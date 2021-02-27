TÜDKİYEB: 7 yılda nüfus başına bir küçükbaş hayvan sayısına ulaşacağız

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, 7 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısını 54 milyondan 90 milyona çıkararak, nüfus başına bir küçükbaş hayvan sayısına ulaşacaklarını bildirdi.

TÜDKİYEB'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Çelik'i ziyaret etti.

Çelik ve beraberindeki il birlik başkanları, ziyarette, küçük aile işletmelerinin daha fazla desteklenmesi ve ORKÖY projelerinde küçükbaş hayvancılığa da yer verilmesi başta olmak üzere sektörle ilgili taleplerini ifade etti.

Küçük aile işletmelerinin daha fazla desteklenmesi için buna ilişkin bütçenin artırılması gerektiğini belirten Çelik, "Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmeleri için ekonomik durumlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yetiştiricilerimizin karlılıklarını artırabilmeleri yönünde işletme giderlerinin desteklenmesi ve sürülerini büyütebilmeleri için yardımcı olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Küçükbaş hayvancılığa verdikleri önem ve destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür eden Çelik, şunları kaydetti:

"7 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısını 54 milyondan 90 milyona çıkararak, nüfus başına bir küçükbaş hayvan sayısına ulaşacağız. Cumhurbaşkanı'mızın bize talimatı olan bu hedefe ulaşma konusunda Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'den büyük destek görüyoruz."

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı da küçük aile işletmelerinin desteklenmesi noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Ziyaret sonunda Çelik, Özkaldı'ya tarım ve küçükbaş hayvancılığa katkılardan dolayı plaket takdim etti.