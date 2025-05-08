Turcas Petrol’den 10 milyon dolarlık GES yatırımı
Turcas Petrol, Denizli’deki tesisinin yanındaki araziye 20 MW kapasite gücüne sahip güneş enerjisi santrali kurmaya hazırlanıyor. Yatırımın 10 milyon dolarlık olduğu bilgisini veren Turcas Petrol İcra Kurulu Başkanı Saffet Batu Aksoy, “Bu yıl içinde kurulumu tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.
Başak Nur GÖKÇAM
Akaryakıt perakendesi ve elektrik üretimi olmak üzere iki ana sektörde faaliyet gösteren Turcas, Denizli’deki Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali’nin bulunduğu araziye 20 MW’lık hibrit GES yatırımına hazırlanıyor. 10 milyon dolar seviyesinde olması beklenen yatırımın, fizibilite çalışmaları devam ediyor.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Turcas Petrol İcra Kurulu Başkanı Saffet Batu Aksoy, “Yüzde 30 iştirakimiz RWE & Turcas’ın sahibi ve işletmecisi olduğu 800 MW kurulu gücündeki Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santralimiz, faaliyete geçtiği Haziran 2013 tarihinden bu yana ülke ekonomimize katkı sağlıyor. Burası, yüzde 57 verimlilik oranıyla Türkiye’deki en yüksek verimliliğe sahip doğalgaz santrallerinden biri.
Gaz santrali olduğu ve sanayi seviyesinde fiyatlarla elektrik sattığımız için buradaki GES yatırımımızın bize dönüşü normale kıyasla uzun olacak. Normalde bu tür yatırımlar 4-5 yılda dönüş sağlarken, biz bunun dönüşünü 10 yılda almayı bekliyoruz. Kurulumun bu yıl tamamlanmasını öngörüyoruz. Çünkü her şeyimiz hazır. Artık sadece akaryakıtla kalmayacağız. Perakende ve temiz enerjiye de yöneliyoruz. Gezegenin geleceği için yenilenebilir tarafta da olacağımız için mutluyuz” dedi.
“Yurt dışına açılmayı hedefliyoruz”
Yatırımların devam edeceği haberini veren Saffet Batu Aksoy, “Şu an için sadece Türkiye’deyiz ama gelecek süreçte yurt dışında da olmayı hedefliyoruz. Coğrafi çeşitlendirmeye önem veriyoruz. Türkiye’yi her zaman ana pazarımız olarak değerlendiriyor olacağız ama farklı imkanlar dahilinde önümüzdeki dönemde ilk etapta yüzde 20-25 oranında yurtdışına açılma hedefimiz olabilir” diye ekledi.
2024 senesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Aksoy, “2024 yılı bizim için fena değildi. İki ana işimiz olan akaryakıt dağıtımı-perakende ve elektrik üretimindeki iç satışlar, Türk Lirası domine işleri olduğu için bizim tarafımıza pozitif etki etti. Özelikle finansal bilançoya çok önem verdik. Kredilerimizi minimize ettik. Çünkü öyle bir dönem ki, kredi yoğun giderseniz, finansal gider, Ebitda’nızın, fabrikanızın çoğunu götürebiliyor.
Dolayısıyla bütün bunların sonucunda, Shell Turcas tarafında yüzde 21.5’luk pazar payıyla liderliğimizi pekiştirdik. Yaklaşık 330 milyar TL ciro, 10 milyar TL civarında Ebitda, 3.3-3.2 milyar TL civarında da net kâr gerçekleştirdik. Kanopi altında yüzde 4 civarında büyüme yarattık. Bu da Türkiye’de enflasyonla mücadele çerçevesinde yapılan ekonomiyi, soğutma açısından kötü bir büyüme değil” diye konuştu.
Hedef perakende markası olarak anılmak
Akaryakıt dışı satışlarda çift haneli büyümeyi devam ettirdiklerini vurgulayan Aksoy, “Bu yıl 18 milyon adet kahve satışı gerçekleştirdik, yıl sonu hedefimiz de 20.5 milyon adet kahveye ulaşmak. Bunun yanı sıra 7 milyon adet sandviç satışı gerçekleştirdik. Yine buradaki hedefimiz de yıl sonuna kadar 8.5 milyon adede ulaşmak. Eskiden, akaryakıt konuşurken, artık akaryakıt dışı rakamların performans göstergelerine bakıyoruz. Amacımız ürün çeşitliliği, hedefimiz ise tam bir perakende şirketi haline gelmek. Perakendede büyümek istiyoruz. Çünkü hizmetle öne çıkmayı seviyoruz” dedi.
DC şarj ünitesi sayısında hedef 600 istasyon
Elektrikli istasyon ve şarj ünitelerine yönelik yatırımların da devam ettiği bilgisini veren Turcas Petrol İcra Kurulu Başkanı Saffet Batu Aksoy, “Şu anda yaklaşık 400 istasyonumuzda hızlı şarj ünitelerinin yatırımını yapmış bulunuyoruz. Bunların hepsi hızlı şarj (DC). Şimdi de oradaki sayıyı 600’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu da tahmin ediyorum ki bir yıl içinde çıkartırız. Burada da iş ortağımızla kâr paylaşımı modeli uyguluyoruz.
Bu da en az 10-15 milyon dolarlık bir yatırım manasına gelebilir. O pazarın da zamanla büyüyeceğine inanıyoruz” dedi. Perakende tarafında büyümek istediklerinin altını çizen Aksoy, “İlk defa Türkiye’de istasyon dışı Shell mağazası açmaya hazırlanıyoruz. Bu bizim için pilot proje olacak. Yolda bakkal, market gibi bir Shell mağazası olmuş olacak. Markanın güvenilirliği bizim için çok önemli. Henüz nerede açacağımız belli değil ama üzerinde çalışıyoruz. Deneyerek başarılı olup olmayacağını göreceğiz” diye konuştu.
8 senede 8 bin kadına iş imkanı
Turcas, hayata geçirdiği projelerle kadın istihdamına da önem veriyor. “Sosyal yatırımlarda kadın istihdamında devrim yarattığımızı düşünüyorum” diyen Turcas Petrol İcra Kurulu Başkanı Saffet Batu Aksoy şöyle devam etti: “5 senede 5 bin diye başladık, şimdi 8 senede 8 bin kadına iş imkanı sağlamış olduk. Bu anlamda sektöre öncülük ettiğimizi düşünüyorum. Ön saha elemanlarımızın sayısı 20 binin üstünde. Yani ortalama yüzde 30’u aşkın bir kadın çalışan oranına sahibiz. Kadınlar, ekonomiye katma değer kattığı zaman, Türkiye içinden bir ülke çıkartacak ekonomi yaratıyorlar. Bu nedenle bu bizim için de çok değerli.”