TTSO, tıbbi malzeme sektöründe büyüme talep ediyor

TTSO'nun medikal sektörü temsilcilerinin bulunduğu 18. Meslek Komitesinden meclis üyesi Özgür Kolamuç, "Yüzde 15'lik ihracatımızın da önemli kısmının ithal edilen yarı mamul ve hammaddelerden gerçekleştiği ortadadır.

Sektörümüzün yüzde 85'i ithal ürünlerden oluştuğu için devletimizin savunma sanayinden sonra para harcadığı en büyük ikinci kalem tıbbi malzeme sektörüdür. Sektördeki işleyişi yaklaşık bin 200 üretici 2 bin 200 ithalatçı toplamda 3 bin 300 üretici ve ithalatçı gerçekleştirmektedir. 50 binin üzerindeki ana bayi tarafından da bu ürünler piyasaya, sağlık tesislerine satılmaktadır.

Bu anlamda Trabzon'da da Endüstri Bölgesi projesinde veya organize sanayi bölgelerinde üretim tesisleri kurulmasını hedeflemekteyiz. Samsun'daki tıbbi cerrahi aletler noktasındaki kümelenme ve sonrasındaki gelişmişliği şehrimize de taşımak istiyoruz. Bu bölgede yapacağımız imalatın önce katma değere sonra da yüksek teknoloji ürünlerine dönüşeceğine inanıyoruz" dedi.

"İHA ve SİHA üretimindeki gibi atılım yapmalıyız"

Özgür Kolamuç, medikal tıbbi malzeme sektörünün ileri teknoloji ürünlerin üretildiği başta ABD, Japonya, Almanya gibi ülkelerde gelişmiş olduğunu vurgulayarak, "Tıbbi malzeme sektörünün 4,2 trilyon dolarlık pazar büyüklüğü var. Türkiye 17'nci sırada. Bu sıralama sevindirici gibi gözüküyor ama maalesef pazar payımız binde 4 gibi çok düşük bir rakam. Üretiyoruz, satıyoruz, pastadan pay alıyoruz.

Nasıl İHA ve SİHA'da odaklanıp, inovasyona önem verip, sektörü değerli hale getirip dünyada rekabetçi bir noktaya taşıdıysak tıbbi malzeme sektöründe de benzeri atılımları yapmamız gerekmektedir. Devletimizin bu işe daha çok sahip çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.