323 metre boyundaki yolcu gemisi Costa Venezia İstanbul’da

Costa Cruises’un 135 bin ton ağırlığında 323 metre boyundaki 5 bin 260 yolcu kapasiteli Costa Venezia gemisi, İstanbul’a geldi. Tarihte Türkiye limanlarına yanaşan en büyük yolcu gemisi olma unvanını taşıyan Costa Venezia, İstanbul’dan Ege’ye açılacağı ilk seferi için Galataport Limanı’na demirledi.

5 gün boyunca Galataport Limanı’nda konaklayacak olan gemi, pazar günü yerli ve yabancı misafirlerinin biniş yapmasının ardından 2 Mayıs günü saat 17.00’de demir alarak, tur programını gerçekleştirmek üzere İstanbul’dan denize açılacak.

2023’e kadar İstanbul’dan aralıksız 4 farklı program

1 Mayıs itibarıyla her Pazar İstanbul GalataPort’tan hareketle Türkiye ve Yunanistan limanlarını 8 ve 15 günlük 4 farklı program dahilinde gezecek olan yolcu gemisi, Kasım ayından itibaren Nisan 2023 tarihine kadar rotasını 12 günlük programı ile Doğu Akdeniz’e çevirecek. Costa Venezia yıllar sonra 2023 Nisan ayına kadar aralıksız düzenleyeceği seferleriyle İstanbul’u ana port olarak kullanan ilk büyük yolcu gemisi olacak. Mayıs ayından itibaren her Pazar günü demir attığı Galataport’ta, dünyanın dört bir yanından gelen 5 bin yolcuyu ağırlamak için hazır bekleyecek.

Costa Cruises’un Venedik’ten ilham alarak tasarlanan yeni gemisi Costa Venezia’da 13 restoran ve 7 bar, 4 havuz ve jakuzi, 3 su kaydırağına sahip Aqua Park ile bir Macera parkı bulunuyor.