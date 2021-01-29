2021 iç turizmle çıkış yılı olacak

Fehmi KÖFTEOĞLU

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri koronavirüs salgınına yönelik önlemlere her gün bir yenisini ekleyerek sınır kapatmalara kadar uzanan kısıtlamalara gidiyor. Bunlar da uluslararası seyahat trafiğinin durmasına neden oluyor.

Tur operatörleri açtıkları erken rezervasyon kampanyalar ile ücret iptal, bir gün öncesine kadar iptal gibi olanaklar sunmalarına rağmen yurtdışına yönelik programlara talep oluşmadı. Hükümetlerin aldığı karar ve getirdiği düzenlemelerden başka, yurttaşların kendisi de aşı ile ilgili gelişmelere karşın seyahati riskli gördüğü için ülkesinde kalmaktan yana.

Korona belasına çözüm olarak görülen aşı bulundu, üretimi, dağıtımı, uygulamasında sorunlar yaşanıyor. Ama bu sorunlar çözülse bile 2021 yılı seyahat endüstrisi uluslararası alanda hava trafiğinden başlayıp işsizlik ve ekonomik nedenler ile insanların daha önce tatile ayıracak parası olmayacağı gibi nedenlerden yurtdışına tatile çıkamayacak. Ama başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok yerde ‘Olmazsa olmaz’ bir vazgeçilmez haline gelen tatile de çıkılacağı için bu iç pazarda gerçekleştirilecek. Bu nedenlerle 2021 iç turizm yılı olacak.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Seyahat Konseyi (ETC) Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (WTTC) bu konuda hemfikir. Hepsi yaptıkları değerlendirme ve yayınladıkları raporlarda 2021’in iç turizm yılı olacağı ve seyahat endüstrisinin toparlanmasında lokomotif rol oynayacağını söylüyor.

İç turizmi güçlü ülkeler

Günümüzde seyahat pazarının merkezi olan Avrupa'da turizmde öne çıkan ülkeler iç pazarı da güçlü olan ülkeler. Avrupa Birliği (AB) İstatistik Bürosu (Eurostat) verilerine göre Fransa, iç turizmde yüzde 39 pay ile ilk sırada yer alıyor. Dört ve daha uzun süreli tatile çıkanların yüzde 39’u tatilini kendi ülkesinde yapıyor. İç turizmde Fransa’yı İtalya izliyor. İtalya’da da dört ve daha uzun gecelemeli tatillerin yüzde 35’i yurtiçinde gerçekleşiyor. AB üyesi ülkelerde ortalama yüzde 26 olan bu oran en düşük yüzde 11 ile Danimarka’da gerçekleşiyor. Eurostat verilerine göre Danimarka’da dört ve daha uzun gecelemeli tatillerin ancak yüzde 11’i yurt içinde gerçekleşiyor. Amerika’da ise iç turizmin payı çok daha yüksek. Ülkelerin iç turizmdeki durumu koronavirüs salgını nedeniyle daha da büyüyecek.

TÜRKİYE'DE YÜZDE 10: Türkiye’de iç turizmin payıyla ilgili veri bulunmuyor. TÜİK’in hanehalkı seyahat istatistikleri AB’nin Eurostat’ın verilerinden farklı. Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) bir çalışmasında ülkelerin iç turizm payı sıralamasında Türkiye yüzde 10’a yakın pay ile 17. sırada yer alıyor. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının 40 milyonlarda, iç turizme organize turlarla katılanların da 4 milyon civarında olduğu dikkate alındığında UNWTO’nun yüzde 10 rakamı ile uyumlu görünüyor.

İç turizm lokomotif olacak

Koronavirüs salgınının seyahat pazarında neden olduğu yıkımın giderilip toparlanmasında iç Pazar lokomotif rol oynayacak. Statista’nın ITB için hazırladığı Mobilite Pazarı Görünümü (MMO) raporunda seyahat pazarının küresel bazda, Avrupa geneli ve Almanya’da 2021 yılında başlaması beklenen kısmi toparlanmada iç turizmin lokomotif rol oynayacağı belirtiliyor. Almanya’nın 2019 yılında elde ettiği 259 milyar Euroluk turizm gelirinin yüzde 85’inin iç turizmden geldiğine dikkat çekilen raporda 2020’de iç turizm gelirinin 173 milyar Euroya düşmesine karşın iç turizmin toplam turizm gelirleri içindeki payının yüzde 91’e yükseldiği belirtiliyor. Raporda, Almanya’nın 2020 yılındaki dış turizm geliri kaybının ise yüzde 60 (16 milyar Euro) düştüğü ifade edildi. ITB Berlin ve Statista’nın raporuna göre, Almanya’da iç turizm harcamaları 2022 yılında 2019 seviyesine ulaşacak.

