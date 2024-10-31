TÜİOSB'de 2025 yılında fabrikalar faaliyete geçecek

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül AKYÜREK BALTA

Mersin-Tarsus Tarım­sal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Böl­gesi (TÜİOSB) için 2025 yılı bir milat olacak. Öncelikle TÜİOSB, Endüstri 4.0 felsefesine uygun, Avrupa Birliği Yeşil Mutabaka­tı’nın tüm kriterlerini karşılayan, ikiz dönüşümü gerçekleştiren bir OSB niteliği taşıyor. Başta Avru­pa olmak üzere tüm dünyanın ger­çekleştirmek istediği yeşil dönü­şümü kuruluşundan itibaren do­ğası haline getiren TÜİOSB, 100 fabrikayla ve 10 bin kişiden fazla sağlayacağı istihdam ile yeşil ve dijital bir ekosistem kuracak.

Sıfır atık belgesi süreci başladı

Temel altyapı sürecinde sıfır atık belgesi alınmasına ilişkin süreci başlattık. Yatırımcıları­mızın sınırda karbon düzenle­mesine ilişkin herhangi bir ce­zaya maruz kalmaması en büyük hedefimiz. Bu çalışmalar, TÜİ­OSB yatırımcılarına küresel re­kabet üstünlüğü ve dünya mar­kası olma fırsatını sağlayacak.

AB Yeşil Mutabakatına taraf olan devletimizin mutabakat kri­terlerine uygun bir sanayi altya­pısının oluşumu için ciddi çalış­malar gerçekleştirdiğini buradan vurgulamak gerekiyor.

Devleti­mizin ilgili kurumları, özellik­le Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı en üst düzeyden çalışmaları ta­kip ediyor. Yeşil ve dijital dönü­şüm Türk Sanayisinin ilerleyen dönemde ciddi bir rekabet avan­tajı sağlayacak. Bu anlamda da Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar­dımcımız Sayın Oruç Baba İnan geçtiğimiz günlerde TÜİOSB’yi ziyaret ederek yapılan çalışma­ları bizzat yerinde görmek istedi. Bu ziyaret bizim için anlamlı ol­duğu kadar, meseleye gösterilen önemin bir göstergesi de oldu.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na tam uyum

TÜİOSB; Yeşil Mutabakat Ey­lem Planına tam uyum başta ol­mak üzere dijital tarım istasyon­ları, tarladan çatala dijital değer zinciri DigiGreen Valley sertifi­ka sistemi, sınırda karbon me­kanizmasını desteklemek üzere planlanmış karbon yutak alan­ları ve ortak lojistik merkezi, ta­mamen yenilenebilir enerjiden faydalanmak üzere güneş ener­jisi santrali, yağmur sularını ve atık suları tarımsal sulama­ya kazandırma amacıyla proje­lendirilmiş atık su arıtma siste­mi ve tüm altyapıların akabinde yeşil fabrikaların inşa edilerek, tüm verilerin SCADA merkezin­de toplanmasıyla, uçtan uca iz­lenebilirlik gibi olmazsa olmaz alanlardan oluşuyor.

Bölgemiz­de kümelenme modelinden fay­dalanarak, tıpkı özelleştirilmiş ticaret bölgesi gibi serbest tica­ret anlaşmalarına varabilecek, ikili ilişkileri de sağlayabilen bir ticaret ağı kurmak ve uluslara­rası pazarlarda rekabet avantajı yaratacak projeler gerçekleştir­mek başlıca amaçlarımız arasın­da yer alıyor.

Temiz ve düşük maliyetli enerji ile rekabetçi olacağız

TÜİOSB’nin birinci alanında, ihracatçı, tarım ve gıda ürünle­riyle ilgili sanayiciler yer alırken, yoğun ilgi sonucunda oluşturu­lan 125 ha’lık genişleme alanın­da; yüksek teknoloji kullanarak TÜİOSB çevresel hedeflerine uygun üretim yapacak ve ihraç edecek, orta ve yüksek teknoloji üreten tüm karma sektör firma­ları yatırımcı olabilecek. Özel­likle temiz enerji ve maliyeti dü­şük enerjiyle yatırımcılarımı­za kayda değer oranda rekabet avantajı sunacağız.

Üretim süreçlerinde enerjinin sürdürülebilir, temiz ve yenile­nebilir kaynaklardan sağlanma­sı en önemli önceliklerimizden biri… Bölgemiz bu anlamda şans­lı, çünkü Akdeniz Bölgesi, gü­neşlenme potansiyeli açısından Türkiye’de ikinci sırada yer alı­yor. Elbette biz de bölgemizde­ki bu potansiyeli değerlendirece­ğiz. Fabrikalarımızın toplam ça­tı alanlarının verimli bir şekilde kullanılması halinde, yaklaşık 80 MW elektrik enerjisi üretmesi mümkündür. Söz konusu potan­siyelin şebeke bağlantısı ile or­tak santralden dağıtılması duru­munda; yatırımcılarımıza uygun maliyetli, sürdürülebilir ve temiz enerji sağlayacağız.