TSK için ürettiği tulumda bugün 15 ülkenin ordusu yatıyor

Fatma Şahin İşler ta­rafından 1994 yılında uyku tulumu üretmek amacıyla kurulan Nunatak, ürün yel­pazesini genişleterek farklı ürünlerin üretimine başladı. Ürünlerini AR-GE çalışma­larının yanı sıra kullanıcılar­dan aldığı geri dönüşlerle ha­yata geçiren şirket, bu saye­de yurt içinden ve dışından önemli siparişler almaya baş­ladı.

Uyku tulumundan so­ğuk iklim kıyafetlerine, tak­tik giysilerden su geçirmez ve nefes alabilen kıyafetlere ve askeri üniformalara kadar geniş üretim yelpazesi bulu­nan şirket, son olarak bıçak darbelerine dayanıklı ve yan­maz taktik takım elbise üret­ti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve AFAD başta olmak üzere Türkiye’deki çok sayı­da kurum ve kuruluştan si­pariş alan Nunatak, Alman­ya’dan Rusya’ya kadar yak­laşık 15 ülkenin ordusu için üretim yapıyor.

“Kendimiz için geliştirdik yabancı da talip oldu”

Nunatak Teknik Tekstil ve Dış Ticaret AŞ Kurucusu Fat­ma Şahin İşler, tekstil üreti­mindeki 30 yıllık birikimleri­ni 10 yıl önce önemli bir adım atarak askeri alana taşıdık­larını belirterek, “Yurt içi ve dışında askeriyeye ve orduya iş yapan, çok fazla ürün geliş­tiren, yerli ve yabancı müş­teriler ve Avrupalı ordular­la da çalışan, kendi ordumu­za da hizmet veren bir firma olduk” dedi. Çok fazla ürün geliştirdiklerini dile getiren İşler, «AR-GE yapıyoruz ve ürün geliştirirken motivasyo­numuz gerçekten kendi ordu­muz ve askerimiz. Öncelikle kendi askerimizin en iyisini kullanması için çaba harcıyo­ruz ama aynı zamanda kendi ordumuz için geliştirdiğimiz ürünleri yabancılara da veri­yoruz” diye konuştu.

Silahı göstermiyor, cep telefonu sinyalini kesiyor

Fatma Şahin İşler, AR-GE çalışmaları sonucunda üret­tikleri taktik takım elbiseyi ilk kez bu fuarda sergiledikleri­ni belirterek, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de ilk. Daha sivil gö­rüneceğiniz ama aynı zamanda taktik olarak ihtiyaç duyacağı­nız bütün özellikleri taşıyan bir takım elbise bu. Dışarıdan baktığınızda anlama şansınız yok ama kumaşı yanmaz, bı­çaklı saldırılara karşı dayanıklı bir ara kat var. Cekete şarjör­lerini takabiliyorsunuz.

Taktı­ğınızda silahın görünmemesi için özel tasarlanmış kalıbı var. İçinde şarjör için bir alan var. Ceketin her iki tarafında fara­day kafesi var. Mesela toplan­tıya gireceksiniz ya da özel bir görüşme yapacaksınız. O gö­rüşmede cep telefonunu koya­rak sinyali tamamen kesebili­yorsunuz. Kendinize güvenli bir alan oluşturmanıza da ya­rıyor. Herhangi bir patlama ol­duğunda veya yangın çıktığın­da güvenli alana geçene kadar alevlerden ve yangından etki­lenmemeniz için özel bir ku­maş kullanıyoruz.”