İç turizme ülkelerin sağladığı destekler

- İTALYA: 40.000 Euro’ya kadar geliri olan ailelere, iç turizm konaklamasında harcamaları için 500 Euro’ya kadar katkı sağlandı.

- FRANSA : Ülke çapındaki destinasyonların çeşitliliğini vurgulayan ‘Bu Yaz Fransa’yı ziyaret ediyorum’ kampanyası başlattı.

- İSPANYA : İç turizmde konaklamaların yüzde 25'ini devlet ödedi.

- YUNANİSTAN: Yurtiçinde otelde en az 4 gecelik konaklama yapanlara 120 Euro değerinde e-kupon verildi.

- RUSYA: Yurt içinde tatil yapan vatandaşlarına 70-210 dalar arasında destek sağladı. Bu amaçla 15 milyar ruble (211 milyon dolar) bütçe ayrıldı.

- JAPONYA: Yurtiçinde yapılan tatillerde konaklama ve ulaşım giderinin yüzde 35’ini devlet karşıladı.

- MALEZYA: iç turizmle ilgili harcamalar için 113 milyon ABD Doları değerinde seyahat indirim kuponu ve 227 ABD Dolarına varan kişisel vergi indirimi yaptı.

- TAYLAND: Beş geceye kadar normal oda fiyatlarının yüzde 40’ı üzerinden 5 milyon gecelik otel konaklamasını sübvanse etti.

- ÇİN: Çin Turizm Akademisi tarafından yayınlanan raporda Çin'in iç turizm pazarının yılda ortalama 10 milyar ziyaretçi alacağı ve tüketimin gelecek beş yıl içinde 10 trilyon Yuan’a (yaklaşık 1,5 trilyon ABD dolarına) ulaşacağı belirtiliyor.

İngiliz hükümetinden halka: Yurtdışına ‘rezervasyon yapmayın’

İngiliz hükümeti yurttaşlarına 2021 yaz tatili için yurtdışına rezervasyon yapmamaları çağrısında bulundu. İngiltere'nin aşılamadan sorumlu bakanı Nadhim Zahawi, ‘’Daha sert sınır önlemleri getirilecek. Bu nedenle yaz tatili rezervasyonu yapmayın. Şu anda hastanelerde 37 bin kovid hastası var ve yaz tatili ile ilgili spekülasyon yapmak için bile çok erken’ dedi.

Avrupalılar yurtdışında tatile çıkarsa hangi ülkeleri tercih edecek?

Avrupa Seyahat Komisyonu (ETC) raporuna göre bu yıl az sayıda da olsa yurtdışına yapılacak seyahatlerde ilk 10 ülke tercihleri sıralamasında İspanya birinci sırada, Türkiye 9. Sırada

Avrupalılar ‘içerde’ seyahat edecek

Avrupa ülkeleri yurtdışından geleceklere sınırlarını girişlere kapatırken yurttaşlarına da yurtdışına çıkmamayı tavsiye ediyor. AB Komisyonu bu yönde tavsiye kararı aldı. Kararda yurtdışı seyahatlerden kaçınılması, yapılacaksa bunun da AB içinde olması isteniyor. Bu arada Avrupa Turizm Konseyi (ETC)’nin aralık 2020 verilerini baz alarak hazırladığı “Yurt İçi ve Avrupa İçi Seyahatler” başlıklı rapor için yapılan anketten Avrupa içi seyahatin artık en iyi seçenek olarak öne çıktığı görülüyor. Raporda yer alan ankete yanıt verenlerin yüzde 40’ının öncelikle kendi ülkesi olmak üzere yurtdışına da ancak başka bir Avrupa ülkesine seyahat etmeyi düşündüğü belirtiliyor.

İç turizm için ne dediler ?

UNWTO: Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili: Dünyanın dört bir yanındaki destinasyonlar iç turizmi büyütmeye odaklanıyor. İç turizm uluslararası seyahatten daha hızlı toparlanacak.

OECD: 2021’e kadar uluslararası turizm akışlarında anlamlı bir toparlanma öngörülmüyor Bu durum muhtemelen birkaç yıl sürecek. İç turizm, birçok turizm destinasyonunun ve işletmenin sürdürülmesine yardımcı olmak için çok ihtiyaç duyulan bir destek sağlıyor ve kısa ve orta vadede iyileşmenin temel itici gücü olmaya devam edecek.

ETC: ETC’nin “Yurt İçi ve Avrupa İçi Seyahatler için İzleme Raporu" kapsamında düzenlenen ankete katılanlar (Yüzde 36) Avrupa içi seyahatin artık en iyi seçenek olduğu söylüyor. Ankete yanıt verenlerin çoğu tatillerini yurt içinde yapmak istediklerini, yurtdışına gidilecek olursa da bunun bir AB üyesi ülke olmasının tercih edileceği belirtiyor.