TÜGİS'in yeni başkanı İsmail Kaan Sidar oldu

Türk gıda sanayiinin gelişmesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacıyla öncü çalışmalara imza atan Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası’nın (TÜGİS), 35’inci genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçimin ardından yönetim kurulu başkanlığına İsmail Kaan Sidar getirildi. TÜGİS’in bir önceki yönetim kurulu başkanı ise Necdet Buzbaş idi.

İsmail Kaan Sidar kimdir?

İstanbul’da 1963 yılında doğan İsmail Kaan Sidar, lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamladı. A.B.D. Harvard Üniversitesi ile Wisconsin Üniversitesi’nde “Stratejik Pazarlama Yönetimi” ve “Gıda Pazarlaması” alanlarında sertifikaları bulunan Sidar, iş yaşamında da çeşitli başarılara imza attı. Bu kapsamda Sidar, yurt içi ve yurt dışında dayanıksız tüketim malları sektöründe pazarlama ve üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi. 2010-2013 yılları arasında da İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde “misafir öğretim üyesi” olarak işletme ve uluslararası pazarlama alanlarında dersler veren Sidar 2015’te TÜGİS Genel Sekreterliği görevini üstlendi. Söz konusu görevini 2015 yılından bu yana başarı ile yürüten Sidar, evli ve bir çocuk babasıdır.