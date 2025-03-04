Tüketici markalardan 2025'te uzaklaştı

Hayati ARIGAN

Superbrands Türkiye, İs­tanbul’da düzenlediği et­kinlikte, 2025 araştırma­sında kullandığı yol haritasını ve çeşitli kriterlere göre seçti­ği başarılı markaları açıkladı.

Bağımsız sivil toplum kurulu­şu temsilcilerinden oluşan se­çici kurul oylamasında en çok tercih edilen ilk 300 marka, kü­resel pazarlama araştırma fir­ması NielsenIQ tarafından halk oylamasına sunuldu. So­nuçlara göre, 150 süper marka­nın 70’i yerli, 80’i ise uluslara­rası isimlerden oluştu. Superb­rands Türkiye Temsilcisi Dilek Koç, Superbrands’in, 1994’den itibaren İngiltere merkezli ola­rak bağımsız marka değerlen­dirmelerine başladığını, artık 90 ülkede organizasyon ger­çekleştirdiğini belirtti.

İki yıl önce düzenlenen son Superb­rands Türkiye araştırmasın­da süper markalarda ülke orta­lamasının yüzde 73 çıkmasına rağmen bu yıl düşüş yaşandığı­nı anlatan Koç, şöyle devam etti: “Bu, biraz markalar tarafından düşünülmesi gereken bir konu. Çünkü tüketici, markalara yük­sek puan vermekten biraz uzak­laşmış ve 60’lı rakamlara odak­lanmış.”

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika E-Ticaret Baş­kan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan da yoğun araştırmalar sonucunda 2025’te ev odaklı ya­şam tarzının ön plana çıktığını gördüklerine değindi.

"Atıksız mutfak trendi öne çıktı'

Ev dışı tüketimden ev içi tü­ketime doğru ciddi bir kayış ol­duğuna işaret eden Erdoğan, “İsrafı engellemek ve önlemek çok önemli. Dolayısıyla atıksız mutfak trendinin ön plana çık­tığını görüyoruz. Yani tüketici­ler, ‘Gereken miktardaki ürünü almak istiyorum’ diyor ve aldık­ları ürünleri de en etkin şekil­de mutfak ekonomisinde kul­lanmak istiyorlar” şeklinde ko­nuştu.

Dışarda eğlence yerine kozmetik

NielsenIQ Stratejik Analitik İçgörüler Direktörü Nur Serenli de tüketiciler tarafında eğilimlerin değişiklik gösterdiğine, harcama kalemlerinin farklılaştığına değinerek, “Tüketicilerin daha çok dışarıda eğlence yerine gitmek ya da yemeğe çıkmak yerine evde zaman geçirdiğini görüyoruz. Bununla birlikte, özellikle kişisel bakım ve kozmetik ürünlerine çok daha fazla para harcamaya eğilimleri olduğunu görmekteyiz” dedi.