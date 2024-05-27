TSKB Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde birinci oldu

Nitelikli kalkınma ve sürdürülebilirlik vizyonuyla, 74 yıldır ekonomik, sosyal ve kültürel ölçekte çok yönlü katma değer üreten TSKB’nin (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) fırsat eşitliği alanındaki başarılı faaliyetleri global arenada bir kez daha tescilledi. Hollanda merkezli Equileap isimli bağımsız veri şirketi tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği alanında değerlendirmeye tabi tutulan Banka, gelişmekte olan piyasalarda 1.500 şirket arasında yapılan araştırma sonucunda yüzde 71’lik cinsiyet eşitliği skoru ile birinci oldu. Şirketlerin cinsiyet eşitliği faaliyetlerini takip etmek amacıyla bir endeks hazırlayan Equileap’in Gelişmekte Olan Piyasalar Cinsiyet Eşitliği Endeksi isimli 2024 yılı listesinde Türkiye’den yalnızca TSKB yer aldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını tüm açılımlarıyla analiz eden en kapsamlı küresel veri tabanına sahip olan Equileap, titiz araştırmalarıyla finansal kuruluşların yatırım yapması gereken altın standart ölçümlerini sağlıyor. Küresel piyasalardaki eşitsizliğin yol açtığı riskleri değerlendiren ve fırsatları ortaya koyan Equileap, gelişmekte olan piyasalarda daha dengeli ve eşitlikçi bir yatırım ortamının oluşmasını amaçlıyor.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği bankamızın gündeminde önemli bir yer tutuyor”

Equileap tarafından hazırlanan Gelişmekte Olan Piyasalar Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını açıklayan TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Meral Murathan, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını ilke edinmiş bir banka olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği gündemimizde ağırlıklı bir yer tutuyor. Bu alanda pek çok yenilikçi uygulama ve projeyi hayata geçirmekle beraber, her geçen gün bu odakla çalışmalarımızı artırıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılması ve kapsayıcı ekonomik büyümenin tesisi için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Özellikle iş dünyasında kadın istihdamının artması, ekonominin daha nitelikli şekilde büyümesi anlamına geliyor. Bankamız, çalışma ortamında, yönetim kademelerinde ve tüm operasyonlarında toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğini gözetiyor. Sağladığı finansman ve danışmanlık olanaklarıyla ise reel sektörün bu yöndeki dönüşümüne uzun yıllardır katkı sunuyor. Önümüzdeki dönemde de kadınların her alanda eşit temsili için elimizden gelen tüm gayret ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.