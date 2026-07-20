135 bin TL'lik otel faturasını ödemeyen turiste ters kelepçe

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İspanya'da tatilini tamamlayan İngiliz bir turistin otelden ayrıldıktan sonra yaklaşık 2 bin 500 Euro'luk konaklama ücretini ödemediği iddia edildi. Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, kadını Gran Canaria Havalimanı'nda uçağa binmek üzereyken yakalayarak gözaltına aldı.

11 gece her şey dahil konakladı

Olay, Gran Canaria Adası'ndaki San Bartolomé de Tirajana bölgesinde bulunan bir otelde yaşandı.

İki yetişkin ve bir çocuktan oluşan aile, otelde 11 gece boyunca her şey dahil konseptte konakladı. Ancak otel yönetimi, misafirlerin çıkış yaptıktan sonra yaklaşık 2 bin 500 Euro'luk faturanın ödenmediğini fark etti ve durumu polise bildirdi.

Karttan tahsilat yapılamadı

Rezervasyon internet üzerinden yapıldı ve güvence amacıyla bir banka kartı bilgisi paylaşıldı. Ancak otel yönetimi, konaklama ücretini tahsil etmeye çalıştığında karttan ödeme alınamadı. Çalışanlar defalarca rezervasyonu yapan kişiyle iletişime geçti.

Kadın turist ilk etapta havalimanında bulunduğunu ve kartına erişemediğini söyleyerek ödeme yapacağını ifade etti. Daha sonra ise tüm iletişimi kesti ve herhangi bir ödeme gerçekleştirmedi.

Havalimanında gözaltına alındı

Şikâyetin ardından İspanya Ulusal Polisi soruşturma başlattı. Polis ekipleri, Gran Canaria Havalimanı'ndaki pasaport kontrol noktasında şüpheliyi tespit ederek uçağa binmeden kısa süre önce gözaltına aldı. Kadın daha sonra işlemleri yapılmak üzere Maspalomas Polis Merkezi'ne götürüldü. Hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanabilir

Haberde yer alan bilgilere göre, İspanya'da otel ücretini kasıtlı şekilde ödememek ve aldatıcı davranışlarla maddi zarar oluşturmak, belirli koşullar altında dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendiriliyor.

Yaklaşık 2 bin 500 Euro'luk tutarın, hafif suç sınırını aştığı belirtilirken, mahkemelerin olayın niteliğine göre altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verebildiği ifade edildi. Kararda olayın planlanma şekli, verilen zarar ve deliller belirleyici oluyor.