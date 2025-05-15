TSKB: OSB’lerdeki kira değer artışı önceki yıllara göre yavaşladı

TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin 18 ilde 31 OSB’yi kapsayan araştırması, 2024’te kira ve arsa fiyat artışlarının hız kestiğini, geri dönüş sürelerinin ise kısaldığını ortaya koydu.

Verilere göre, 2020-2023 yıllarında hızlı bir artış trendi izleyen OSB kira ve arsa fiyatları 2024 itibariyle dengelenme sürecine girdi. Marmara Bölgesi başta olmak üzere çok sayıda ilde artışlar enflasyon oranının altında kalırken, geri dönüş süreleri ortalama 17,5 yıldan 17 yıla geriledi. Bu gelişmede, kira gelirlerinin satış fiyatlarına oranla daha hızlı artması etkili

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Makbule Yönel Maya’nın değerlendirmesine göre, OSB’lerde yıllık ortalama kira artışı yüzde 36, arsa değer artışı ise yüzde 43 seviyesinde seyretti. Ankara, Samsun, Adana ve Gaziantep gibi talebin yüksek olduğu illerde arsa fiyatlarının enflasyonun üzerinde arttığı kaydedildi. Samsun’da arsa değer artışı yüzde 64, Ankara’da ise yüzde 58 olarak ölçüldü.

Öte yandan, Manisa, Eskişehir, Antalya ve İzmir gibi daha önceki yıllarda hızlı artış yaşayan illerde fiyatların doygunluk seviyesine ulaştığı belirtildi. Bu illerde artışlar, enflasyonun altında kaldı.

Geri dönüş süreleri kısalıyor

Geri dönüş sürelerinin kısaldığı iller arasında İstanbul, Sakarya ve Ankara dikkat çekti. Buna karşılık, Tekirdağ ve Samsun'da geri dönüş sürelerinde artış oldu.

Doluluk oranları yüksek

Doluluk oranlarında ise genel bir istikrar gözlemlendi. OSB’lerin büyük çoğunluğunda doluluk yüzde 90’ın üzerinde gerçekleşirken, Tekirdağ bir yıl içinde doluluk oranını en fazla artıran il oldu. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep’teki OSB’lerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

Lojistik ve e-ticaretin etkisi

Raporda ayrıca e-ticaretin etkisiyle depolama alanlarına olan talebin arttığına, OSB’lerin yalnızca sanayi üretiminin değil; lojistik, istihdam ve kentleşme stratejilerinde de kilit rol oynadığına vurgu yapıldı.