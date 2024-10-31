TÜİOSB'de 2025 yılında fabrikalar faaliyete geçecek
Türkiye’nin yeşil doğan ilk organize sanayi bölgesi olarak üretime gün sayan Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, 2025 yılında fabrikalar faaliyete geçecek. 100 fabrika ve 10 bin kişilik istihdam ile yeşil ve dijital bir ekosistem kurulacak.
TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül AKYÜREK BALTA
Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) için 2025 yılı bir milat olacak. Öncelikle TÜİOSB, Endüstri 4.0 felsefesine uygun, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nın tüm kriterlerini karşılayan, ikiz dönüşümü gerçekleştiren bir OSB niteliği taşıyor. Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyanın gerçekleştirmek istediği yeşil dönüşümü kuruluşundan itibaren doğası haline getiren TÜİOSB, 100 fabrikayla ve 10 bin kişiden fazla sağlayacağı istihdam ile yeşil ve dijital bir ekosistem kuracak.
Sıfır atık belgesi süreci başladı
Temel altyapı sürecinde sıfır atık belgesi alınmasına ilişkin süreci başlattık. Yatırımcılarımızın sınırda karbon düzenlemesine ilişkin herhangi bir cezaya maruz kalmaması en büyük hedefimiz. Bu çalışmalar, TÜİOSB yatırımcılarına küresel rekabet üstünlüğü ve dünya markası olma fırsatını sağlayacak.
AB Yeşil Mutabakatına taraf olan devletimizin mutabakat kriterlerine uygun bir sanayi altyapısının oluşumu için ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini buradan vurgulamak gerekiyor.
Devletimizin ilgili kurumları, özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı en üst düzeyden çalışmaları takip ediyor. Yeşil ve dijital dönüşüm Türk Sanayisinin ilerleyen dönemde ciddi bir rekabet avantajı sağlayacak. Bu anlamda da Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Oruç Baba İnan geçtiğimiz günlerde TÜİOSB’yi ziyaret ederek yapılan çalışmaları bizzat yerinde görmek istedi. Bu ziyaret bizim için anlamlı olduğu kadar, meseleye gösterilen önemin bir göstergesi de oldu.
Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na tam uyum
TÜİOSB; Yeşil Mutabakat Eylem Planına tam uyum başta olmak üzere dijital tarım istasyonları, tarladan çatala dijital değer zinciri DigiGreen Valley sertifika sistemi, sınırda karbon mekanizmasını desteklemek üzere planlanmış karbon yutak alanları ve ortak lojistik merkezi, tamamen yenilenebilir enerjiden faydalanmak üzere güneş enerjisi santrali, yağmur sularını ve atık suları tarımsal sulamaya kazandırma amacıyla projelendirilmiş atık su arıtma sistemi ve tüm altyapıların akabinde yeşil fabrikaların inşa edilerek, tüm verilerin SCADA merkezinde toplanmasıyla, uçtan uca izlenebilirlik gibi olmazsa olmaz alanlardan oluşuyor.
Bölgemizde kümelenme modelinden faydalanarak, tıpkı özelleştirilmiş ticaret bölgesi gibi serbest ticaret anlaşmalarına varabilecek, ikili ilişkileri de sağlayabilen bir ticaret ağı kurmak ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı yaratacak projeler gerçekleştirmek başlıca amaçlarımız arasında yer alıyor.
Temiz ve düşük maliyetli enerji ile rekabetçi olacağız
TÜİOSB’nin birinci alanında, ihracatçı, tarım ve gıda ürünleriyle ilgili sanayiciler yer alırken, yoğun ilgi sonucunda oluşturulan 125 ha’lık genişleme alanında; yüksek teknoloji kullanarak TÜİOSB çevresel hedeflerine uygun üretim yapacak ve ihraç edecek, orta ve yüksek teknoloji üreten tüm karma sektör firmaları yatırımcı olabilecek. Özellikle temiz enerji ve maliyeti düşük enerjiyle yatırımcılarımıza kayda değer oranda rekabet avantajı sunacağız.
Üretim süreçlerinde enerjinin sürdürülebilir, temiz ve yenilenebilir kaynaklardan sağlanması en önemli önceliklerimizden biri… Bölgemiz bu anlamda şanslı, çünkü Akdeniz Bölgesi, güneşlenme potansiyeli açısından Türkiye’de ikinci sırada yer alıyor. Elbette biz de bölgemizdeki bu potansiyeli değerlendireceğiz. Fabrikalarımızın toplam çatı alanlarının verimli bir şekilde kullanılması halinde, yaklaşık 80 MW elektrik enerjisi üretmesi mümkündür. Söz konusu potansiyelin şebeke bağlantısı ile ortak santralden dağıtılması durumunda; yatırımcılarımıza uygun maliyetli, sürdürülebilir ve temiz enerji sağlayacağız.