Tüketici elektrikli otomobili avantajlıysa almak istiyor

ALİ YILDIRIM

Elektrikli otomobil tek­nolojisi pandemiyle bir­likte oldukça hızlı yayıl­maya başladı. Talebin yüksek üretimin düşük viteste seyret­tiği dönemde elektrikli araçla­ra da ilgi artınca, yüzde 0,5 bile olmayan pay bugün toplam sa­tışlar içinde yüzde 10’lara ulaş­tı.

Bu yüksek voltaja en büyük etkiyi yerli markalar yaparken, aslında üstü kapalı bir teşvik gi­bi görülen düşük vergi dilimi de satışları arttırdı. Volkswagen ID serisinin Alaçatı’da gerçek­leşen lansmanında sorularımı­zı cevaplayan Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Botta­ro da buna dikkat çekti. Elektrik­li otomobil satın alma kararın­da devletlerin çok etkili olduğu­nu söyleyen Bottaro, “Bir destek bir avantaj varsa tüketici buna yöneliyor.

Aslında baktığımızda Türkiye bugün elektrikli araca en büyük destek veren ülkeler­den biri olarak öne çıkıyor. Dü­şünün bir tarafta yüzde 80’lik bir vergi dilimi varken, elektrikli araçlarda bu barem yüzde 10’dan başlıyor. Bu tabloda Türkiye as­lında sürdürülebilir, emisyon­suz ve çevreye duyarlı bir tüketi­mi ciddi anlamda teşvik ediyor” dedi. Tüketicilerin bu avanta­jı gördükten sonra işi yatırıma döndürdüklerini ifade eden Bot­taro, verimliğe de değindi.

“VW elektriklide daha ulaşılabilir olacak”

Odaklanılması gereken tek konunun fiyat olmadığının altı­nı çizen Gino Bottaro, elektrik­li araçların sahiplikte de büyük avantajlar sağladığına değindi. Maliyetin oldukça düşük olduğu­nu anlatan Bottaro, “Toplam ma­liyet kıyaslaması yapılması gere­kiyor. Elektrikli otomobillerdeki toplam maliyet sahip olunan süre boyunca içten yanmalı araçlara göre oldukça iyi. Özellikle şarj iş­leminizi evinizden veya ofisiniz­den yapıyorsanız yakıt maliyeti çok çok düşük.

Fiyat bakımında avantajlı ürünleri biz de sunaca­ğız. 2026 yılına kadar ‘herkes için elektrikli’ bir modelimiz olacak. Daha ulaşılabilir küçük model­lerin lansmaları devam edecek. Bunlar da ID.2, ID.2X ve şu an­da ürün adı olmayan proje olarak adlandırılması olan daha birçok üründe bir araya gelecek. Her ih­tiyaca ve talebe karşılığını vere­bilecek farklı segmentler ve farklı vücut tiplerinde, farklı teknoloji­lerde ürün gamı olacak” dedi.

“Yeni çözüm hidrojen ve sentetik yakıt”

Mild hibritler, tam hibritler ve plug-in hibritlerden bahseden Gino Bottaro, pazarın burada da canlılığını koruduğunu anlattı. Alternatif yakıtların içinde hid­rojen ve sentetik yakıt olduğu­nu ifade eden Gino Bottaro, “Şu an ticarileşme yok ama yoğun bir çalışma var. Böylesine ho­mojen bir dağılım, genişlemeyi sağlıyor ve yakın zamanda dün­ya otomotiv sektöründe yer ala­cak. Aslında hedef belli. Her ih­tiyaca karşılık verebilmek.

Daha sürdürülebilir ve daha yaşana­bilir bir dünya için sıfır emisyon bir noktaya doğru düşüş bekliyo­ruz. Bu alanda hidrojen ciddi bir çözüm. Hatta hidrojende mev­cut araç parkını dönüştürmek için LPG'nin benzer bir yöntem­le çalışmaları var. Burada tek ko­nu alternatif yakıtların, sentetik yakıtların ve hidrojenin şu anda maliyeti normal yakıta göre çok yüksek. Bu da bu yüzden paza­ra ciddi bir bariyer. Ama Avru­pa komisyonu bunun yaygınlaş­ması için ön çalışmalar yapıyor. Volkswagen AG'ye gittiğimiz bu büyük dönemsel toplantılarda bu bölümlerin bize anlatıyorlar ve bilgi veriyorlar” dedi.

“Daralma öngörüyoruz inşallah yanılırız”

İki yıldır sektörün matrah dilimi güncellemesini beklediklerini hatırlatan Gino Bottaro, herkesin yüzde 80’lik dilimde olduğunu vurguladı. Bottaro şöyle devam etti: “Güncelleme ihtiyacı var. Ama tabii Türkiye ekonomisinin takdirinde olan bir konu bu. Beklentimiz ve umudumuz var. Onun dışında bir şey demek mümkün değil.” 2025 yılını da değerlendiren Bottaro, “2025’te, 2024’de göre yüzde 20-25’lik bir daralma ve öngörüsüyle planlamalarımızı gerçekleştirdik. Buna benzer bir planlamayı 2023 yılında, 2024 için de yapmıştık.

