan Akdeniz havzasındaki en büyük DRI üretim kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Tosyalı, “Bununla birlikte yine Cezayir’deki tesisimizin 4’üncü etap yatırımları kapsamında yeni bir 4 milyon ton/yıl kapasiteli peletleme tesisi ve yine 4 milyon ton/yıl kapasiteli yeni bir zenginleştirme tesisi yatırımımız da devam ediyor. Cezayir’deki tüm bu yatırımları bu yılın sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
“Sektör, çevre dostu üretim modellerini yaygınlaştırmalı”
Avrupa’nın ve ABD’nin yaptığı gibi Türkiye’nin de Çin’e karşı kapılarını kapatması gerektiğini belirten Fuat Tosyalı, firmaları haksız rekabete karşı korumak gerektiğini vurguladı. İthalata karşı etkin koruma tedbirlerinin uygulanmasının da haksız rekabeti önlemek açısından önemli olduğuna değinen Tosyalı, şöyle devam etti: “Bakanlığımızın aldığı anti-damping kararlarının diğer ürünler için de gelmesini bekliyoruz. Bununla birlikte Türk demir-çelik sektörünün çevre dostu üretim modellerini yaygınlaştırması ve yeşil dönüşüm yatırımlarında karbon ayak izini azaltmaya yönelik adımlar atması gerekiyor.”
“200 milyon dolarlık ilave kapasite artışı geliyor"
2023 yılında toplam cirolarının 6 milyar dolar civarında gerçekleştiğini anımsatan Fuat Tosyalı, bunun yarısına yakınının yurt dışı şirketlerinden geldiğini belirtti. Satışlarının yüzde 60’a yakınının yurt dışı pazarlardan geldiğini söyleyen Tosyalı, “Dünyada 100’ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirirken artan nitelikli ürün kapasitemiz ve ürün çeşitliliğimizle ihracat coğrafyamızı da genişletmeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Yatırımlarla büyüyen bir şirket olduklarına dikkat çeken Tosyalı, Türkiye’nin teneke ihracatının yüzde 70’ini tek başına gerçekleştiren Tosyalı Toyo tesislerinde, 325 bin tonluk teneke üretim kapasitesini iki katına çıkararak 650 bin ton seviyesine ulaşmak için başlattıkları yatırımların devam ettiğini dile getirdi. Bu kapsamda, yeni Tin Free Steel (kalaysız teneke) üretimi de dahil olmak üzere bir dizi yatırımlarının olduğunu anımsatan Tosyalı, “Yaklaşık 200 milyon dolar tutarındaki ilave kapasite artışını bu yıl bitmeden tamamlayıp devreye almayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.