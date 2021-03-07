Akdeniz'de turizmciler bu sezondan umutlu

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaretinde turizm sektörünün beklentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yağcı, COVID-19 en fazla etkilediği sektörlerin başında seyahat ve turizmin geldiğini belirtti.

Salgın nedeniyle 2020'yi yaklaşık 3,5 milyon turistle kapattıklarına işaret eden Yağcı, "Antalya'yı dünyadaki rakipleriyle karşılaştırdığımızda bu rakamın ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Antalya, rakiplerine göre çok iyi konumda. Antalya salgın döneminde güvenli turizm sertifikasyon sistemiyle dünyaya turizm hareketinin başlamasında öncülük eden destinasyonlardan biri oldu. Aldığımız önlemler, uyguladığımız kurallar, tüm konaklama sektörü tarafından benimsendi. Çok ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Dolayısıyla geçen yılki başarımız bu yıl için de umut oldu." ifadelerini kullandı.

Aşılama çalışmalarının da pozitif yönde katkısı bulunduğunu anlatan Yağcı, aşının turizm sektörüne umut olduğunu vurguladı.

Yeni sezonda da güvenli turizm kurallarından asla taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizen Yağcı, şöyle devam etti:

"Bu sezonun geçen yıldan daha iyi olacağını düşünüyoruz. Özellikle Rusya pazarında hareketlenme olacak. İngiltere'yi yakından takip ediyoruz. 17 Mayıs itibarıyla ulusal seyahate izin verileceği öngörülüyor. Dolayısıyla Avrupa pazarında da mayıstan sonra durumun netleşeceğini düşünüyoruz. İç pazarın çok önem kazandığı bir yıl olacak. İç pazarla beraber dış pazarın da artarak devam edeceği bir sezon yaşayacağımıza inanıyoruz."