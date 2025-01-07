TÜRİB’deki günlük işlem hacmi 3,4 milyarı aştı

Tarım ürünlerinin işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜ­RİB) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) günlük işlem hacmi re­korunu katladı. 2024 yılında iş­lem hacminin 66,6 milyar liraya ulaştığını söyleyen TÜRİB Ge­nel Müdürü Ali Kırali, 2024 yı­lını değerlendirdi ve 2025’e iliş­kin hedeflerini paylaştı.

TÜRİB için geçen yılın ürün ihtisas bor­sacılığında yenilikçi çözümler, uluslararası işbirlikleri ve diji­tal dönüşümün hızlandığı bir dö­nem olduğuna işaret eden Kıra­li, faaliyete geçişinin 5’inci yılını kutlayan TÜRİB’in, tarım emti­ası ticaretinin derinleşmesine, sürdürülebilir gıda güvenliğinin güçlendirilmesine ve finansma­na erişimin kolaylaştırılmasına yönelik önemli adımlar attığını anlattı. Kırali, piyasanın 5 yıllık faaliyet döneminde işlem hacmi­nin arttığını da ifade ederek 248 milyar lirayı aştığını vurguladı.

31 kat artış gösterdi

TÜRİB ELÜS Piyasası’nda ya­pılan işlem hacmine de işaret eden Kırali, şu ifadeleri kullan­dı: “TÜRİB ELÜS Piyasası’nda 2024 yılında işlem hacmi 66,6 milyar lira oldu. Piyasanın 5 yıl­lık faaliyet döneminde ELÜS iş­lem hacmi, TÜRİB’den önceki 5 yıllık hacme göre 31 kat artarak 248,6 milyar liraya ulaştı. Gün­lük piyasa işlem rekoru, 2024’te yeni seviyelere taşındı.

Geçen yıl 4 Ağustos’ta 2,6 milyar lira ola­rak kaydedilen günlük işlem hac­mi rekoru, 8 Ağustos’ta 3,45 mil­yar liraya yükseldi. İşlem hacmi­ne göre sırasıyla buğday, mısır, arpa, Antep fıstığı, baklagiller, fındık, kuru kayısı, pamuk, zey­tin ve yağlı tohum dahil 17 fark­lı ürün ELÜS’ü işlem gördü. Ti­caret Bakanlığının kalite kriter­lerini yayımlaması sonrasında kanola ve beyaz peynir de TÜ­RİB’de işlem görebilecek ürün yelpazesine eklendi.”

Aracılı yapıya geçiş tamamlandı

Ali Kırali, ELÜS Piyasası’n­da aracılı yapıya geçiş hazırlık­larının tamamlandığına dikkati çekerek, “Aracılı yapıda faaliyet gösterecek Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerden do­ğan yükümlülüklerin zamanın­da yerine getirilmesine yönelik teminat mekanizmaları oluş­turuldu.

Ürün ihtisas borsacılı­ğı ekosistemine ÜPAK’ların en­tegrasyonu kapsamında Takas­bank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, sermaye piyasası aracı kurum­ları, bankalar, Toprak Mahsulle­ri Ofisi, lisanslı depolar ve veri dağıtım şirketleri ile çalışmalar yürütüldü. Aracılı sisteme ge­çişle ÜPAK’lar ve ortakları, ürün ihtisas borsasının çiftçiye erişi­mini, verimliliğini ve etkinliği­ni önemli ölçüde artıracaktır.

Bu dönüşüm, piyasa katılımcılarına sunulan katma değerli hizmet­leri nitelik ve nicelik olarak ar­tıracaktır” ifadelerini kullandı. Uluslararası işbirlikleri kapsa­mında Çekya ve Pakistan ürün ihtisas borsaları ile işbirliği an­laşmaları imzalandığını belirten Kırali, böylece, tarımsal emtia ti­caretinde uluslararası standart­ların yaygınlaştırılması ve yeni finansal ürünlerin geliştirilme­sinin hedeflendiğini söyledi.

Kapasite 18 milyon tona ulaşacak

Ali Kırali, TÜRİB’de işlem gören ürünlerin saklandığı, ürün borsacılığının ve gıda arz güvenliğinin temel direği olan lisanslı depoların 225 lisanslı işletme, 49 il, 144 ilçe, 306 farklı lokasyonda 12,2 milyon ton üzeri saklama kapasitesiyle hizmet verdiğine işaret ederek, “TÜRİB faaliyete geçtiğinde 4 milyon ton civarı olan saklama kapasitesi, 3 katın üzerinde artarak Türkiye hububat rekoltesinin yaklaşık yüzde 30’unu saklama kapasitesine ulaştı. Orta vadede bu kapasitenin 18 milyon tona ulaşması hedeflenmektedir” dedi.

Vadeli işlem piyasası devreye giriyor

TÜRİB AR-GE Merkezi tarafından yürütülen Teknolojik Dönüşüm Projesi kapsamında, ELÜS ve tarımsal ürün endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerini işleme açmaya yönelik çalışmaların geçen yıl başlatıldığına dikkati çeken Kırali, 2025’te vadeli işlem piyasasının devreye alınmasının hedeflendiğini kaydetti.