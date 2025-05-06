Toyo, yeni fabrikayı ihracat üssü yapacak

Özlem SARSIN

Geçtiğimiz günlerde 70 mil­yon dolar yatırımla üre­tim kapasitesini artıracak ye­ni tesis kuran dünyanın en bü­yük mürekkep üreticilerinden biri olan Japonya merkezli ar­tience Group’a bağlı Toyo Mat­baa Mürekkepleri, yeni fabrika­yı ihracat ve üretim üssü olarak konumlamayı hedefliyor.

To­yo Matbaa Mürekkepleri CE­O’su Yakup Benli, geçtiğimiz ay açılışını gerçekleştirdikle­ri yeni üretim tesisi ile artien­ce Group’un Türkiye’nin üretim gücüne ve bölgesel potansiyeli­ne duyduğu güvenin en somut göstergesi olmanın yanı sıra, sürdürülebilir ve stratejik büyü­meye verdiği önemin güçlü bir yansıması olduğunu söyledi.

“Yeni fabrikamız stratejik bir kapı olacak”

Bu yatırımla birlikte üretim kapasitesinin yaklaşık iki katı­na çıkacağını ifade eden Benli, “Daha önce ithal ettiğimiz lami­nasyon tutkalları gibi ürünleri artık yerli üretimle karşılama­yı hedefliyor; böylece ülke eko­nomisine ve ihracata katkı sun­mayı amaçlıyoruz. Yeni tesisi­miz, yalnızca Türkiye için değil, çevre ülkeler için de bir üretim ve ihracat üssü olacak. Bu kap­samda, mart ayı itibarıyla la­minasyon tutkalları ürün gru­bundaki üretim faaliyetlerimiz başlamış olup kesintisiz şekilde devam etmektedir. Yeni fabri­kamız yalnızca üretim kapasi­temizin artışıyla sınırlı kalmı­yor; aynı zamanda ileri teknolo­ji kullanımı ve sürdürülebilirlik uygulamalarıyla da öne çıkıyor.

Tesisimizde tam otomasyon­la işletilen üretim hatları ve bi­na otomasyon sistemleri saye­sinde tüm süreçleri dijital ola­rak izleyip yönetebiliyoruz. Yeni nesil makinelerimiz ve di­key üretim yapımız, hem yük­sek verimlilik hem de enerji ta­sarrufu sağlıyor. Ayrıca solvent kayıplarını minimize eden sis­temler ve proses güvenliğini ön­celiklendiren pek çok ileri tek­nolojiyi de devreye aldık” dedi.

Yeni fabrikanın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına açı­lan stratejik bir kapı olacağına işaret eden Benli, “Bu tesisi yal­nızca ülkemiz için değil, çevre ülkeler için de üretim ve ihracat üssü haline getirmeyi amaçlıyo­ruz. Öncelikli hedefimiz, Tür­kiye pazarındaki konumumuzu korumak ve daha da geliştirmek. İkinci hedefimizde ise ihracat yer alıyor. Şirketimiz; Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’dan oluşan geniş bir coğrafya için artience Group’un bölgesel üretim ve ih­racat merkezi konumunda. Bu­güne kadar ihracatımızı artır­ma ve hedef bölgelerimize ulaş­ma amacı ile yurt dışında birçok fuara, teknik seminere katıldık; katılmaya da devam ediyoruz. Aynı zamanda iş ortaklarımızın tesislerini ziyaret ederek eğitim ve teknik destek hizmeti sunu­yoruz. Yeni fabrikamızla birlik­te ürünlerimizin erişimini hız­landırarak rekabet avantajımı­zı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Dünyanın en büyük ekono­mileri arasında yer alan Japon­ya’nın, yeni ürün ve hizmetleri benimseme konusunda oldukça gelişmiş bir ülke olduğuna dik­kat çeken Benli, “Ancak fark­lı pazarlara, özellikle de Avru­pa’ya açılmak isteyen Japon şirketleri için Türkiye, strate­jik avantajları ve iş birliği po­tansiyeli ile öne çıkıyor.

Avru­pa büyük bir pazar olsa da, Uzak Doğu’da yer alan şirketler için Avrupa’da doğrudan üretim yapmak kolay değil. Avrupa Bir­liği’nin kendine özgü standart­ları mevcut ve bu standartlara uyum sağlamak zaman alabi­liyor. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye; coğrafi konumu, AB pazarına yakınlığı ve üretim altyapısıyla ideal bir başlangıç noktası olarak öne çıkıyor. Özel­likle kimya sektörü açısından değerlendirildiğinde, Avrupa›­da ürün güvenliği ve regülas­yonlarına ilişkin yüksek beklen­tiler söz konusu.

Türkiye, sahip olduğu teknik bilgi birikimi ve uluslararası mevzuatlara uyum konusundaki tecrübesiyle Ja­pon şirketlerinin Avrupa pa­zarına giriş süreçlerini hızlan­dıran önemli bir partner olma özelliği taşıyor. Şirketimiz öze­linde baktığımızda ise artien­ce Group sadece Türkiye paza­rı için buraya gelmedi. Türki­ye, artience Group için bölgesel üretim ve satış üssü konumun­da. Tüm bunları göz önünde bu­lundurduğumuzda ülkemizin bulunduğu stratejik konum, Avrupa ve çevre ülkelere yaptı­ğımız ihracat, Ar-Ge çalışma­larımız, iki ülke arasındaki ta­rihsel ve kültürel bağın artien­ce Group’un Türkiye’ye yatırım kararında önemli rol oynadığını söyleyebilirim” dedi.

Türkiye’nin ambalaj sektörün­de çok güçlü ve hızla gelişen bir ül­ke olduğunu söyleyen Benli, “Hem ulusal hem de uluslararası pazar­lara sunduğu kaliteli ürünlerle bu alandaki gücünü her geçen gün daha da pekiştiriyor. Biz de am­balaj ve basım sektörlerinin teda­rikçisi olarak, gelişen bu pazarda doğru ihtiyaç ve beklentileri ana­liz ederek sürdürülebilir hedefler belirlemeye ve yatırımlar yapma­ya gayret gösteriyoruz” dedi.

“Yeni Ar-Ge merkezi yolda”

Yeni tesisle birlikte yalnızca üretim güçlerini değil, Ar-Ge kapasitesini de önemli ölçüde artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Yakup Benli, “Türkiye, özellikle ambalaj sektöründe çok güçlü ve hızla gelişen bir ülke. Hem ulusal hem de uluslararası pazarlara sunduğu kaliteli ürünlerle bu alandaki gücünü her geçen gün daha da pekiştiriyor. Biz de ambalaj ve basım sektörlerinin tedarikçisi olarak, gelişen bu pazarda doğru ihtiyaç ve beklentileri analiz ederek sürdürülebilir hedefler belirlemeye ve yatırımlar yapmaya gayret gösteriyoruz.

Kurulacak yeni Ar-Ge merkezimiz, mevcut yapımızın yaklaşık dört katı büyüklüğünde olacak. Kurulum tamamlandığında, yeni nesil test baskı cihazlarımız sayesinde çok daha esnek, özgün ve müşteri odaklı çözümler geliştirebileceğiz. Bu yapı, yalnızca Türkiye için değil; küresel pazarlara da katma değer sunan bir merkez haline gelecek. Ayrıca 2025 yılı, operasyonel verimlilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi stratejik önceliklerimiz açısından kritik bir yıl olacak. Geri dönüştürülebilir ve çevre dostu ürün portföyümüzü genişleterek müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.