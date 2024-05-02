TRİSAD, üniversiteli trikocular yetiştirmek için kolları sıvadı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

TRİSAD, üniversite–sanayi işbirliği kapsamında Kültür Üniversitesi Yüksek Meslek Okulu’nda tam donanımlı TRİSAD Triko Moda Tasarım Atölyesi kuruyor.

Dernek bu kapsamda iki konfeksiyon makinesi, bir desen bilgisayarı, bir örgü makinesi, bir el tipi örgü makinesi kurulumuna başladı. Triko tasarımcısının özel eğitimi gerektiğini söyleyen TRİSAD Başkanı Mustafa Balkuv, “Doğru eğitilmiş öğrencilerimizi sektörümüzün ihtiyacına cevap verecek şekilde iş garantili olmak üzere yetiştirebilelim. Önümüzdeki ders yılında üniversitemizde triko adına her konuda hazır olarak eğitim öğretime başlayacağız” bilgisini verdi.

28 yıllık triko meslek lisesi yeni yerini bekliyor

Hazır giyim sektörü istihdamı içerisinde yüzde 10’luk paya sahip triko sektörü, ilk meslek lisesi açan alanlardan da biri. Ancak Türkiye’de açılan ilk ‘tematik okul’ olarak bilinen ve triko sektöründe yetişmiş eleman sorununu çözmek için 1996 yılında TRİSAD girişimleriyle kurulan TRİSAD Zeytinburnu Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kentsel dönüşüm kapsamında geçtiğimiz aylarda yıkıldı.

Yeni okul binası teslim edilene kadar triko öğrencileri, geçici olarak yılsonuna kadar Zeytinburnu Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi’nde eğitim ve öğretimlerine devam edecek. Uygulamalı eğitimin yapıldığı ve bugüne kadar 2 bin 300 mezun veren Triko Meslek Lisesi’nin yeni konumu Topkapı olacak. Okulda, şu anda 430 öğrenci eğitim alıyor. Mezunlardan 70-80 kişinin sektöre döndüğünü açıklayan TRİSAD Başkanı Mustafa Balkuv, “İstihdam sorununun bu kadar gündemde olduğu bir dönemde okulumuz çok kıymetli.

Bir makine 40-50 bin euro. Çalışanda mutlaka bilgi birikimi gerekiyor. Sektörde daima eleman açığı var. Okulumuz sadece Türkiye çapında değil dünya ölçüsünde bir okul. Dünya çapında makinelerle üretimde son gelişmeleri takip ederek eğitim veriyor. Mezunlarımızın çoğu şektörde çalışıyor. Bazıları kendi şirketlerini kurdu, ihracata başladı. Bir kısmı sektördeki şirketlerin CEO’ları, kurum yöneticileri oldu. Sektörümüze tam ve hazır eleman veriyoruz” dedi.