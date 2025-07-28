TSK için ürettiği tulumda bugün 15 ülkenin ordusu yatıyor
Teknik tekstil alanındaki tecrübesini askeri ekipman üretimine taşıyan Türk kadın girişimci Fatma Şahin İşler, Türkiye’nin önde gelen kurumlarının yanı sıra yaklaşık 15 ülkenin ordusuna uyku tulumundan askeri üniformaya kadar geniş yelpazede üretim yapıyor.
Fatma Şahin İşler tarafından 1994 yılında uyku tulumu üretmek amacıyla kurulan Nunatak, ürün yelpazesini genişleterek farklı ürünlerin üretimine başladı. Ürünlerini AR-GE çalışmalarının yanı sıra kullanıcılardan aldığı geri dönüşlerle hayata geçiren şirket, bu sayede yurt içinden ve dışından önemli siparişler almaya başladı.
Uyku tulumundan soğuk iklim kıyafetlerine, taktik giysilerden su geçirmez ve nefes alabilen kıyafetlere ve askeri üniformalara kadar geniş üretim yelpazesi bulunan şirket, son olarak bıçak darbelerine dayanıklı ve yanmaz taktik takım elbise üretti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve AFAD başta olmak üzere Türkiye’deki çok sayıda kurum ve kuruluştan sipariş alan Nunatak, Almanya’dan Rusya’ya kadar yaklaşık 15 ülkenin ordusu için üretim yapıyor.
“Kendimiz için geliştirdik yabancı da talip oldu”
Nunatak Teknik Tekstil ve Dış Ticaret AŞ Kurucusu Fatma Şahin İşler, tekstil üretimindeki 30 yıllık birikimlerini 10 yıl önce önemli bir adım atarak askeri alana taşıdıklarını belirterek, “Yurt içi ve dışında askeriyeye ve orduya iş yapan, çok fazla ürün geliştiren, yerli ve yabancı müşteriler ve Avrupalı ordularla da çalışan, kendi ordumuza da hizmet veren bir firma olduk” dedi. Çok fazla ürün geliştirdiklerini dile getiren İşler, «AR-GE yapıyoruz ve ürün geliştirirken motivasyonumuz gerçekten kendi ordumuz ve askerimiz. Öncelikle kendi askerimizin en iyisini kullanması için çaba harcıyoruz ama aynı zamanda kendi ordumuz için geliştirdiğimiz ürünleri yabancılara da veriyoruz” diye konuştu.
Silahı göstermiyor, cep telefonu sinyalini kesiyor
Fatma Şahin İşler, AR-GE çalışmaları sonucunda ürettikleri taktik takım elbiseyi ilk kez bu fuarda sergilediklerini belirterek, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de ilk. Daha sivil görüneceğiniz ama aynı zamanda taktik olarak ihtiyaç duyacağınız bütün özellikleri taşıyan bir takım elbise bu. Dışarıdan baktığınızda anlama şansınız yok ama kumaşı yanmaz, bıçaklı saldırılara karşı dayanıklı bir ara kat var. Cekete şarjörlerini takabiliyorsunuz.
Taktığınızda silahın görünmemesi için özel tasarlanmış kalıbı var. İçinde şarjör için bir alan var. Ceketin her iki tarafında faraday kafesi var. Mesela toplantıya gireceksiniz ya da özel bir görüşme yapacaksınız. O görüşmede cep telefonunu koyarak sinyali tamamen kesebiliyorsunuz. Kendinize güvenli bir alan oluşturmanıza da yarıyor. Herhangi bir patlama olduğunda veya yangın çıktığında güvenli alana geçene kadar alevlerden ve yangından etkilenmemeniz için özel bir kumaş kullanıyoruz.”