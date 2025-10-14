TÜBİSAD Başkan Yardımcısı Hantaloğlu: Startup ve skylablara daha çok yatırım yapılmalı
Bu yıl 7. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’ne 350 kurum ve 60 farklı sektörden katılım sağlandı. Zirvede konuşan Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, “Gelecekte yatırım yapılacak 6 başlık ortaya koyduk” dedi. TÜBİSAD Başkan Yardımcısı Emre Hantaloğlu da “Bizim startupları, skylabları daha itinalı seçip onlara daha fazla destek vermemiz lazım” diye konuştu.
Hamide HANGÜL
Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, bu yılki 7. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’ne 350 kurumda 60 farklı sektörden katılım sağlandığını, ayrıca 14 global liderin de katılım gösterdiğini söyledi. 48 kurumun desteğini aldıkları zirveye 3 bin 500 iş insanının katıldığını, zirvenin sonuç raporunun ise 15-20 gün sonra çıkmasının beklendiğini söyledi. Kutlu; “Gelecekte yatırım yapılacak 6 başlık ortaya koyduk” dedi. Platform olarak hedeflerinin, 2026 yılında 30 global CEO’nun zirveye katılımını sağlamak olduğunu söyleyen Kutlu, “Bunun için de şimdiden çalışmalarımıza başladık” dedi.
“Dijitalleşmede yüzde 23 büyüme var”
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkan Yardımcısı Emre Hantaloğlu, yaptıkları bilgi teknoloji sektör analizinde dijitalleşmede yüzde 23 büyüme gördüklerini belirterek, “Çünkü çok fazla start-up, skylab ya da yurt dışına hizmet veren girişimler var” dedi. Türkiye’nin oyun alanında da önemli bir ülke olduğuna işaret eden Hantaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim startupları, skylabları daha itinalı seçip onlara daha fazla destek vermemiz lazım. Bunun için, içerideki ya da dışarıdaki sermayeyi veya her ikisini de çekmemiz lazım. Bu firmaları sermaye alabilir hale getirmeliyiz. Çünkü mühendislik olarak çok iyiler, ancak o yatırımcıyı nasıl ikna edeceğini bilmiyor. Onları bu seviyeye getirmek önemli. Buralara daha fazla yatırım yapılması lazım. ‘Yeter ki fikir olsun, biz yatırım yapmaya hazırız’ diyen yatırımcılar var. Biz de TÜBİSAD olarak orada köprü olmaya çalışıyoruz.”
“Bölgenin de ivmesini yükseltiyor”
Vizyon 100 Danışma Kurulu Üyesi Teoman Alper Yiğit ise, bugünün iş dünyasında rekabet her ne kadar gerçekliğini korusa da şirketler için belirli konular özelinde ortak paydada buluşmanın, birlikte büyümenin temelini oluşturduğunu söyledi. Yiğit, “İş dünyasının fikirlerine son derece geniş bir perspektiften bakarak kendi alanımıza dair yeni fikir ve görüşlerle karşılaşmak, bize de katkı sağlıyor. Karşılıklı yapılan fikir alıverişleri ‘birlikten kuvvet doğar’ anlayışı çerçevesinde iş dünyasının yarınını şekillendiriyor” dedi. Randstad Türkiye Genel Müdürü Ufuk Gedikli, Vizyon 100 Platformu’nun zirve ile birlikte bölgenin de ivmesini yükselttiğini belirtirken, RS Assurance CEO Nihal Asker, geçen senenin 3 katı fazla genel müdür ağırlıklı iş veren ve müşteriler açısından katılım sağlandığını bildirdi. Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın ise dünyada atık yönetiminin önemine değindi.
Dünyada 2 milyar freelancer var
ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Can Aras ise organizasyona katılanların belirle-dikleri hedeflere de hızlı şekilde ulaştıklarını söylerken, Necron Energy şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Akçay ise, platformun her geçen gün büyüyerek, yöneticileri adeta birer yol gösterici konumuna geldiğin ifade etti. Vizyon 100 Organizasyon Kurulu Başkanı Berkay Güner ise gerçekleştirilen bu zirve ile birlikte 2025 yılı 9.dönem tamamlanmış olup Vizyon 100 10’uncu yılına geçiş yaptığını, yeni dönemde danışma kurulu ile birlikte sunulacak “Strateji Belgesi” neticesinde yeni program davetlilerine sunulacağını bilgisini paylaştı. Toplantıda firmaların teknolojiyi fazlasıyla kullandığı, globalde 2 milyara yakın freelancer olduğu belirtildi.