3 milyon nüfuslu Katar'da yıllık hedef 6 milyon turist

Ömer TÜRKDÖNMEZ

FIFA Dünya Kupası 2022’nin ev sahibi ülkesi Katar’da özellikle başkent Doha ve çevresinde inşaat çalışmaları son sürat devam ediyor. Dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olmayı hedefl eyen ülkede başlatılan turizm seferberliği kapsamında 100'den fazla otel yakın zamanda hizmete girdi. Ülkede bir gecede 250 bin kişinin konaklaması için çalışmalar hızlandı. 21 Kasım’da başlayıp 18 Aralık’ta sona erecek turnuvayı izlemek için 1,5 milyon turistin gelmesi bekleniyor.

NE KADAR HARCAMA YAPILDI?

Katar’ın Dünya Kupası altyapısı için harcadığı paranın 6.5 milyar doları aştığı belirtiliyor. Turnuva için yapılan 80 bin kişilik stadyumun maliyeti ise 1 milyar doları buldu. Yapılan toplam 8 stadyumun 3’ünde Türk firmaları ana yüklenici ya da taşeron olarak yer almış. Stadyumları oluşturan demonte tribünlerin bazılarının tamamı bazılarının da bir kısmı turnuva sonrası ihtiyacı olan ülkelere gönderilecek. Bu stadyumlar özellikle Afrika kıtasındaki ülkelere bağışlanacak. Katar yönetiminin hedefi turizm sektörünü GSYİH’nın yüzde 12’sine çıkarmak. Yapılan otellere yenilerinin de katılmasıyla 8 yıl sonra bu hedefe ulaşılması öngörülüyor.

GÜÇLÜ BİR EKONOMİSİ VAR

Yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı ülkenin 300 bini Katar vatandaşı… Nüfusun büyük çoğunluğunu dışardan gelen çalışanlar ve aileleri oluşturuyor. Katar ekonomisi temel olarak petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz üretimine dayalı… Toplam devlet gelirlerinin %70'ini, 150 milyar dolar olan GSYİH'in %60'ını, ihracat gelirlerinin %85'ini bu kaynaklardan sağlıyor. 85 bin dolarla dünyanın kişi başına düşen millî geliri en yüksek ülkelerinden biri…

NE ALIP NE SATIYORUZ?

Türkiye ile ticaret hacmi 1,5 milyar dolar civarında. Katar’a elektrik-elektronik aksamı, mobilya, inşaat aksamları, petrol-mineral yağları, süt ve süt ürünleri satıyoruz, Katar’dan ise işlenmemiş alüminyum, mineral yakıtlar (LNG), plastik ürünleri ithal ediyoruz. Dünya ticaretinde Katar’ın başlıca ithalat kalemleri arasında makine ve cihazlar, taşıtlar, elektronik-elektrikli aletler, mücevherat aksamı yer alırken petrol bazlı hidrokarbonlar, petrol türevleri, işlenmemiş alüminyum ve kimyasal gübre ihracatından büyük gelir sağlıyor.

“UKRAYNA’DAKİ SAVAŞ ETKİLEMEZ”

2030'a kadar yılda 6 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapmayı amaçlayan ülkede turizm stratejisini yabancı profesyonellerin de görev aldığı Katar Turizm Ofisi oluşturuyor. Türkiye'den gelen gazetecilere Katar’ın turizm politikasını anlatan Katar Turizm COO'su Berthold Trenkel, yeni otel ve tatil köylerinin yanı sıra cruise gemilerde de konaklama yapılacağını söyledi. Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle kupadan çıkarılmasına da değinen Trenkel, “Rusya’ya karşı alınan karar turnuvayı hiç etkilemeyecek. Çünkü daha önceki turnuvaların rakamlarını da inceledik ve Ruslar hiçbir zaman ilk 20’ye girememiş ziyaretçi sayısında” dedi.

