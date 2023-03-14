2022 yılında turizm gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 53,4 arttı

Odağına her zaman müşteri güvenliği ve memnuniyetini alan Gezinomi, pandemi etkisiyle değişen tatil alışkanlıklarına en uygun koşullarda ve geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet sunmaya devam ediyor. Gezinomi Genel Müdürü Deniz Selen Kılıçözgürler, turizm sektöründe geçen son 3 yılı değerlendirdi.

Gezinomi Genel Müdürü Deniz Selen Kılıçözgürler, “Pandemi etkileri nedeniyle sektörümüz açısından kayıp bir yıl olan 2020 yılının ardından, 2021 yaraların sarılmaya başlandığı yıl oldu.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketlerin, kurum ve kuruluşların derinden etkilendiği bu iki yılın ardından, aşılamanın yaygınlaşması ile birlikte sınırların açılması sektöre derin bir nefes aldırdı. Sonrasında takip eden 2022 yılında her ne kadar jeopolitik olaylar ve ekonomik krizler olmasına rağmen, sektör ayağa kalkmasını bildi ve pandemi öncesi hareketli döneme dönmeyi başardı. Bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm sektörü ülkemiz için büyük önem taşıyor.

Pandemi sonrası dönemde, turizm sektöründe yeniden pozitif yönde bir eğilim yaşamaya başlandı ve Türkiye, ziyaretçi sayısında Fransa ve İspanya’nın ardından, İtalya ve ABD’nin önünde üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde turizm gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 53,4 artarak 46,3 milyar dolara yükselirken, ziyaretçi sayısı ise bir önceki yıla oranla yüzde 71,1 artışla 51,4 milyona ulaştı. 2022 yılında en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında 5,7 milyon kişiyle Almanya ilk sırada yer aldı” dedi.