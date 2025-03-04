Tüketici markalardan 2025'te uzaklaştı
Superbrands Türkiye'nin iki yıl önce süper markalarında ülke ortalaması yüzde 73 idi. Bu yıl düşüş yaşandığını anlatan Superbrands Türkiye Temsilcisi Dilek Koç, “Tüketici, markalara yüksek puan vermekten biraz uzaklaştı" dedi.
Hayati ARIGAN
Superbrands Türkiye, İstanbul’da düzenlediği etkinlikte, 2025 araştırmasında kullandığı yol haritasını ve çeşitli kriterlere göre seçtiği başarılı markaları açıkladı.
Bağımsız sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan seçici kurul oylamasında en çok tercih edilen ilk 300 marka, küresel pazarlama araştırma firması NielsenIQ tarafından halk oylamasına sunuldu. Sonuçlara göre, 150 süper markanın 70’i yerli, 80’i ise uluslararası isimlerden oluştu. Superbrands Türkiye Temsilcisi Dilek Koç, Superbrands’in, 1994’den itibaren İngiltere merkezli olarak bağımsız marka değerlendirmelerine başladığını, artık 90 ülkede organizasyon gerçekleştirdiğini belirtti.
İki yıl önce düzenlenen son Superbrands Türkiye araştırmasında süper markalarda ülke ortalamasının yüzde 73 çıkmasına rağmen bu yıl düşüş yaşandığını anlatan Koç, şöyle devam etti: “Bu, biraz markalar tarafından düşünülmesi gereken bir konu. Çünkü tüketici, markalara yüksek puan vermekten biraz uzaklaşmış ve 60’lı rakamlara odaklanmış.”
NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika E-Ticaret Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan da yoğun araştırmalar sonucunda 2025’te ev odaklı yaşam tarzının ön plana çıktığını gördüklerine değindi.
"Atıksız mutfak trendi öne çıktı'
Ev dışı tüketimden ev içi tüketime doğru ciddi bir kayış olduğuna işaret eden Erdoğan, “İsrafı engellemek ve önlemek çok önemli. Dolayısıyla atıksız mutfak trendinin ön plana çıktığını görüyoruz. Yani tüketiciler, ‘Gereken miktardaki ürünü almak istiyorum’ diyor ve aldıkları ürünleri de en etkin şekilde mutfak ekonomisinde kullanmak istiyorlar” şeklinde konuştu.
Dışarda eğlence yerine kozmetik
NielsenIQ Stratejik Analitik İçgörüler Direktörü Nur Serenli de tüketiciler tarafında eğilimlerin değişiklik gösterdiğine, harcama kalemlerinin farklılaştığına değinerek, “Tüketicilerin daha çok dışarıda eğlence yerine gitmek ya da yemeğe çıkmak yerine evde zaman geçirdiğini görüyoruz. Bununla birlikte, özellikle kişisel bakım ve kozmetik ürünlerine çok daha fazla para harcamaya eğilimleri olduğunu görmekteyiz” dedi.