Tabi artık her şey çok hızlı değişiyor. Geçen yıl belli sebeplerden dolayı, planlamamızın çok üzerinde rekorla kapanan bir yıl oldu. Umut ediyorum bu yıl da yine yanılırız. Bu daralma gerçekleşmesin, Türkiye’nin tekrar bir rekorla toplamı toplamda 1 milyon, hatta mümkünse binek otomobilde 1 milyon seviyesinde bir pazarla kapatsın. Ülkedeki dinamik yapı buna çok müsait.”

Elektrikli Passat gibi: ID. 7

Markanın ID. 4 modeli Tiguan ile kıyaslanıyor. Kısa bir süre önce satışa sunulan modelin adetleri de oldukça iyi. ID.4, Türkiye’de 125 kW (170 PS) elektrikli motora sahip Pure donanım seviyesi ile satılıyor. 52 kWh net batarya kapasitesine sahip olan modelin menzili de 354 km. Şehir içi kullanımda bu 455 km’ye kadar çıkıyor. Uzun bir süredir piyasada olan Passat sedanın yerine de ID. 7 geldi. 286 hp güç 550 NM tork ile araç WLTP birleşik çevrimine göre 697 km elektrikli menzil sunuyor. Şehir içi kullanımda ise bu menzil 844 km’ye kadar çıkabiliyor. Neredeyse beş metre uzunluğa sahip olan ID.7, gelişmiş aerodinamik prensiplere göre tasarlandı.

Türkiye’nin voltajı kısa zamanda Avrupa’yı geçer

Elektrikli otomobil pazarının toplamdan aldığı pay her geçen gün artıyor. Avrupa’da bu oranın yüzde 15’lere geldiğine değinen Gino Bottaro, Çin’de ise 2024’te yüzde 55’leri aştığını söyledi. Türkiye’nin de bu alanda çok geride kalmadığına dikkat çeken Bottaro, 2023 yılında yüzde 7’ler seviyesinde olan bu payın geçen sene yüzde 10’u geçtiğini vurguladı. “Hatta son çeyreğe ilişkin veriler eylül, ekim, kasım aralık yüzde 10’ların üzerine performans var” diyen Gino Bottaro şöyle devam etti: “Aralıkta yüzde 16’lara yakın bir performans sergileniyor.

Türkiye’de yüzde 15’lik bir pazar payına yani Avrupa performansına ulaşmak bence an meselesi. 2025’ten itibaren bu dataları göreceğiz. Biz de Volkswagen toplam satışımızın içinde yüzde 10 ile yüzde 15 seviyesinde yani hemen hemen 10 bin adetlere tekabül edecek bir kırılımda elektrikli araç satışı yapmayı planlıyoruz. ID.4 ile giriş yapmıştık. Son hafta 2024 yılının son haftasında ID.7 girdi. Hemen arkasından ID.3 lansmanı olacak birinci çeyreğe girerken, ardından ikinci çeyreğe girerken ID.7 Tourer ile devam edecek.”

Çinlilerle rekabet edecek

Volkswagen’in asıl adet yapan dikkat çeken modelin ID. 3 olması bekleniyor. Hem premium segmentte hem de ulaşılabilir tarafta olacaklarının altını çizen Gino Bottaro, “Biz de bu stratejiyle her segmentte ve her vergi diliminde var olmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi. Yaklaşık 5 yıl sonra Türkiye pazarına giren VW ID. 3 yüzde 10’luk ÖTV diliminde olacak ve yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak. Çinlilerle mücadelede önemli bir model olan aracın Türkiye’deki ilk rakibi de fiyat belirlemede Çinliler olacak.

Plug-in hibrit Golf geliyor

VW Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, “Çin elektrikli ve plug-in hibrit tarafında oldukça güçlü geliyor. Ama asıl konu sürdürülebilir ve emisyonsuz bir ulaşım sağlama çabası.

Bu elektrikli ve hibrit otomobillerle sağlanıyor. Yakın gelecekte alternatif yakıtlarla da ulaşılacak. Ve konvansiyonel, bugün kullandığımız otomobillerin emisyon değerlerini derinlemesine aşağı çekme çalışmalarıyla da sağlanacak. Bugün için en uygun çözüm, hibritler ve plug-in hibritler gibi görünüyor. Plug-in hibritlerin gelmiş olduğu noktada, bizim grup markalarımız içinde bu örnekleri görüyoruz, Volkswagen içinde. Tiguan’ın veya Tayron’un plug-in versiyonu, Tiguan’ın 1.5 TSI motorunun üzerine geliştirilmiş bir pil ve elektrikli motor teknolojisiyle menzil 130 km’lik elektrikli sürüş olacak. Golf’ün de plug-in hibrit versiyonunu Türkiye pazarına sunacağız. Devlet teşvik verdiği sürece plug-in hibrit hızlı gelişecek” diye konuştu.