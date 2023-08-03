TÜRİB’de bu yıl 95 milyar liralık işlem hacmine ulaşılması hedefleniyor

Bu sene 95 milyar liralık işlem hacmini hedefliyoruz.” dedi. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) öncülüğünde TOBB Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen “basın buluşması”nda gazetecilerle bir araya geldi.

Depo kapasitesi 4 yılda 2 katına çıkacak

TÜRİB’de yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Kırali, burada buğday, arpa ve mısır başta olmak üzere 17 üründe işlem gerçekleştirildiğini söyledi. Kırali, söz konusu 3 ürünün, işlemlerin yüzde 90’ını oluşturduğunu, diğer 14 ürünle ilgili işlem hacmini artırmak için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kırali, elektronik ürün senedi (ELÜS) yatırımcı sayısının 200 bine ulaştığına dikkati çekerek, işlem sayısının artmasında lisanslı depoların kapasitesinin 4 yılda 2 katına çıkmasının etkili olduğunu dile getirdi. Kuruluşundan bugüne Borsada 835 bin işlem yapıldığını söyleyen Kırali, “Borsada 4 yılda 133 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldı. Borsamızda bu süreçte 33 milyon ton ürün el değiştirdi. Bu sene 95 milyar liralık işlem hacmini hedefliyoruz.” diye konuştu.

Teknolojik dönüşüm çalışmaları

Kırali, yürüttükleri teknolojik dönüşüm projelerine de değinerek, bu konuda altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. TÜRİB Teknolojik Dönüşüm Projesi’nin önemine işaret eden Kırali, sistemin gelecek yıl hasat döneminde işleme alınmasını planladıklarını dile getirdi piyasası aracı kurumlarının faaliyete geçmesini sağlayacaklarını belirterek, aracı kurumların piyasaya gelmesiyle sahanın istekleriyle daha çok ilgilenileceğini ifade etti. “TÜRİB Teverruk Piyasası” adı altında İslami ürünler piyasası açacakları bilgisini veren Kırali, piyasadaki manipülasyonlara karşı hızlı önlem alabilmek adına da TÜRİB Yapay Zeka Destekli Piyasa Gözetimi Projesi’ni hayata geçireceklerini söyledi.