Airbnb, yılın son çeyreği için gelir beklentisini yükseltti

Airbnb, dördüncü çeyrek gelirini 2,66–2,72 milyar dolar aralığında öngörerek Wall Street tahminlerini aştı; hisseler seans sonrası işlemlerde yükseldi.

Ağustos ayında ABD’de devreye alınan “şimdi ayırt, sonra öde” seçeneğinin talebi desteklediğini belirten şirket, yılın geri kalanı için “olumlu görünüm” mesajı verdi. Haber sonrası Airbnb hisseleri seans sonrası işlemlerde yüzde 5,5 yükseldi.

Üçüncü çeyrek sonuçları beklentileri aştı

* Gelir: 4,10 milyar dolar

* Brüt rezervasyon hacmi: 22,9 milyar dolar

* Hisse başına kâr: 2,21 dolar

Latin Amerika ve Asya büyümenin lokomotifi oldu

Şirket, ABD ve Avrupa gibi olgun pazarlara kıyasla Latin Amerika, Japonya ve Hindistan gibi genişleme pazarlarında iki kat daha hızlı büyüme kaydetti.

Brezilya: Faizsiz ödeme modeli, “gece/koltuk rezervasyonu” büyümesini hızlandırdı

Japonya: İç turizm rezervasyonları yüzde 27 arttı

Hindistan: İlk kez rezervasyon yapan kullanıcı sayısı yüzde 50 yükseldi

CEO Brian Chesky, hizmetler bölümünün iş modeline “anlamlı katkı yapmasının” 3–5 yıl alacağını söyledi.