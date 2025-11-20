Trikoda yüzde 50’lik kayıp ihracatçıyı kaygılandırdı
Türkiye hazır giyim ihracatındaki kan kaybı, triko tarafında daha da derinleşiyor. Ana hazır giyim ihracatında yüzde 30’un üzerinde bir paya sahip olan triko sektörü, konkordato ve iflasların gölgesinde yılın ilk 8 ayında adet bazlı ihracatta yüzde 50’lik bir kayıp yaşadı. İhraç birim fiyatının artması, cirosal kaybı yüzde 9.94 ile sınırlı tuttu.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye’nin ihracatta lokomotif sektörlerinden hazır giyim içerisinde yüzde 30’un üzerinde bir paya sahip olan triko sektörü, yurt dışı siparişlerdeki keskin düşüşler ve yüksek maliyetler nedeniyle tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Sektör temsilcileri, ihracatta yaşanan çift haneli düşüşlerin yanı sıra, likidite sıkıntısı çeken köklü firmaların art arda konkordato ilan etmesiyle sektördeki endişeli bekleyişe dikkat çekiyor.
Türkiye’den 12 ülkeye ihracat yapan Fi Triko’nun önce konkordato istemesi, ardından iflas etmesi, yine Mango, Zara ve Hugo Boss gibi global markalara üretim yapan ve 39 yıllık geçmişe sahip Uğur Balkuv Triko gibi önemli oyuncuların konkordato talebinde bulunması krizin boyutunu ortaya koyuyor. Sektörden gelen sesler, yılın son çeyreğinde de yeni konkordato ve iflasların yaşanabileceğine işaret ediyor. Son açıklanan verilere göre, triko ihracatında miktar bazında yüzde 50’ye ulaşan kayıplar, yeni sezonla ilgili beklentileri aşağı çekerken Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD) Başkanı Mustafa Balkuv, bu tedirginliğin müşterilere de yansıdığına işaret ediyor.
Balkuv, “Türkiye’ye triko siparişi veren yabancı markalar, artık bizden finans raporu talebinde bulunuyorlar. Teslim sürecine kadar batar mıyız, çıkar mıyız diye bilmek istiyorlar” derken, ilk 8 ayda adet bazında yaşanan yüzde 50’lik kayba dikkat çekti. Bilindiği gibi geçmiş aylarda bazı triko üreticileri, borç yükünden kurtulmak için fabrika binaları, arazi ve yüksek değerli triko örgü makinelerini satışa çıkarmış, bu da sektördeki daralmanın somut göstergesi olarak kabul edilmişti.
Fiyat makası yüzde 60’a çıktı
Mustafa Balkuv, döviz kurunun baskılanmasıyla Türk ürünlerinin rakiplere göre yüzde 40 ile yüzde 60 pahalılaşmasını, Avrupa pazarındaki daralmayı ve artan girdi maliyetlerini krizin temel nedenleri olarak gösterdi. 2025’in sadece ilk yarısında yaklaşık 300 tekstil ve hazır giyim firması konkordato talebinde bulunurken, bunun önemli bir oranını triko firmaları oluşturuyor.
Sektör temsilcileri, bunun getireceği 100 binlerce kişilik istihdam kaybı riskine işaret ediyor. Triko sektöründeki bu zincirleme iflaslar ve konkordatoların, tedarik zincirindeki küçük ve orta ölçekli yüzlerce firmayı da olumsuz etkileyerek piyasada domino etkisi yaratmaya başladığı belirtiliyor. Sektörün beklentisi, ‘sektörel acil destek’ politikalarının geliştirilmesi.
Uygulanan ekonomi politikalarını eleştiren TRİSAD Başkanı Mustafa Balkuv, “Enflasyonu düşürmek için iki yıldır uygulanan, içinde üretim olmayan programda yük tamamen ihracatçının sırtına yüklenmiş durumda. Bu yük artık taşınamaz noktaya geldi. Sanayi olmazsa ne kalkınma, ne istidam, ne de zenginleşme olur. İki sene sonra enflasyon hedeflenen düzeye indirilmiş olsa bile üretim yapacak şirket kalmayacak” dedi.
Sadece ağustostaki kayıp yüzde 19.19
TRİSAD tarafından aylık hazırlanan sektör raporu, ihracatta birim fiyatın artmasına rağmen miktar ve ciroda önemli düşüşler yaşandığını gösteriyor. Rapora göre, triko sektörü 2025 Ağustos ayında ihracat miktarında adet ve kilogram olarak yaklaşık yüzde 14 ile yüzde 19 arasında bir düşüş yaşandı. Buna karşın, ortalama birim fiyatların artmış olması, ciro kaybını miktardaki düşüşten daha aza indirdi.
Ağustos ayında adet birim fiyatı 9.94 dolardan 10.95 dolara, kilogram birim fiyatı ise 23.72 dolardan 24.95 dolara çıktı. Sektörün 2025 Ağustos ayı ihracat değeri yaklaşık 229 milyon dolar oldu. TRİSAD Başkanı Mustafa Balkuv, “Sektör, genel olarak bir önceki yıla göre gelir kaybı yaşadı” derken 2024 yılı Ağustos ayı verilerine işaret etti. Buna göre, geçen yılın ağustos ayında triko ihracatının toplam cirosu yaklaşık 254.1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ayda toplam 25 milyon 77 bin 49 adet ürün ihraç edildi. 2023 yılında yaklaşık 2.7 milyar dolar olan Türkiye triko ihracatının 2025 sonunda 2 milyar doların altına ineceği tahmin ediliyor.
'Yabancılar batar mıyız çıkar mıyız' diye sormaya başladı
Cirodaki kayıp katma değerle sınırlı kaldı
Türkiye triko sektörünün son iki yıldır ihracat verileri adet ve kilogram olarak düşüş eğilimi gösterse de birim ihracat değerindeki artış 5 yıldır devam ediyor. 2023 yılında ihraç birim fiyatı kilogramda 19.93 dolar olan sektör, bu yılın ağustos ayı itibariyle 24.95 dolarlık birim değerine ulaştı. Bu ihracat birim değeri ile triko sektörü, mücevher ve savunma sanayinden sonra ihracatta katma değeri yüksek sektörler listesinde yer aldı. Bu sayede de sektörün ihracatında ciro kaybı yüzde 9.94 ile sınırlı kaldı.
“Teşvik gelmezse gücümüzü kaybederiz”
Tüm karamsar tablo içerisinde triko sektörünün mucizeler yaratmaya devam ettiğini söyleyen Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD) Başkanı Mustafa Balkuv, ancak bu durumun sürdürülebilir olmadığını, sektörel teşvik gelmezse Türkiye’nin üretim gücünü kaybedeceğini vurguladı.