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Trump'ın tarifeleri havacılıkta türbülansa yol açacak

Trump yönetiminin gümrük tarifelerinde yaptığı artışların havacılık endüstrisini savunmasız hale getirdiği ve kırılganlığın artacağı belirtiliyor. AB’nin, yeni tarife rejimine vereceği karşılık sivil havacılık sektörünün yakın geleceği üzerinde önemli bir etkisi olacak.

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Trump'ın tarifeleri havacılıkta türbülansa yol açacak
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Necmi ÇELİK

Trump Yönetimi’nin küresel ekonomiyi ve havacılık dahil birçok temel sektörü derinden etki­leyen yeni gümrük tarife dü­zeni küresel ticaret ve teda­rik zinciri açısından da bir di­zi belirsizlikler içeriyor. Wall Street’te havayolları endek­sinin geçen haftadan bu yana yüzde 16, yıllık bazda da yüzde 35 düşüş göstermesi sektörün küresel gelişmelere karşı du­yarlılık düzeyini yansıtıyor.

Havacılık endüstrisinin özellikle küresel ticaret dina­miklerine karşı hassas olduğu ve gümrük tarife politikala­rındaki değişimlerin sektörü kolayca savunmasız hale getir­diği belirtiliyor.

Ciddi aksamalar yaşanacak

ABD, Avrupa ve Çin’i kap­sayan küresel bir tedarik zin­ciri ağı ile örülmüş olan hava­cılık endüstrisi için serbest ti­caret önünde ciddi aksamalara yol açabilecek yeni tablo kar­şısında endişeler artıyor. Kü­resel ticaretteki muhtemel bir gerilemenin ve maliyetlerdeki artışın da özellikle hava kargo piyasalarını ve yolcu talebini olumsuz yönde etkileyeceği di­le getiriliyor. AB’nin yeni tari­fe rejimine vereceği karşılığın havacılık sektörünün orta ve uzun dönemli kırılganlığı üze­rinde önemli bir etki yaratacağı ifade ediliyor.

Airbus ve Boeing etkilenecek

Havacılık endüstrisinde iki büyük uçak üreticisinden Boe­ing ABD merkezli bir şirket iken Airbus ise Avrupa’da konum­lanmış durumda. Boeing üretti­ği uçakların yüzde 17’sini Avru­pa' ya satarken, Airbus’ın uçak satışlarında ABD’nin payı yüz­de 12-15’ler düzeyinde. 2024 yı­lında ise Airbus ürettiği uçakla­rın yüzde 20’sini ABD merkezli havayollarına sattı. Airbus Av­rupa içi satışlar ile uluslarara­sı satışlar arasında göreceli bir dengeye sahipken, Boeing’in yeni uçak satışlarında ABD dı­şı pazarlara daha fazla ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Boeing özellikle 777 model ve diğer modellerde bazı önem­li uçak parçalarını Avrupalı şir­ketlerden temin ederken, Air­bus da aynı şekilde bazı parça­larda ABD merkezli üreticilere bağımlı durumda. Çin ise top­lam havacılık endüstrisi için tedarik ve üretim zincirinde stratejik bir oyuncu olma konu­munu sürdürüyor.

Airbus aynı zamanda ABD kaynaklı bileşenleri içeren kü­resel bir tedarik zincirine sahip durumda. Bu ithalatlara uygu­lanan tarifeler, Airbus’ın uçak üretimi için gereken hammad­de, parça ve alt montaj mali­yetlerini artırabilme potansi­yeli taşıyor. Uzmanlara göre bu artışlar Airbus’ın üretim ma­liyetlerini yükselteceği için bu maliyetler havayolu şirketleri­ne yansıyabilir ve son halkada da şirket kar marjlarını azalta­bilecek bir etki yaratabilir.

"Serbet ticaret önemli"

Boeing CEO'su Kelly Ortberg 2 Nisan'da ABD Senatosu Tica­ret Komitesi'ne tarifeler konu­sunda endişelerini de dile ge­tirdi. Bu tarifelerin potansiyel bir ticaret savaşına dönüşebi­leceği ve Boeing'in ticari uçak­larını ihraç etme yeteneğini engelleyebileceği konusunda uyardı. CEO, Boeing'in uçakla­rının yüzde 80'inin uluslarara­sı olarak satıldığını vurgulaya­rak, şirketin operasyonları için serbest ticaretin önemini vur­guladı.

Gümrük vergilerindeki bu keskin artış, birçok üreticinin uluslararası tedarikçilere ba­ğımlı olduğu havacılık tedarik zincirinin karmaşıklıklarını yansıtıyor. Örneğin, Ameri­kan havacılık devi Boeing, 737 model uçak serisi için yaklaşık 2 milyon ayrı bileşenden olu­şan yaklaşık 700 tedarikçiden parça tedarik ediyor. Teda­rik zinciri zorlukları, yabancı üreticilere olan bağımlılık ne­deniyle daha da artıyor. Sek­tördeki önde gelen şirketlerin üretim süreçleri büyük ölçüde Çin gibi ülkelerdeki tedarikçi­lere bağlı olduğu için gümrük tarifeleri ilgili aksaklıkların bu üreticileri olumsuz yönde etkileyeceği belirtiliyor.

Aluminyum ve çelik etkilenecek

Uçak imalatında kilit ham­maddeler olan alümin­yum ve çeliğe uygulanan tarifelerdeki artış,üretim maliyetlerini önemli ölçü­de yükseltecek. Endüstri analistleri, havacılık sek­törünün bu tarifeler nede­niyle yıllık 5 milyar dolar civarında bir maliyet artışı görebileceğini tahmin edi­yor. Ek olarak, otomotiv ve havacılık sektörleri için tarifelerdeki tahmini yıllık 109 milyar dolara kadar olan potansiyel artış, kar­şılaşabilecek finansal zor­lukların da altını çiziyor. Uçak üreticilerinin artan malzeme maliyetlerinin bir kısmını tolere edebile­ceği, ancak maliyet artışla­rının daha yüksek üretim giderlerine ve uçak başına kar marjlarının düşmesi­ne neden olabileceği be­lirtiliyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL