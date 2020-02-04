TSPB'nin kısa film yarışması başvuruları bekliyor

04 Şubat 2020

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından toplumu tasarrufa yönlendirmek amacıyla düzenlenen 6. “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması başvurularını bekliyor.



Yarışmada birinci olan filmin yönetmeni 12 bin 500 TL değerinde yatırım fonunun sahibi olacak. İkinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL değerinde yatırım fonu kazandıracak yarışmada ilk 10'a giren yarışmacılar, 1 yıl geçerli İKSV Kırmızı Lale Kart Üyeliği kazanacak.



Dördüncü olan yarışmacı ise 2014'ten bu yana yarışmanın jüri üyesi olan ve 3 Ağustos 2019 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden Cüneyt Cebenoyan adına verilecek Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü kapsamında 5.000 TL değerindeki yatırım fonunun sahibi olacak.



Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Alp Birol, Sinema SE7EN Mecmua Genel Yayın Yönetmeni ve Sinema Yazarı Murat Özer, Sinema Yazarı ve Haber Editörü Selin Gürel, Hürriyet Gazetesi Sinema Yazarı Uğur Vardan ve TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan'dan oluşan jüri, bugünden yapılan yatırımlarla geleceğe sahip çıkmayı ve yön vermeyi hedefleyen en iyi filmleri seçecek.



Yarışmanın jürileri arasında yer alan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreteri İlkay Arıkan, yarışmayla ilgili tasarrufun önemine dikkat çekerken, “sanata dair de katkıda bulunduğumuz etkinliğimizin altıncısını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Her sene muhteşem kısa filmleriyle birçok kişi yarışmamıza katılıyor. Bu seneki yarışmada da çok güzel filmlerin yer alacağına inancımız tam” dedi.



Yarışmaya katılmak isteyenlerin, aşağıda yer alan 20 kelimeden en az 10 tanesini kullanarak çektikleri 3 dakikayı aşmayan filmlerini 6 Mart 2020 tarihine kadar yarışmanın internet sitesi üzerinden doldurdukları formla birlikte elden, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kurye/kargo aracılığıyla sitede belirtilen adrese teslim etmesi gerekiyor. 18 yaşını dolduran herkesin katılabildiği yarışmaya kayıt olmak için herhangi bir ücret ödenmiyor.



Filmde geçmesi gereken 10 kelime aşağıdakilerden seçebilecek



Yarışmaya katılan herkesin filmlerinde aşağıdaki kelimelerden 10 tanesinin yer alması gerekiyor;



-Bütçe

-Birikim

-Yatırım

-Hedef

-Gelecek

-Finansal planlama

-Emeklilik

-Risk

-Portföy

-Yatırım vadesi (kısa, orta, uzun)

-Pay (hisse)

-Borçlanma aracı

-Tahvil/bono

-Kira sertifikası

-Yatırım fonu

-Bireysel emeklilik

-Aracı kurum

-Portföy yönetim şirketi

-Banka

-Yatırım danışmanı