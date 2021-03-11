TÜREB Başkanlığı için iki aday yarışacak

Mehmet KARA

Rüzgâr sektöründe seçim heyecanı yaşanıyor. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanlığı için Hakan Yıldırım ve Mustafa Serdar Ataseven yarışacak. 17 Mart 2021 tarihinde toplanacak seçimli TÜREB Genel Kurulu'nda yeni yönetim belirlenecek. Yönetim kurulu üyelikleri için yapılacak seçimlere iki ayrı liste ile gidilmesi bekleniyor.

Yönetim Kurulu 15 kişi

Yönetime talip isimlerden biri mevcut Başkan Hakan Yıldırım, diğer isim ise bir önceki TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven. TÜREB tüzüğüne göre yönetim kuruluna 15 kişi seçilecek. Daha sonra yönetim kurulu kendi içinde görev dağılımı yapıyor. Yani Başkan ve Başkan Yardımcıları, seçilecek yönetim kurulu tarafından belirleniyor.

TÜREB’in bir önceki genel kurulunda seçimlere tek liste ile gidilmişti. Bu kez iki listenin yarışacak olması, TÜREB Genel Kurulu’nun daha canlı geçmesini beraberinde getirebilir. Türkiye rüzgâr enerjisi yatırımcılarının gündeminde mevcut santrallerin büyütülmesi, hibrit çözümler, yenilenebilir kaynak alanı (YEKA) rüzgar ihaleleri ve yeni destekleme mekanizması bulunuyor.