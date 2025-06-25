Tuncay Yıldırım: Ortadoğu’daki çatışma Türk ihracatçısının yeni çözüm arayışlarını hızlandırıyor

Meclis toplantısında yaptığı ko­nuşmada jeopolitik risklere de­ğinen Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “Maalesef etrafımız ateş çemberi. İran-İsrail savaşı bunun son örneği. Bu çatışmalar gelecek açısından oldukça en­dişe verici. Türkiye olarak güç­lü olmak, zorundayız. Bizler de iş insanları olarak ülkemiz için daha fazla çalışacak, daha faz­la üreteceğiz. Bu coğrafyada yer alıyorsak bunun gerekliliklerini yerine getirmeliyiz” dedi.

GTO Yönetim Kurulu Başka­nı Tuncay Yıldırım, İran-İsrail savaşının ekonomik boyutunu değerlendirerek “İran ile İsra­il arasında yaşanan çatışmalar, sadece sınırları değil, ticare­ti, güveni ve istikrarı da tehdit ediyor. Maalesef bu çatışma, ABD’nin de dâhil olmasıyla da­ha tehlikeli bir pozisyona geldi. Gaziantep gibi sınır hattına ya­kın, ihracat odaklı bir şehir için bu gelişmeler, taşımacılık mali­yetlerinden lojistik sürekliliğe kadar pek çok alanda risk oluş­turuyor” ifadesini kullandı.

Hürmüz boğazı tehlikesinin uluslararası ticarette büyük bir risk oluşturduğunu, üretim ma­liyetlerine ciddi baskı yapabi­leceğini söyleyen Yıldırım, ka­rayolu taşımacılığıyla Orta Do­ğu’ya yapılan sevkiyatların şu anda daha pahalı ve daha güven­cesiz hale geldiğini, İran üzerin­den açılan Orta Asya koridor­ları ve alternatif güzergâhların sorgulandığını belirterek şöyle devam etti: “Bu da Türk ihracat­çısının yeni çözüm arayışlarını hızlandırıyor.

Tüm bu tablo, bize bir kez daha bölgesel istikrarın iş dünyası için ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Bu süreçte şehrimizin dış ticaret refleksle­rini güçlendirmemiz, alternatif pazarlarla olan bağlarımızı ar­tırmamız ve özellikle lojistik çe­şitliliğimizi artıracak projelere odaklanmamız gerekiyor. Mev­cut pazarlarımızda güçlü kal­maya çalışırken, yeni pazarlara açılmak artık bir seçenek değil, bir zorunluluk halini aldı. Dola­yısıyla bu koşullarda, üretim ve ihracat gücümüzü korumak ve artırmak için daha fazla strate­jiye, daha fazla desteğe ihtiyacı­mız var.”