TPAO'nun Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı süresi uzatıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Adıyaman'da bir sahaya yönelik petrol işletme ruhsat süresi 14 Haziran 2035'e kadar uzatıldı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Adıyaman'da 5 bin 214 hektarlık sahaya ilişkin petrol işletme ruhsatının süresi 14 Haziran 2025'ten 14 Haziran 2035'e kadar 10 yıl süreyle uzatıldı.