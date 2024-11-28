Tosyalı, Libya’da 8,1 milyon ton kapasiteli DRI tesisi yatırımına imza attı

Üç kıtada yatırım tesis­leri de dâhil olmak üze­re 40’dan fazla tesis ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla küre­sel büyümelerini sürdürdükle­rini söyleyen Fuat Tosyalı, yıllık toplam 12,5 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesine sahip bir şir­ket olduklarını dile getirdi. Tür­kiye’nin yanı sıra Cezayir, Sene­gal, Angola ve İspanya’da da glo­bal yatırımlarının bulunduğunu belirten Tosyalı, “Dünyanın en hızlı büyüyen demir-çelik şirket­lerinden biriyiz. 2022’de 78’inci sıradaydık, 2023’te 15 basamak birden yükselerek 63’üncü sıraya yerleştik.

Sürdürülebilirlik, tek­noloji ve inovasyon odaklı önem­li yatırımlar yaparak dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olma yolunda emin adımlar­la ilerliyoruz” diye konuştu. Lib­ya Bingazi’de toplam 8,1 milyon ton kapasiteli dünyanın en bü­yük DRI tesislerini kurmak üze­re United Steel Company for Iron and Steel Industry (SULB) ile yepyeni bir anlaşmaya imza at­tıklarından bahseden Tosyalı, üç fazdan oluşacak olan entegre de­mir çelik tesisinin ilk fazı olan 2.7 milyon ton kapasiteli kısmı için yatırımlara hemen başlayacakla­rını duyurdu.

““Ren Su Boru Hattı” (RWTL) ihalesini kazandık”

Öte yandan Angola’da, Angola Cumhuriyeti’ne ait petrol şirketi Sonangol ile gerçekleştirecekle­ri ortaklık ile mevcut demir cev­heri yatırımına ilave olarak en­tegre bir demir çelik tesisi kur­mak için iş birliğine gittiklerini söyleyen Fuat Tosyalı, “Bununla birlikte bir süre önce İspanya’nın önde gelen çelik boru üreticile­rinden STS fabrikasını satın al­mıştık. Burada da kapasiteyi yeni yatırımlarla 240 bin tona çıkar­ma hedefi doğrultusunda çalış­malarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Tosyalı Demir Çelik İskenderun tesislerinin de büyüme hedef­leri açısından önemli katkılar sağlamaya başladığını dile geti­ren Tosyalı, tam entegre olan bu tesiste 500 farklı kalite ve ebat­ta ürün üretebildiklerini aktar­dı.

Avrupa’nın önemli sürdürü­lebilirlik odaklı projelerine de dahil olmaya devam ettiklerini söyleyen Tosyalı, Avrupa’nın en büyük boru üreticisi olarak Tos­çelik Spiral Boru şirketiyle, Al­manya’daki en önemli çevresel dönüşüm projelerinden biri olan “Ren Su Boru Hattı” (RWTL) iha­lesini kazandıklarını, yılın ilk 10 ayında büyüme ve yeni yatırım hedeflerine ulaştıklarını, hem yurt içinde hem de ihracat tara­fında başarılı bir yarı yıl geçirdik­lerini ifade etti.

“İkinci DRI tesisimiz, yüzde 100 hidrojenle ticari üretim yapan ilk tesis”

Cezayir’in en büyük sanayi te­sislerinden biri olan Tosyalı Al­gérie Tesislerinde geçen yıl en yüksek teknolojiye sahip yeni bir DRI tesisi ve onun önünde 4 milyon ton/yıl kapasite ile yas­sı çelik üretecek haddehanele­rin yapımına başladıklarından söz eden Fuat Tosyalı, bu yatırı­mın slab üretim tesisinin mayıs ayı itibarıyla faaliyete geçtiği­ni ifade etti. Aynı şekilde bu faz­daki ikinci DRI’ı da geçen gün­lerde devreye aldıklarını anla­tan Tosyalı, ikinci DRI tesisinin hem doğal gaz hem de küçük bir modifikasyonla yüzde 100 hid­rojenle çalışabilme özelliğiyle dünyada ticari üretime başlayan ilk tesis olduğuna dikkat çekti.

Tosyalı Algérie’nin aynı tesiste 5 milyon tonun üzerine çıkan DRI üretim kapasitesiyle Avrupa ve Kuzey Afrika’yı kapsayan Akde­niz havzasındaki en büyük DRI üretim kapasitesine sahip oldu­ğunun altını çizen Tosyalı, “Bu­nunla birlikte yine Cezayir’deki tesisimizin 4’üncü etap yatırım­ları kapsamında yeni bir 4 mil­yon ton/yıl kapasiteli peletleme tesisi ve yine 4 milyon ton/yıl kapasiteli yeni bir zenginleştir­me tesisi yatırımımız da devam ediyor. Cezayir’deki tüm bu ya­tırımları bu yılın sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz” şek­linde konuştu.

“Sektör, çevre dostu üretim modellerini yaygınlaştırmalı”

Avrupa’nın ve ABD’nin yaptı­ğı gibi Türkiye’nin de Çin’e karşı kapılarını kapatması gerektiği­ni belirten Fuat Tosyalı, firmala­rı haksız rekabete karşı korumak gerektiğini vurguladı. İthalata karşı etkin koruma tedbirlerinin uygulanmasının da haksız reka­beti önlemek açısından önemli olduğuna değinen Tosyalı, şöy­le devam etti: “Bakanlığımızın aldığı anti-damping kararları­nın diğer ürünler için de gelme­sini bekliyoruz. Bununla birlik­te Türk demir-çelik sektörünün çevre dostu üretim modellerini yaygınlaştırması ve yeşil dönü­şüm yatırımlarında karbon ayak izini azaltmaya yönelik adımlar atması gerekiyor.”

“200 milyon dolarlık ilave kapasite artışı geliyor"

2023 yılında toplam cirolarının 6 milyar dolar civarında gerçekleştiğini anımsatan Fuat Tosyalı, bunun yarısına yakınının yurt dışı şirketlerinden geldiğini belirtti. Satışlarının yüzde 60’a yakınının yurt dışı pazarlardan geldiğini söyleyen Tosyalı, “Dünyada 100’ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirirken artan nitelikli ürün kapasitemiz ve ürün çeşitliliğimizle ihracat coğrafyamızı da genişletmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Yatırımlarla büyüyen bir şirket olduklarına dikkat çeken Tosyalı, Türkiye’nin teneke ihracatının yüzde 70’ini tek başına gerçekleştiren Tosyalı Toyo tesislerinde, 325 bin tonluk teneke üretim kapasitesini iki katına çıkararak 650 bin ton seviyesine ulaşmak için başlattıkları yatırımların devam ettiğini dile getirdi. Bu kapsamda, yeni Tin Free Steel (kalaysız teneke) üretimi de dahil olmak üzere bir dizi yatırımlarının olduğunu anımsatan Tosyalı, “Yaklaşık 200 milyon dolar tutarındaki ilave kapasite artışını bu yıl bitmeden tamamlayıp devreye almayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.