Alaçam turizmde yükseliyor: 18 kilometrelik kumsalıyla göz kamaştırıyor

Samsun’un kuzeybatısında yer alan ve Karadeniz’e 18 kilometrelik kumsalıyla açılan Alaçam ilçesi, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Maviyle yeşilin iç içe geçtiği Geyikkoşan sahili başta olmak üzere, yaylaları, mesire alanları ve sosyal tesisleriyle Alaçam, Karadeniz turizminde adından daha fazla söz ettirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, ilçenin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için hem belediye kaynaklarıyla hem de kamu-özel iş birliğiyle birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Özdemir, "18 kilometre uzunluğundaki sahilimizin tamamı kumsaldan oluşuyor. Bu doğal güzellik, Geyikkoşan bölgesinde çam ormanlarıyla birleşiyor. Gerçekten Antalya’daki gibi geniş bir kumsalda, çam ağaçlarının gölgesinde dinlenebileceğiniz bir yer burası" dedi.

Geyikkoşan sahilinde öğretmenevi, restoran, belediyeye ait konaklama alanları ve çeşitli sosyal tesislerin bulunduğunu kaydeden Özdemir, tesis sayısını artırmak için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.

Mavi bayrak ve yeni konaklama projeleri gündemde

Alaçam Belediyesi, sahil temizliğinden güvenli yüzme alanlarına kadar pek çok alanda Samsun Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde çalışıyor. Başkan Özdemir, sahilin mavi bayrak alması için gerekli başvuruların ve altyapı hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "Denizimiz hem temiz hem de doğal. Gerekli şartları yerine getirerek mavi bayrak almak istiyoruz" diye konuştu.

Konaklama konusunda da eksiklerin hızla giderileceğini aktaran Özdemir, "Belediye olarak özel sektör işbirliğiyle otel yapılabilecek alanlar oluşturuyoruz. Hedefimiz, Geyikkoşan’da belediye denetiminde konforlu bir konaklama tesisi inşa etmek" ifadelerini kullandı.

“Karadeniz sahilinde emsali yok”

Başkan Özdemir, Alaçam’ın deniz turizmi açısından henüz tam anlamıyla keşfedilmediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Alaçam, Karadeniz sahilinde eşi benzeri olmayan bir yapıya sahip. Denizle birlikte çam ormanları ve geniş mesire alanları var. 48 bin metrekarelik mesire alanımızda, vatandaşlarımız mangal yakıp ailece keyifli zaman geçirebiliyor. Ayrıca Kızlan Yaylası gibi doğal güzelliklere de sadece 15 dakikalık mesafede ulaşılabiliyor. Bu özelliklerin hepsi turizmde çok büyük avantaj."

Bölgedeki cankurtaran kulelerinin aktif hale getirildiğini, güvenli yüzme alanlarının belirlendiğini belirten Özdemir, yaz sezonu boyunca binlerce kişiyi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.