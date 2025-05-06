Toyo, yeni fabrikayı ihracat üssü yapacak
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 62 bin 500 metrekare alan üzerine 70 milyon dolarlık yatırımla yeni tesis kuran Toyo Matbaa Mürekkepleri, üretim kapasitesini artırıp, şirketin inovasyon gücünü önemli ölçüde ileriye taşımayı hedefliyor.
Özlem SARSIN
Geçtiğimiz günlerde 70 milyon dolar yatırımla üretim kapasitesini artıracak yeni tesis kuran dünyanın en büyük mürekkep üreticilerinden biri olan Japonya merkezli artience Group’a bağlı Toyo Matbaa Mürekkepleri, yeni fabrikayı ihracat ve üretim üssü olarak konumlamayı hedefliyor.
Toyo Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli, geçtiğimiz ay açılışını gerçekleştirdikleri yeni üretim tesisi ile artience Group’un Türkiye’nin üretim gücüne ve bölgesel potansiyeline duyduğu güvenin en somut göstergesi olmanın yanı sıra, sürdürülebilir ve stratejik büyümeye verdiği önemin güçlü bir yansıması olduğunu söyledi.
“Yeni fabrikamız stratejik bir kapı olacak”
Bu yatırımla birlikte üretim kapasitesinin yaklaşık iki katına çıkacağını ifade eden Benli, “Daha önce ithal ettiğimiz laminasyon tutkalları gibi ürünleri artık yerli üretimle karşılamayı hedefliyor; böylece ülke ekonomisine ve ihracata katkı sunmayı amaçlıyoruz. Yeni tesisimiz, yalnızca Türkiye için değil, çevre ülkeler için de bir üretim ve ihracat üssü olacak. Bu kapsamda, mart ayı itibarıyla laminasyon tutkalları ürün grubundaki üretim faaliyetlerimiz başlamış olup kesintisiz şekilde devam etmektedir. Yeni fabrikamız yalnızca üretim kapasitemizin artışıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda ileri teknoloji kullanımı ve sürdürülebilirlik uygulamalarıyla da öne çıkıyor.
Tesisimizde tam otomasyonla işletilen üretim hatları ve bina otomasyon sistemleri sayesinde tüm süreçleri dijital olarak izleyip yönetebiliyoruz. Yeni nesil makinelerimiz ve dikey üretim yapımız, hem yüksek verimlilik hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca solvent kayıplarını minimize eden sistemler ve proses güvenliğini önceliklendiren pek çok ileri teknolojiyi de devreye aldık” dedi.
Yeni fabrikanın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına açılan stratejik bir kapı olacağına işaret eden Benli, “Bu tesisi yalnızca ülkemiz için değil, çevre ülkeler için de üretim ve ihracat üssü haline getirmeyi amaçlıyoruz. Öncelikli hedefimiz, Türkiye pazarındaki konumumuzu korumak ve daha da geliştirmek. İkinci hedefimizde ise ihracat yer alıyor. Şirketimiz; Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’dan oluşan geniş bir coğrafya için artience Group’un bölgesel üretim ve ihracat merkezi konumunda. Bugüne kadar ihracatımızı artırma ve hedef bölgelerimize ulaşma amacı ile yurt dışında birçok fuara, teknik seminere katıldık; katılmaya da devam ediyoruz. Aynı zamanda iş ortaklarımızın tesislerini ziyaret ederek eğitim ve teknik destek hizmeti sunuyoruz. Yeni fabrikamızla birlikte ürünlerimizin erişimini hızlandırarak rekabet avantajımızı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan Japonya’nın, yeni ürün ve hizmetleri benimseme konusunda oldukça gelişmiş bir ülke olduğuna dikkat çeken Benli, “Ancak farklı pazarlara, özellikle de Avrupa’ya açılmak isteyen Japon şirketleri için Türkiye, stratejik avantajları ve iş birliği potansiyeli ile öne çıkıyor.
Avrupa büyük bir pazar olsa da, Uzak Doğu’da yer alan şirketler için Avrupa’da doğrudan üretim yapmak kolay değil. Avrupa Birliği’nin kendine özgü standartları mevcut ve bu standartlara uyum sağlamak zaman alabiliyor. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye; coğrafi konumu, AB pazarına yakınlığı ve üretim altyapısıyla ideal bir başlangıç noktası olarak öne çıkıyor. Özellikle kimya sektörü açısından değerlendirildiğinde, Avrupa›da ürün güvenliği ve regülasyonlarına ilişkin yüksek beklentiler söz konusu.
Türkiye, sahip olduğu teknik bilgi birikimi ve uluslararası mevzuatlara uyum konusundaki tecrübesiyle Japon şirketlerinin Avrupa pazarına giriş süreçlerini hızlandıran önemli bir partner olma özelliği taşıyor. Şirketimiz özelinde baktığımızda ise artience Group sadece Türkiye pazarı için buraya gelmedi. Türkiye, artience Group için bölgesel üretim ve satış üssü konumunda. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda ülkemizin bulunduğu stratejik konum, Avrupa ve çevre ülkelere yaptığımız ihracat, Ar-Ge çalışmalarımız, iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel bağın artience Group’un Türkiye’ye yatırım kararında önemli rol oynadığını söyleyebilirim” dedi.
Türkiye’nin ambalaj sektöründe çok güçlü ve hızla gelişen bir ülke olduğunu söyleyen Benli, “Hem ulusal hem de uluslararası pazarlara sunduğu kaliteli ürünlerle bu alandaki gücünü her geçen gün daha da pekiştiriyor. Biz de ambalaj ve basım sektörlerinin tedarikçisi olarak, gelişen bu pazarda doğru ihtiyaç ve beklentileri analiz ederek sürdürülebilir hedefler belirlemeye ve yatırımlar yapmaya gayret gösteriyoruz” dedi.
“Yeni Ar-Ge merkezi yolda”
Yeni tesisle birlikte yalnızca üretim güçlerini değil, Ar-Ge kapasitesini de önemli ölçüde artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Yakup Benli, “Türkiye, özellikle ambalaj sektöründe çok güçlü ve hızla gelişen bir ülke. Hem ulusal hem de uluslararası pazarlara sunduğu kaliteli ürünlerle bu alandaki gücünü her geçen gün daha da pekiştiriyor. Biz de ambalaj ve basım sektörlerinin tedarikçisi olarak, gelişen bu pazarda doğru ihtiyaç ve beklentileri analiz ederek sürdürülebilir hedefler belirlemeye ve yatırımlar yapmaya gayret gösteriyoruz.
Kurulacak yeni Ar-Ge merkezimiz, mevcut yapımızın yaklaşık dört katı büyüklüğünde olacak. Kurulum tamamlandığında, yeni nesil test baskı cihazlarımız sayesinde çok daha esnek, özgün ve müşteri odaklı çözümler geliştirebileceğiz. Bu yapı, yalnızca Türkiye için değil; küresel pazarlara da katma değer sunan bir merkez haline gelecek. Ayrıca 2025 yılı, operasyonel verimlilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi stratejik önceliklerimiz açısından kritik bir yıl olacak. Geri dönüştürülebilir ve çevre dostu ürün portföyümüzü genişleterek müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.