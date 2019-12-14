Trikocular hayatta kalmak için destek istiyor
Trikocular, sektörlerinin hayatta kalması için destek istiyor. İç pazara satışlarının yüzde 30’lar seviyesinde düştüğünü söyleyen trikocular, ihracat konusunda da sezonluk üretim yapmaktan yakınıyor.
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