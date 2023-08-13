Tüketici en çok ayakkabı alışverişinden şikayetçi

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre bugüne kadar 16 milyonun üzerinde uyuşmazlık, yargıya intikal etmeden, tüketici hakem heyetlerince karara bağlandı.

Tüketici hakem heyetlerine bu yılın 7 ayında 402 bin 110 başvuru gelirken, 393 bin 768 uyuşmazlık karara bağlandı. Karara bağlanan uyuşmazlıkların toplam değeri 1,9 milyar lira olarak hesaplandı.

Tüketici hakem heyetine nasıl başvuru yapılır?

Tüketiciler e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla elektronik ortamda başvurularını rahatlıkla tüketici hakem heyetlerine iletebiliyor.

Bu kapsamda, 2023'ün 7 ayında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 65'ine karşılık gelen 262 bin 317'si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildi.

En çok şikayet ayakkabıdan

Söz konusu ​7 ayda heyetlere yapılan başvurular, ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde, ilk sırada yüzde 12,31 ile "ayakkabı" ürünlerine yönelik şikayetler yer aldı.

Bunu yüzde 5,93 ile "kredi kartı üyelik ücreti", yüzde 5,34 ile "cep telefonu", yüzde 4,65 ile "kıyafet", yüzde 4,64 ile "internet abonelikleri", yüzde 3,6 ile "mobilya" ve yüzde 2,72 ile "GSM aboneliği" izledi.

Perakende ilk sırada

Sektörel bazda aynı dönemde en çok yüzde 56,59 ile "perakende ticaret" alanında başvuru yapıldı. Bu alanı yüzde 11,51 ile "finansal hizmetler" ve yüzde 11,09 ile "abonelik hizmetleri" sektörlerine yönelik başvurular takip etti.