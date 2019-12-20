TÜGİAD Ankara’da Ticari Etkileşim Fuarı düzenliyor

20 Aralık 2019

Dernek kuruluşundan bu yana ilk kez bir fuar düzenlemiş olacak. TÜGİAD’dan yapılan açıklamada, “Başkent ve ülke ekonomisine katkı sağlayıp yön veren firmalar, iş insanları, markalar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve bankaları buluşturacak” denildi.



ANFA Altınpark’ta 21 Aralık günü başlayacak fuarda, ekonomideki aktörlerin birbirleri ve tüketicilerle tanışmalarını sağlamak, bu sayede farklı sektörlerde faaliyet gösteren tüm katılımcı firmalara; varlıklarını sürdürmek, geliştirmek, güçlendirmek, yeni satış fırsatları sağlamak ve iş geliştirmek gibi faydalar yaratmak amaçlanıyor.