Tüketici elektroniği fuarı IFA, iptal edildi

Avrupa’nın önde gelen tüketici elektroniği fuarlarından IFA 2021, salgındaki belirsizlik nedeniyle iptal edildi.

Fuarın düzenleyicileri Messe Berlin ve GFU tarafından yapılan ortak açıklamada, COVID-19’un yeni varyantları, aşıların beklenenden daha yavaş uygulanması ve katılımcılar için seyahat koşullarında belirsizliklere ilişkin endişeler nedeniyle IFA 2021'in Eylül ayında fiziksel olarak düzenlenmeyeceği belirtildi.

Messe Berlin fuar alanının bazı kısımlarını COVID-19 aşılama merkezi ve acil hastane tesisine dönüştürüldüğüne yer verilen açıklamada, fuar alanındaki bu hizmetlerin uzun süre gerekli olacağının da fuarın iptal edilmesinde etkili olduğu vurgulandı. Açıklamada, IFA 2022’nin 2-6 Eylül’de, "fiziksel" olarak düzenleneceği kaydedildi.

Geçen yıl COVID-19 salgını nedeniyle birçok teknoloji fuarı iptal edilirken, IFA 2020, yarı "fiziksel", yarı "sanal" (online) olarak düzenlenmişti.