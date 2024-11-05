Tropikal meyve yetiştiriciliği yabancının radarına girdi
Türkiye’de iklim değişikliği ile birlikte yetiştirilen tropikal meyve sayısı her geçen yıl artıyor. Bugün Alanya’da avokado başta olmak üzere 40 tropikal meyve yetişiyor. Değişen ürün deseni ile birlikte bir sektör daha yabancı yatırımcının radarına girdi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
İklim değişikliği Türk tarımında her geçen gün ürün deseninin çeşitlenmesini de beraberinde getiriyor. Özellikle tropikal meyve yetiştiricileri her geçen yıl ürün desenine yenilerini ekliyor. Bugün, tropikal meyve yetiştiriciliğinde merkez konumuna gelen Alanya’da üretim alanlarının yüzde 30’unu tropikal meyveler oluşturuyor.
Alanya’da muz dışında son yıllarda avokado, mango, ejder meyvesi, pamelo, lychee (liçi) ve lime limon gibi 40’tan fazla ürün yetiştiriliyor. Üreticiler, özellikle Türk avokadosu ve mangonun global pazarda her geçen gün kendisine daha fazla yer edinmesi ile birlikte, yabancı yatırımcının da rotasını Türkiye’ye çevirmesine neden olduğunu anlatıyor.
Yabancı yatırımcıların özellikle bahçe yatırımı için sektörü radarına aldığını aktaran üreticiler, DÜNYA’ya yaptıkları değerlendirmede Alanya’da üretim için büyük alanlarının azalması nedeniyle Adana ve Mersin’in gözde alanlar olarak ön plana çıktığını belirtiyor. Batı Akdeniz’den geçen yıl 5 milyon doların üzerinde bir rakamla kapatan tropikal meyve ihracatı, bu yıl ise 8 milyon doları aşması bekleniyor.
Alanya Belediyesi, ilçenin tropikal meyve potansiyelini ortaya çıkarmak için, bu yıl 1-3 Kasım tarihlerinde 3. defa Tropikal Meyve Festivali düzenledi. Nitekim Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, hedeflerinin bu yıl sadece bir ürün tanıtımı olmadığını belirterek, “Aynı zamanda bu meyvelerin yetiştirilmesinde emeği geçen çiftçilerimizi ve girişimcilerimizi de tanıtmayı hedefledik. Alanya, iklimin sunduğu verimlilikle tarımsal üretimde daima öne çıkmıştır. Muzdan avokadoya, mangodan ejder meyvesine kadar birçok tropikal meyve bu topraklarda yetişiyor” dedi.
18 ürünün ekonomik değeri var
Tropikal meyvelerde şu an ekonomik değeri olan 18 ürünün olduğunu kaydeden Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise ilçede yetişen tropikal meyvelerin toplam üretimin yaklaşık 30’unu oluşturduğu bilgisini paylaştı. Üretim ağırlığı açısından bakıldığında muz ve avokadonun ilk sırada yer aldığını ileten Göktepe, muz üretiminin12 bin dekar örtü altı, 9 bin 500 dönüm de açık alanda yapıldığını belirtti.
Göktepe, avokado üretiminin 17 bin dekar, mangonun 2 bin 300 dekar, papayanın bin 300 dekar, ejder meyvesi bin 700 dekar, pepino 500 dekar ve kiwano üretimi 700 dekarlık alanda yapıldığını söyledi. Diğer meyvelerde üretim ölçeğinin henüz ‘küçük’ olduğunu belirten Göktepe, “Muz üretiminde ancak kendi kendimize yettiğimizden dolayı ihracatı yapılmıyor.
Avokado ihracatı Rusya, Ukrayna, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan’a yapılıyor. AB ülkelerinden de talep geliyor. Yıllık üretim kapasitemiz 2024-2025 sezonunda 150 milyon adet üretim olacağı tahmin ediliyor. Mango ise tadı ve aromasıyla özellikle Rusya ve Ukrayna’ya ihraç ediliyor. Papaya üretimi bu yıl 7 bin ton yapılması bekleniyor ve ihracatı Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere AB ülkelerine yapılıyor” dedi.
Avokado ihracatı 40 milyon adete çıktı
Avokado ihracatının 40 milyon adete ulaştığını kaydeden Alanya Avokado Üreticiler Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, yurtdışından talebin kasım ayında başladığını mart ayına kadar yoğun bir şekilde sürdüğünü anlattı. Türkiye’nin tropikal meyvede diğer üretici ülkelerle hasat sezonunun farklı olduğunu hatırlatarak, yabancı yatırımcının ilgi göstermesinin sebeplerinden birinin de bu olduğunu anlattı. Yabancıların radarına giren Alanya ve Gazipaşa’da ekilecek yer kalmadığını aktaran Sevilgen, “Yatırımcılar Mersin, Adana Yumurtalık, Manavgat, Serik gibi bölgelere dağılmaya başladı” dedi.
Yatırıma Fas’tan bile gelen oldu
İlçede fidan ve avokado üretimi yapan Ahmet Arslan, Fas’tan yabancı bir grubun geldiğini, ancak yatırım için yer bulamadıklarını söyledi. Ejder ve muz seralarının avokado ve mango seralarına dönüşmeye başladığına dikkat çeken Arslan, “Sera altında avokado üretimi yağmur, dolu, rüzgar ve güneş görmediğinden dolayı avokado çok kaliteli oluyor. Fakat iyi avokado çeşitleri var ama aşı gözü yasaklı olduğu için getiremiyoruz. Avokadoda Avrupa’nın talep ettiği ürünlerin üretimi için yurt dışındaki türlerin getirilmesine izin verilmesi lazım” açıklamasını yaptı.
Alternatif ürünlere yönelenler var
Ejder üretimi yapan Hakan Hatipoğlu ise yurt dışında Türkiye’nin pahalı bir ülke izleniminden dolayı yabancı yatırımcıların talebinde yavaşlama yaşandığını söyledi. Hatipoğlu, son dönemde muzu söküp alternatif tropikal meyvelere yönelenlerin olduğunu aktardı.
Almanya’da çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönerek 73 ayrı tropikal meyve bahçesini bir Ar-Ge merkezine dönüştüren Recep Keskin ise meyvelerin neredeyse hiçbirinin yaygın ekimi yapılmayan cinsten olduğunu söyledi.
Tropikal meyve ihracatı 20 milyon dolara dayandı
Türkiye'deki tropikal meyve üretiminin yüzde 75'inin Batı Akdeniz'de olduğunu belirten Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, “Bölgede hobi amaçlı başlayan tropikal meyve üretimi, son yıllarda ticari ürün haline geldi. Ekim ayı sonu itibariyle Türkiye’den 19 milyon 873 dolar tropikal meyve ihracatı gerçekleşti.
Tropikal meyvede ihracatın yaklaşık yüzde 25'ini Batı Akdeniz gerçekleşiyor. 4 yıl önce 1 milyon dolar gibi ihracatları konuşurken şu anda 5 milyon dolarlara geldik. İhracatımız her yıl yüzde 50 civarında artıyor. Geçen yılı 5 milyon doların üzerinde bir rakamla kapattık, bu yılı ise yaklaşık 8 milyon dolarla kapatırız" dedi.