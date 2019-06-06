4 yıl sonra ilk gemi İstanbul'a demirledi
Kruvaziyer gemisi "Seven Seas Voyager", 722 yolcusuyla Sarayburnu'na demir attı. 206 metrelik 11 katlı geminin yolcuları mehter takımıyla karşılandı.
İstanbul'a 4 yıl aradan sonra gelen ilk kruvaziyer gemisi "Seven Seas Voyager", 722 yolcusuyla Sarayburnu Limanı'na yanaştı.
Burada demir atan 206 metre uzunluğundaki 11 katlı yolcu gemisi, limanda mehter takımıyla karşılandı.
İçinde havuz, gösteri merkezi, spor salonu ve güzellik salonunun da bulunduğu dev geminin yarın Kuşadası’na hareket edeceği öğrenildi.