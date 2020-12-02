TÜRES Başkanı Bingöl: İlk dalgada herkes elindeki yedek akçesini harcadı, acil destek lazım

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yeme içme sektörünün hükümet ve vatandaşlardan tarafından acilen desteklenmesi gerektiğini, aksi durumda milyonlarca kişinin ekmek yediği sektörün önü alınamayacak bir krizle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Dernekten yapılan açıklamada, yeme içme sektöründe esnaftan gelen talepler derlenerek kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada COVID-19'un dünyada ve Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmesiyle, alınan tedbirlerden birinin de yeme içme sektörünün yerinde hizmet vermesinin kısıtlanması olduğu ve sektörün şuan sadece paket servis ve gel al servis ile hizmet verebildiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRES Genel Başkanı Bingöl, "İlk dalganın olumsuz etkilerini verilen desteklerle daha az zararla atlattık. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza sektör olarak çok teşekkür ederiz. Ancak bu 2'nci dalga bizlere büyük bir darbe vurdu, esnaf büyük sıkıntılar yaşıyor. İlk dalgada herkes elindeki yedek akçesini harcadı. Şimdi ise yedek akçesi de olmadığından sektörümüzün hükümetimiz ve vatandaşlarımız tarafından acilen desteklenmesi lazım. Aksi takdirde milyonlarca kişinin ekmek yediği sektör önü alınamayacak bir krizle karşı karşıya kalabilir. Bu durum da hem bizleri hem de ülke ekonomisini olumsuz etkileyecektir. Bu doğrultuda hükümetimizden acil olarak aşağıda ileteceğimiz destekleri bekliyoruz. Bu maddeler yeme içme sektörü esnafının bizlere iletilen ortak talepleridir. Bu 2'nci dalgada da Cumhurbaşkanımız ümit ediyoruz ki sektörümüzü yalnız bırakmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kapalı kalınan süreçte kira alınmasın

Esnaf taleplirinin de yer aldığı TÜRES'in açıklamasında, söz konusu talepler şu şekilde sıralandı: "Restoran ve kafelerde denetimlerin arttırılıp HES kodu talep edilmesi gibi yöntemlerle müşterinin oturarak hizmet alması sağlanmalı; kapalı kalınan süreçte kiraların alınmaması yönünde bir formül üretilmeli; işletmeler açıldıktan sonra ise sürecin olumsuz etkileri geçinceye kadar ciro üzerinden kira alınmalı; işletmelerdeki bütün personelin SGK ödemeleri sürecin olumsuz etkileri bitene kadar alınmamalı; yüzde 1 KDV oranı 2021'de de devam etmeli, stopaj ve muhtasar vergileri alınmamalı; paket servis 7/24 devam etmeli, Gel-Al servisi kısıtlamaların olmadığı saatlerde de sürmeli; online yemek sipariş platformlarının işletmelerden aldığı yüksek komisyon oranları yüzde 5 ile sınırlandırılmalı; elektrik, su, doğalgaz faturaları süreç sonuçlanana kadar alınmamalı; kiracılar için cezasız sözleşme fesih hakkı tanınmalı (özellikle AVM kiracıları için); yeme içme sektörüne özgü devlet bankaları aracılığıyla kredi verilmesi sağlanmalı, krediden küçük-büyük bütün esnaf yararlanabilmeli; sektöre özel kredi ve çek ödemelerinin ertelenmesi ile yasal yoldan koruma sağlanmalı (icraların durdurulması, çeklerin yazılmasını engelleme); KGF kredi taksitleri, sektöre özel, faizsiz ertelenmeli; yalnızca restoranlarda kullanılması şartı ile hükümet tarafından vatandaşlara yemek çekleri dağıtılmalı."