Maçların oynanacağı 8 stattan her biri kültürel simge taşıyor

Turnuva için hazırlanan 8 stadyum ve diğer yatırımlar için 7 milyar dolara yakın harcama yapıldı. Her biri Katar kültüründen esintiler taşıyan statlar en düşük karbon ayak izine göre inşa edilmiş. Havanın sıcaklığına göre saha kenarına yerleştirilen borular stata serin hava üfl eyecek. Final maçının oynanacağı 80 bin kişilik Lusail Stadyumu geleneksel fenerleri karakterize eden ışık ve gölgenin etkileşimi ile eski Arap örme çanak zanaatını yansıtan bir anlayıştan ilham alıyor. 40 bin kişilik Stadium 974, tamamen demonte edilebilir bir yapı oldu. 974 nakliye konteyneri ve sökülebilir yapı birimleri kullanılarak tasarlandı. Stadium 974, aynı zamanda Doha'nın köklü liman ve denizcilik tarihini sembolize ediyor.

Al Thumama Stadı kefiye şeklinde

40 bin kişilik Al Thumama Stadyumu beyaz kaplaması ile Arap erkekleri tarafından giyilen geleneksel dokuma bir şapka olan kefiyeyi andırıyor. 60 bin kişilik Al Bayt Stadyumu, çölde misafirperverliğin sembolü olan geleneksel bir Bedevi çadırı şeklinde inşa edildi.

Yine 40 bin kişilik Al Janoub Stadium’unun tasarımı, geleneksel ahşap Arap teknelerinin yelkenlerinden ilham alıyor. Al Rayyan'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda ailenin önemi, çölün güzelliği, yerel bitki örtüsü, hayvan türleri, yerel ve uluslararası ticaret resmediliyor. Education City Stadyumu, dış cephe tasarımı nedeniyle “Çöldeki Elmas” olarak adlandırılıyor. Eski bir tesis olan Khalifa Uluslararası Stadyumu 2017'de dönüştürüldü, artık sürekliliği temsil eden ve ultra modern bir şekle sahip hale getirildi.

Kupa takvimi nasıl işleyecek?

Kupa tarihinde ilk kez kışın düzenlenecek turnuva, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 32 milli takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Her gün 4 maç oynanacak. 12 günde grup aşaması tamamlanacak. 3-6 Aralık tarihlerinde son 16 turu, 9-10 Aralık'ta çeyrek, 13-14 Aralık'ta ise yarı final maçları oynanacak. 17 Aralık’ta Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda üçüncülük maçı oynanacak. Final maçı 18 Aralık’ta 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda yapılacak. Bu akşam Porto’da 22.45’te ilk maçına çıkacak Türkiye’nin şampiyonaya katılması için önce Portekiz’i elemesi, ardından da Makedonya-İtalya galibini geçmesi gerekiyor.

KATAR'A ÇAĞ ATLATAN KÜLTÜR KÖYÜ: KATARA

Katara, Doha'nın sanat, kültür ve farklı mutfak deneyimleri için gidilecek yerlerden biri. Adını ülkenin eskiden yazılan şeklinden alan Katara, yükselen finans bölgesi West Bay ile Pearl-Qatar yerleşim bölgesinin yarım ay kuleleri arasında bulunan bir kültür köyü. Kompleks içerisinde Subodh Gupta tarafında yapılmış 3 Maymun heykeli en dikkat çekici eserlerden biri. Her biri askeri teçhizat içerisindeki (gaz maskesi, asker miğferi ve bir terörist kapüşonu) takan 3 kafa, Gandhi'nin "görmedim, duymadım, bilmiyorum" sözüne gönderme yapıyor. Eserin her bir parçası pişirme gereçlerinden, kullanılmış kovalar, geleneksel Hint yemek kutuları ve cam kaselerden yapılmış. Katara Plajı'nın kıyısında yer alan mekân, tamamı Arnavut kaldırımlı sokakların oluşturduğu bir labirent biçiminde…

KATARA CAMİİ, ZEYNEP FADILLIOĞLU İMZASI TAŞIYOR

Dev bir amfi tiyatronun yanında sanat galerileri, atölyeler, tiyatrolar ve performans mekanlarıyla birlikte çok farklı konseptlerde restoranlardan oluşan kapsamlı bir sanat köyü. Hemen girişte yer alan Katara Camii, Zeynep Fadıllıoğlu imzasını taşıyor. Dolmabahçe Sarayı'ndan ilham alan bir dekora sahip olan caminin minare, kubbe ve mihrabı İslam dünyasındaki farklı camilerden esintiler taşıyor. Caminin mavi ve altın renkli dış yüzeyini oluşturan çini ve emayeler ise geleneksel Türk ve İran sanatını yansıtıyor. Katara Kültür Köyü, yerel ve uluslararası sanatçıların çalışabileceği, eserlerini sergileyebilecekleri geçici ya da kalıcı atölyelere de ev sahipliği yapıyor…

