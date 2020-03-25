“2020 şimdiden kayıp bir yıl oldu, ek tedbirler bekliyoruz”

25 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Önceliğin insan sağlığı olduğu gerçeğini unutmadan, ancak ekonominin de önemini yadsımadan topyekün bir mücadele içine girmek gerektiğini ifade eden Eker, seyahat acentelerinin ve TURSAB üyelerinin Koronavirüs salgınından ekonomik anlamda oldukça fazla etkilendiğini ifade etti. Eker, “Salgın bitince diğer sektörler, hızlıca işlerine geri dönecekler fakat seyahat acentesi dönemez. Seyahat acentesi 6 ay sonrasına, 1 yıl sonrasına çalışır” dedi.

“Yatırım yaptığımız 2020 sezonunu kaçırdık”

Seyahat acentelerinin 2020 hazırlıklarını bir yıl önceden yaptıklarını belirten Eker, “Dolayısıyla acenteler, özellikle de tur operatörleri erken rezervasyonlar, kongreler ve organizasyonlar anlamında tüm çalışmalarını ve yatırımlarını yaptılar. Araçlar aldılar, fuarlara katıldılar, tanıtım materyalleri bastırıp dağıttılar, otellere ön ödemeler yaptılar. Tüm yatırımımızı ve harcamamızı 2020’ye yapmamıza rağmen 2020 yılını kaçırdık. Örneğin kongre sektöründe yapmış olduğumuz yatırım ve harcamalar boşa gitti, kongreler 2021 yılına ertelendi. Hac-umre acentelerinin yapacağı bir şey kalmadı. Kâbe ibadete kapatıldı. Tur operatörlerinin ve acentelerin yapmış olduğu tüm masraflar da boşa gitti. 2020 açıkçası bizler için şimdiden kayıp bir yıl oldu” ifadelerini kullandı.

“Çektiğimiz krediler ancak yapmış olduğumuz masraflara gidecek”

“Seyahat acentelerinin feryadını hükümetimiz duymalı ve yapılan bu masraflar için hibe kredi veya özel bir teşvik getirilmeli” diyen TÜRSAB Genel Merkez Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve BURKON Turizm & Kongre Genel Müdürü Hasan Eker, şunları söyledi :

“Hac ve umre turizmi yapan acentelerimiz Hac ve umrelerin iptal edilmesinden dolayı sıkıntılı. Uçak bileti kesen acentelerimiz en yoğun ay olan Mayıs ve Haziran’da uçuşların iptal olmasıyla bilet kesemeyecekler. Kısacası seyahat acentelerinin tüm dalları için, 2020, parasını son 6 ayda ödediği bir yıl olmasına rağmen sıfır yazdı. Şu an kısmi personel desteğinden yararlanamıyoruz. Hem personelin maaşı düşüyor hem de kalifiye personel, maaşını eksik aldığı için işten ayrılması söz konusu olabiliyor. Kredilerden de faydalanamıyoruz. Çektiğimiz kredileri 6 ay sonra nasıl ödeyeceğiz ? Çektiğimiz krediler, ancak yapmış olduğumuz ve boşa giden masraflara gidecek.”

Eker’den ek tedbir önerileri

Sektör temsilcileri olarak düşünce ve taleplerini yetkililere ilettiklerini söyleyen Eker, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz bu talepleri yazılı olarak hem sayın Cumhurbaşkanımıza hem ilgili Bakanlıklarımıza hem de TOBB’a gönderdik. Acentelerimizin beklentileri masraflarının karşılanmasıdır. Bu karşılama şu şekilde olabilir : 2020 yılı boyunca seyahat acentelerinden SGK pirimi ve muhtasar alınmaması. Personel sayısının yarısı kadar, 6 aylık personel maaş desteği sağlanması. Şu ana kadar açıklanan tedbirler, 3 aylık erteleme veya kredi kolaylığı olarak göze çarpıyor, fakat belirttiğim gibi, iş olmadan bu ödemeleri 3 ay sonra nasıl yapacağız ? Veya çekilen krediler yaptığımız masraflara gidecek, kredileri nasıl geri ödeyeceğiz ? Acenteler sermayelerini harcadı, yeni sermaye lazım. Bir de geri alamadığımız ödemelerin geri iadesini yapmak zorunda kalıyoruz. Bu talepleri her gün üyelerimiz tarafımıza iletmektedir. Seyahat acentesi ve tur operatörü turizmin planlayıcısı, yatırımcısıdır. Seyahat acentesi ve tur operatörü biterse turizm biter. Seyahat acentesi ayakta duramazsa 2021’i de kaybederiz. Devletimiz, büyük ve güçlüdür. Hepimiz fedakârlıkta bulunacağız.”