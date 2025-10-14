TÜBİSAD Başkan Yardımcısı Hantaloğlu: Startup ve skylablara daha çok yatırım yapılmalı

Hamide HANGÜL

Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, bu yılki 7. Diji­tal CEO ve Liderler Zirvesi’ne 350 kurumda 60 farklı sektör­den katılım sağlandığını, ayrı­ca 14 global liderin de katılım gösterdiğini söyledi. 48 kuru­mun desteğini aldıkları zirveye 3 bin 500 iş insanının katıldığı­nı, zirvenin sonuç raporunun ise 15-20 gün sonra çıkmasının beklendiğini söyledi. Kutlu; “Gelecekte yatırım yapılacak 6 başlık ortaya koyduk” dedi. Platform olarak hedeflerinin, 2026 yılında 30 global CE­O’nun zirveye katılımını sağla­mak olduğunu söyleyen Kutlu, “Bunun için de şimdiden çalış­malarımıza başladık” dedi.

“Dijitalleşmede yüzde 23 büyüme var”

Bilişim Sanayicileri Derne­ği (TÜBİSAD) Başkan Yardım­cısı Emre Hantaloğlu, yaptık­ları bilgi teknoloji sektör ana­lizinde dijitalleşmede yüzde 23 büyüme gördüklerini belir­terek, “Çünkü çok fazla start-up, skylab ya da yurt dışına hiz­met veren girişimler var” dedi. Türkiye’nin oyun alanında da önemli bir ülke olduğuna işa­ret eden Hantaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim star­tupları, skylabları daha itinalı seçip onlara daha fazla destek vermemiz lazım. Bunun için, içerideki ya da dışarıdaki ser­mayeyi veya her ikisini de çek­memiz lazım. Bu firmaları ser­maye alabilir hale getirmeliyiz. Çünkü mühendislik olarak çok iyiler, ancak o yatırımcıyı nasıl ikna edeceğini bilmiyor. Onları bu seviyeye getirmek önemli. Buralara daha fazla yatırım ya­pılması lazım. ‘Yeter ki fikir ol­sun, biz yatırım yapmaya hazı­rız’ diyen yatırımcılar var. Biz de TÜBİSAD olarak orada köp­rü olmaya çalışıyoruz.”

“Bölgenin de ivmesini yükseltiyor”

Vizyon 100 Danışma Kuru­lu Üyesi Teoman Alper Yiğit ise, bugünün iş dünyasında re­kabet her ne kadar gerçekliğini korusa da şirketler için belirli konular özelinde ortak payda­da buluşmanın, birlikte büyü­menin temelini oluşturduğu­nu söyledi. Yiğit, “İş dünyası­nın fikirlerine son derece geniş bir perspektiften bakarak ken­di alanımıza dair yeni fikir ve görüşlerle karşılaşmak, bize de katkı sağlıyor. Karşılıklı yapı­lan fikir alıverişleri ‘birlikten kuvvet doğar’ anlayışı çerçe­vesinde iş dünyasının yarını­nı şekillendiriyor” dedi. Ran­dstad Türkiye Genel Müdürü Ufuk Gedikli, Vizyon 100 Plat­formu’nun zirve ile birlikte böl­genin de ivmesini yükselttiğini belirtirken, RS Assurance CEO Nihal Asker, geçen senenin 3 katı fazla genel müdür ağırlık­lı iş veren ve müşteriler açısın­dan katılım sağlandığını bildir­di. Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın ise dünyada atık yö­netiminin önemine değindi.

Dünyada 2 milyar freelancer var

ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Can Aras ise organizasyona katılanların belirle-dikleri hedeflere de hızlı şekilde ulaştıklarını söylerken, Necron Energy şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Akçay ise, platformun her geçen gün büyüyerek, yöneticileri adeta birer yol gösterici konumuna geldiğin ifade etti. Vizyon 100 Organizasyon Kurulu Başkanı Berkay Güner ise gerçekleştirilen bu zirve ile birlikte 2025 yılı 9.dönem tamamlanmış olup Vizyon 100 10’uncu yılına geçiş yaptığını, yeni dönemde danışma kurulu ile birlikte sunulacak “Strateji Belgesi” neticesinde yeni program davetlilerine sunulacağını bilgisini paylaştı. Toplantıda firmaların teknolojiyi fazlasıyla kullandığı, globalde 2 milyara yakın freelancer olduğu belirtildi.