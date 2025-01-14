Turizm ve gastronomi sektörü 1 Şubat'ta Antalya'da buluşuyor

Antalya'da bu yıl beşincisi düzenlenecek 'Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT', 1-2 Şubat'ta NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Ekinlikte, misafir beklentilerindeki çeşitlilik, sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar gibi konular sektörün önde gelen profesyonelleri, yatırımcıları ve uzmanları tarafından değerlendirilecek.

Paneller ve söyleşilerle, katılımcılara sektördeki yenilikçi yaklaşımlar ve geleceğe dair öngörüler sunulacak. Zirvede, ulusal ve uluslararası gıda, içecek, turizm, endüstriyel mutfak ve masa üstü ekipman firmalarının ürünleri sergilenecek.