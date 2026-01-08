Trabzon ekonomisinde kırılma derinleşiyor

Trabzon Ticaret ve Sana­yi Odası (TTSO) Mec­lis Üyesi Ahmet Kazaz, Trabzon’un ihracat, sanayi ve demografik verilerinin ciddi bir kırılmaya işaret ettiğini belirte­rek “Şehrin geleceği kolektif akıl ve doğru modelleme ile yeniden inşa edilmelidir” dedi.

Türkiye’nin ihracat ve itha­lat rakamlarının açıklanması­nın ardından değerlendirme­lerde bulunan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Ahmet Kazaz, Trabzon’un ekonomik göstergelerinin ülke ortalamasının gerisinde kaldı­ğını söyledi. Türkiye genelinde mal ihracatının yüzde 4,5 arta­rak 273,4 milyar dolara ulaştığı­nı hatırlatan Kazaz, Trabzon’un ihracatının ise 2024 yılına gö­re yüzde 22,4 düşüşle 2025’te 1 milyar 73 milyon dolar olarak gerçekleştiğine dikkat çekti. Ka­zaz, bu gerilemede fındık ihraca­tındaki düşüşün önemli payı ol­duğunu ifade etti.

“Demografik yapı da risk sinyali veriyor”

Şehrin ticari ve demografik ve­rilerinin birlikte değerlendiril­mesi gerektiğini vurgulayan Ka­zaz, Trabzon’un mevcut gidişatını “Freni patlamış bir kamyonun yo­kuş aşağı ilerlemesine” benzetti. Türkiye genelinde nüfus artışı sü­rerken, Trabzon’da nüfusun azaldı­ğını belirten Kazaz, genç nüfusun şehirden ayrılması, emekli nüfu­sun artması ve çalışan sayısındaki düşüşün tabloyu daha da ağırlaştır­dığını söyledi.

Türkiye genelinde yapılan Birinci ve İkinci 500 Büyük Firma Araştırmalarına da değinen Kazaz, 2024 verilerine göre Trab­zon’un yalnızca 3 firma ile listeler­de yer alabildiğini, Samsun’un 13, Ordu’nun 8 ve Giresun’un 5 firma ile Trabzon’un önünde olduğu­nu kaydetti. Bu durumun sanayi ve üretim yapısının yeniden ele alınması gerektiğini açıkça orta­ya koyduğunu dile getirdi.

“Trabzon’un güçlü avantajları var”

Tüm olumsuzluklara rağmen Trabzon’un önemli fırsatlara sahip olduğunun altını çizen Kazaz, ken­tin iklim değişikliği, su kaynakla­rı ve deprem riski açısından avan­tajlı bir coğrafyada bulunduğunu ifade etti. Kazaz, üniversiteler, lo­jistik konum, fiber altyapı ve güçlü diaspora yapısının Trabzon’un po­tansiyelini artırdığını söyledi.

“Şehrin geleceği için ortak akıl şart”

Trabzon’un bütüncül bir modellemeye ihtiyaç duyduğunu belirten Kazaz, şehrin tüm paydaşlarının ortak akıl ve takım bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı. “Şehrin reçetesi, bireysel öngörülerle değil; kolektif bir vizyonla hazırlanmalıdır. Kadim şehir Trabzon’un bu eksi gidişine hep birlikte ‘dur’ demeliyiz. Unutulmamalıdır ki, yönü olmayanın yolu olmaz” diyen Kazaz, belirlenen yol haritası doğrultusunda herkesin kendi alanında sorumluluk almasının önemine dikkat çekti.