VİZESİZ GİRİŞ VAR AMA COVID TEDBİRLERİ ÇOK SIKI

Dünya nüfusunun yüzde 80’inin altı saatlik bir uçuşla ulaşabildiği Katar, Orta Doğu’da Basra Körfezi kıyısında petrol ve doğalgaz zengini bir ülke. Türkiye dahil 100’e yakın ülkeden vizesiz giriş yapılabiliyor. Uçuş süresi 4 saat gibi. Büyük çoğunluğu müslüman olan ülkede camiler çok küçük, yakınında olmazsanız ezan sesi duyulmuyor. Sıcak bir iklime sahip ülkede ortalama gündüz 30, gece 15-20 derece... Onlarca devasa bina, her biri farklı mimarilerle Doha’nın iş ve turistik merkezlerinde yükseliyor. Özellikle geceleri ışık oyunları ile bir renk cümbüşü yaşanıyor… Benzinin litresi 8 TL civarında. Yollar Toyota Land Cruiser’dan geçilmiyor. Bu rağbetin, tropikal iklime karşı araçlarında serinlemek isteyen Katarlıların güçlü klima sistemi talebinden kaynaklandığı söylendi.

COVID tedbirlerinden taviz yok. Ehteraz programı, bizim HES kodu uygulaması gibi. Cep telefonunuza yükleyip bütün girişlerde göstermek zorundasınız. Hemen uyaralım, her telefona da yüklenemiyor… İslami kurallar nedeniyle getirilen içki kısıtlamasının şampiyona boyunca belli bölgelerde esnetilebileceği, turistlerin etkilenmemesi için yeni kararlar alınabileceği belirtiliyor… Katar; Balina Köpek Balığı ve sadece ülkeye özgü Arap Antilobu da dâhil olmak üzere çok sayıda fauna ve fl oraya ev sahipliği yapıyor… Jeeple çöl safarilerinden su sporlarına kadar, her bütçeye uygun seçenek sunulması için çalışmalar yapılıyor. Katar'ı transit geçecek olan turistler, Qatar Airways ve Discover Qatar’ın bir-iki günlük konaklama paketi ile düşük fiyat-kaliteli hizmetten faydalanabiliyor.

DOHA'DA NERELERİ GÖRMELİ, NERELERİ GEZMELİ?

■ Ayna enstalasyonları ve antika cam fenerleriyle farklı bir deneyim sunan Parisa Restoran’da bütün dekoratif eşyalar el yapımı. İran'dan getirilen bu malzemelerin restorana yerleştirilmesi 3.5 yılı aldı.

■ Doha'nın en eski pazar yeri olan Souq Waqif çarşısı baharat, giysi, antika, mücevher ve yeme-içme tezgahlarının olduğu ilgi çekici bir bölge.

■ Mimar Jean Nouvel'in tasarladığı Katar Ulusal Müzesi, çöl gülü olarak bilinen ve doğal olarak oluşan kristalleri yeniden yaratan bir çizgiyi yansıtıyor.

■ Al Nasr caddesindeki Turkey Central, kentin en popüler yeme-içme mekanlarından biri. Kupayı izleyen Türkler burada her çeşit kebabı tadabilirler…

■ Ticari ve konut amaçlı binaların yanı sıra dükkan ve kültürel merkezlere de ev sahipliği yapan 100'den fazla binayla Msheireb, Doha'nın eski ticaret bölgesini canlandıran dünyanın ilk sürdürülebilir şehir merkezi yenileme projesi.

■ UNESCO doğal miras listesinde yer alan Khor Al Adaid-Khor Al Udaid ya da İç Deniz, Doha'nın güneyinde yer alıyor ve dünyada denizin çöle ulaştığı birkaç yerden biri.

■ Doha Metrosu, başkentin başlıca kültürel cazibe merkezlerini birbirine bağlayan dünyanın en hızlı sürücüsüz trenleriyle faaliyette.