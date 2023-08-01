Trakya’ya nükleer için Çin'le görüşmeler sürüyor

Katıldığı televizyon programında iklim değişikliğiyle mücadele, dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliği için nükleerin Türkiye'nin enerji sepetinin içinde yer alması gerektiğini dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2024 yılında ilk elektriği Akkuyu ilk reaktörden üretmek istiyoruz. Böylece, takip eden yıllarda da diğer reaktörlerin devreye girmesi suretiyle yaklaşık 4 reaktörle Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'u Akkuyu'dan karşılanmış olacak" diye konuştu.

Müzakereler belli bir aşamaya geldi

Yeni nükleer enerji projelerine ilişkin gelinen aşama hakkında da bilgi veren Bakan Bayraktar, "Trakya projesi için ağırlıklı olarak Çin Halk Cumhuriyeti ve ilgili şirketlerle görüşüyoruz. Müzakerelerimiz önemli bir olgunluk seviyesine ulaşmış durumda. Bir diğer proje Sinop'ta da Rosatom ile yıllardır devam eden çalışmalarımız var. Güney Kore de bu konuyla alakalı olan tecrübelerini ülkemize yansıtmak istiyor. Onlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Bunları da önümüzdeki aylarda neticelendirmek ve bu konuda sahada fiili çalışmalara başlamayı hedefliyoruz" dedi. Bakan Bayraktar ayrıca, küçük modüler reaktörler konusunda da ABD ve İngiltere ile iş birliği konusunun değerlendirildiğini söyledi.

Körfez ülkeleri Türkiye'de enerji ile ilgileniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile enerjide iş birliğinin ele alındığını da anımsatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ve Katar'ın da Türkiye ile enerji projeleri geliştirmek istediklerini söyledi. Son iki aydır BAE ile gerçekleştirilmesi muhtemel enerji projelerine yoğun olarak odaklanıldığını belirten Bayraktar, "BAE ile toplamda 50,7 milyar dolarlık anlaşma seti bulunuyor. Bunun 29,7 milyar doları enerji projeleri.

Enerji projelerinde de ağırlıklı olan kısım yenilenebilir enerji, rüzgâr, güneş, deniz üstü rüzgâr enerjisi projeleri, doğal gaz ile hidrojen ve yeşil amonyak üretiminin olduğu bir proje setimiz var" diye konuştu. Körfez ülkelerinin Türkiye'de özellikle yenilenebilir enerji alanına ilgi gösterdiğini vurgulayan Bayraktar, "Türkiye'de yatırım yapan şirketler ülkemizi bildiği için o anlamda da Suudi Arabistan'la önemli bir enerji iş birliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Maddi olarak miktarı netleşmedi. 4-5 bin megavatlık yenilenebilir enerji projesine ilgi duyduklarını görüyoruz. Biz gerek elektrikte, gerek doğal gazda çevre ülkelerde bölgesel iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Orada da BAE ve Suudi Arabistan'ın istekleri ve talepleri olduğunu gördük" değerlendirmesini yaptı.