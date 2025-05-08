Turcas Petrol’den 10 milyon dolarlık GES yatırımı

Başak Nur GÖKÇAM

Akaryakıt perakendesi ve elektrik üretimi ol­mak üzere iki ana sek­törde faaliyet gösteren Tur­cas, Denizli’deki Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali’nin bulunduğu arazi­ye 20 MW’lık hibrit GES ya­tırımına hazırlanıyor. 10 mil­yon dolar seviyesinde olması beklenen yatırımın, fizibilite çalışmaları devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklama­da bulunan Turcas Petrol İc­ra Kurulu Başkanı Saffet Batu Aksoy, “Yüzde 30 iştirakimiz RWE & Turcas’ın sahibi ve iş­letmecisi olduğu 800 MW ku­rulu gücündeki Denizli Doğal­gaz Kombine Çevrim Elektrik Santralimiz, faaliyete geçtiği Haziran 2013 tarihinden bu yana ülke eko­nomimize katkı sağlıyor. Bura­sı, yüzde 57 ve­rimlilik oranıy­la Türkiye’deki en yüksek ve­rimliliğe sahip doğalgaz sant­rallerinden bi­ri.

Gaz santrali olduğu ve sa­nayi seviyesinde fiyatlarla elektrik sattığımız için bura­daki GES yatırımımızın bize dönüşü normale kıyasla uzun olacak. Normalde bu tür yatı­rımlar 4-5 yılda dönüş sağlar­ken, biz bunun dönüşünü 10 yılda almayı bekliyoruz. Ku­rulumun bu yıl tamamlanma­sını öngörüyoruz. Çünkü her şeyimiz hazır. Artık sadece akaryakıtla kalmayacağız. Pe­rakende ve temiz enerjiye de yöneliyoruz. Gezegenin gele­ceği için yenilenebilir taraf­ta da olacağımız için mut­luyuz” dedi.

“Yurt dışına açılmayı hedefliyoruz”

Yatırımların devam edeceği haberini veren Saffet Batu Ak­soy, “Şu an için sadece Türki­ye’deyiz ama gelecek süreçte yurt dışında da olmayı hedef­liyoruz. Coğrafi çeşitlendir­meye önem veriyoruz. Türki­ye’yi her zaman ana pazarımız olarak değerlendiriyor olaca­ğız ama farklı imkanlar dahi­linde önümüzdeki dönemde ilk etapta yüzde 20-25 oranın­da yurtdışına açılma hedefi­miz olabilir” diye ekledi.

2024 senesine ilişkin de de­ğerlendirmede bulunan Ak­soy, “2024 yılı bizim için fe­na değildi. İki ana işimiz olan akaryakıt dağıtımı-peraken­de ve elektrik üretimindeki iç satışlar, Türk Lirası domi­ne işleri olduğu için bizim tara­fımıza pozitif etki etti. Öze­likle finansal bilançoya çok önem verdik. Kredilerimi­zi minimize et­tik. Çünkü öyle bir dönem ki, kredi yoğun gi­derseniz, finansal gider, Ebit­da’nızın, fabrikanızın çoğu­nu götürebiliyor.

Dolayısıyla bütün bunların sonucunda, Shell Turcas tarafında yüzde 21.5’luk pazar payıyla liderli­ğimizi pekiştirdik. Yaklaşık 330 milyar TL ciro, 10 milyar TL civarında Ebitda, 3.3-3.2 milyar TL civarında da net kâr gerçekleştirdik. Kanopi altın­da yüzde 4 civarında büyüme yarattık. Bu da Türkiye’de enf­lasyonla mücadele çerçeve­sinde yapılan ekonomiyi, so­ğutma açısından kötü bir bü­yüme değil” diye konuştu.

Hedef perakende markası olarak anılmak

Akaryakıt dışı satışlar­da çift haneli büyümeyi de­vam ettirdiklerini vurgula­yan Aksoy, “Bu yıl 18 milyon adet kahve satışı gerçekleştir­dik, yıl sonu hedefimiz de 20.5 milyon adet kahveye ulaşmak. Bunun yanı sıra 7 milyon adet sandviç satışı gerçekleştir­dik. Yine buradaki hedefimiz de yıl sonuna kadar 8.5 mil­yon adede ulaşmak. Eskiden, akaryakıt konuşurken, artık akaryakıt dışı rakamların per­formans göstergelerine bakı­yoruz. Amacımız ürün çeşit­liliği, hedefimiz ise tam bir perakende şirketi haline gel­mek. Perakendede büyümek istiyoruz. Çünkü hizmetle öne çıkmayı seviyoruz” dedi.

DC şarj ünitesi sayısında hedef 600 istasyon

Elektrikli istasyon ve şarj ünitelerine yönelik yatırımların da devam ettiği bilgisini veren Turcas Petrol İcra Kurulu Başkanı Saffet Batu Aksoy, “Şu anda yaklaşık 400 istasyonumuzda hızlı şarj ünitelerinin yatırımını yapmış bulunuyoruz. Bunların hepsi hızlı şarj (DC). Şimdi de oradaki sayıyı 600’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu da tahmin ediyorum ki bir yıl içinde çıkartırız. Burada da iş ortağımızla kâr paylaşımı modeli uyguluyoruz.

Bu da en az 10-15 milyon dolarlık bir yatırım manasına gelebilir. O pazarın da zamanla büyüyeceğine inanıyoruz” dedi. Perakende tarafında büyümek istediklerinin altını çizen Aksoy, “İlk defa Türkiye’de istasyon dışı Shell mağazası açmaya hazırlanıyoruz. Bu bizim için pilot proje olacak. Yolda bakkal, market gibi bir Shell mağazası olmuş olacak. Markanın güvenilirliği bizim için çok önemli. Henüz nerede açacağımız belli değil ama üzerinde çalışıyoruz. Deneyerek başarılı olup olmayacağını göreceğiz” diye konuştu.

8 senede 8 bin kadına iş imkanı

Turcas, hayata geçirdiği projelerle kadın istihdamına da önem veriyor. “Sosyal yatırımlarda kadın istihdamında devrim yarattığımızı düşünüyorum” diyen Turcas Petrol İcra Kurulu Başkanı Saffet Batu Aksoy şöyle devam etti: “5 senede 5 bin diye başladık, şimdi 8 senede 8 bin kadına iş imkanı sağlamış olduk. Bu anlamda sektöre öncülük ettiğimizi düşünüyorum. Ön saha elemanlarımızın sayısı 20 binin üstünde. Yani ortalama yüzde 30’u aşkın bir kadın çalışan oranına sahibiz. Kadınlar, ekonomiye katma değer kattığı zaman, Türkiye içinden bir ülke çıkartacak ekonomi yaratıyorlar. Bu nedenle bu bizim için de çok değerli.”