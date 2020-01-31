TÜAD'ın yeni Başkanı Yener Girişken oldu

31 Ocak 2020

İki yıl süreyle görev yapacak olan yeni Yönetim Kurulu, Veri Toplama Kurulu, Denetleme Kurulu, Etik ve Disiplin Kurulu üyelerinin de seçildiği olağan Genel Kurul’da Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin 2020-2022 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı ThinkNeuro CEO’su Doç. Dr. Yener Girişken oldu.



Yeni yönetimin kurulmasının ardından TÜAD Başkanı Girişken; “Yönetim Kurulu olarak biz inanıyoruz ki, araştırma sektöründe ancak değer yaratarak sürdürülebilir gelişimi sağlamak mümkün. Yeni dönemde tüm paydaşlarla güçlü iş birlikleri kurarak, etkili bir iletişim modeliyle, onları daha iyi anlayarak hareket edeceğiz.” dedi. Girişken “amacımız birlik olmak ve sektörümüzde daha çok paydaşa dokunarak, sorunların üstesinde hep birlikte gelmek olacak. İnanıyoruz ki, derneğin bu amacı yakalaması için güçlü ve birbirini iyi anlayan, farklılıkları kucaklayıp birlikte fayda yaratan bir yapı olacağız. “diye ekledi.



TÜAD Başkanı Doç. Dr. Yener Girişken ile birlikte 2020-2022 dönemi yönetiminde Kantar Insights Division CEO’su Hande Beceren As Başkan, Akademetre Research kurucusu Dr. Halil İbrahim Zeytin Genel Sekreter, Kalita Araştırma yönetici ortağı Ebru Algım Sayman olarak görev yapacak. Yeni dönemin diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise şu şekilde belirlendi; Kolektif Araştırma kurucusu Ali Dik, Era Research kurucu ortağı Elvan Oktar, Sia Insight Genel Müdürü Hüseyin Tapınç, SOR Araştırma kurucu ortağı İnci Samimi, GfK Türkiye & İsrail Genel Müdürü Kıvanç Bilgeman, Unilever Tüketici ve Pazar Araştırmaları Direktörü Nihan Şahan Eren ve Ipsos CEO’su Sidar Gedik.



Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise FA Araştırmadan Alkan Yıldırım, Pladis Global, Yıldız Holding Strateji&Insight Direktörü Asya Ceyhun, Vera Araştırma kurucusu Atila Taş, Data Credence kurucusu Naciye Handan Çağla Bakış ve Eti’den Tüketici&Pazar Insight Müdürü Didem Ansel oldu. İki yıl boyunca görev yapacak TÜAD kurul ve organlarında görev yapacak isimler de seçimle belirlendi. 2020-2022 dönemi kurullarda yer alan isimler ise şu şekilde;



VERİ TOPLAMA KURULU



Ebru Tetik- Optimist Araştırma-Kurucu

Mevlüt Sönmez- Fİ Araştırma-Kurucu

Mansur Kapıkıran- Surveyar Araştırma-Kurucu

Nurcan Dönertaş- Liber Araştırma-Kurucu

Yüksek Taşdelen- Özgün Araştırma-Kurucu



DENETLEME KURULU



Cihan Bozkuş-Vestel, Stratejik Analiz ve Perakende Eğitim Müdürü

Handan Esmer-Araştırmacı

Özlem Badak-The Coca-Cola Company, Türkiye, Kafkaslar, Orta Asya İçgörü Direktörü

DİSİPLİN KURULU

Doç. Dr. Yener Girişken-TÜAD Başkanı

Candan Schabio-AAP Kurucu

Dr. Cüneyt Evirgen Sabancı Üniversitesi

Selim Oktar-StratejiCo-Başkan

Denetleme Kurulu Başkanı



ETİK KURUL



Prof. Dr. Ercan Gegez-Altınbaş Üniversitesi

Doç. Dr. Tanses Gülsoy-Beykent Üniversitesi

Eva İmir Yokuş-P&G Türkiye ve Kafkaslar Analitik&İçgörü Direktörü

Şule Şamlı-Devil in Detail-Kurucu

Çağlayan Işık-Frekans Araştırma-Kurucu