Akdeniz'in charter lideri Antalya

01 Ekim 2020

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, 4 bin 647 uluslararası charter uçuşla Mayorka, Girit, Rodos, Dubrovnik gibi Akdeniz'deki rakiplerini geride bıraktı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, yaptığı açıklamada, koronavirüs (COVID-19) sürecinde Antalya'nın Akdeniz ülkeleri arasında en fazla talep gören turizm kenti olduğunu söyledi.

Eylülde yurt dışından Antalya'ya 4 bin 647 uluslararası charter uçuşu gerçekleştiğini aktaran Yavuz, uçak doluluk oranının ise yüzde 91 olduğunu bildirdi.

Charter uçuşlarına göre Antalya Havalimanının yabancı rakiplerine göre eylülü daha yoğun geçirdiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Eylülde Mayorka'ya 2 bin 868, Girit'e 2 bin 4, Rodos'a 1026 ve Dubrovnik'e 327 uçuş gerçekleşti. Antalya'ya ise günde ortalama 155 uçuşla eylülü bitirdi. Antalya'ya 4 bin 647 charter uçuşla 28 ülkeden 967 bin 855 misafir geldi. Akdeniz ülkelerinde hiçbir havalimanı eylül ayında Antalya yoğunluğunda değildi. Mesela yılda 15 milyon turistin gittiği Mayorka'da bu sene bu sayının beşte biri gerçekleşmedi."

Eylülde de Rusya'nın en fazla turist gelen ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını, bu ay 10765 uçuşla 498 bin 355 misafirin geldiğini belirten Yavuz, ağustosa göre eylülde Rus misafir artışının yüzde 37 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Rusya'dan sonra en fazla turistin geldiği ikinci ülkenin Ukrayna olduğuna değinen Yavuz, 779 uçuşla 154 bin 659 Ukraynalı misafirin kente geldiğini bildirdi.

Antalya'ya İngiltere'den 528 uçakla 87 bin 914, Almanya'dan 619 uçakla 79 bin 278, Polonya'dan da 151 uçakla 27 bin 454 turistin tatil için Antalya'yı tercih ettiğini vurgulayan Yavuz, "Yılın en yoğun gelişi 26 Eylül'de 43 bin 86 misafirle gerçekleşti." bilgisini paylaştı,

Kaynak: AA