Alman turistler için kritik gün: 15 Temmuz

03 Temmuz 2020

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün Almanya'da turizmin açılmasına yönelik temaslarda bulundu. Çavuşoğlu ilk olarak Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı oldu. Türk yetkililerin alınan önlemleri anlattığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Maas, Türkiye'ye yönelik Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) seyahat uyarısını gözden geçirecekleri konusunda söz verdiklerini söyledi. Almanya'nın bu konuda AB'nin tutumu çerçevesinde karar vereceğini vurgulayan Maas, AB yetkilileri ile iki haftada bir durum değerlendirmesi yaptıklarına da dikkat çekti.

Ülkelerin tedbirleri önemli

AB'nin seyahat uyarılarını kaldırmak konusunda ilk adımları attığını ve bu adımların devam edeceğini belirten Maas, şunları söyledi: “Her bir ülkenin hangi tedbirleri aldığına bakıyoruz. Bugün bu konuda birçok bilgiyi edindik. Bölgesel rakamların gelecekte çok önemli olacağından hareket ediyoruz. Yeni vakalar nerede, nerede hiç yok, bunların dikkate alınması gerekiyor. Avrupa genelinde bir çerçeve oluşturmuş bulunuyoruz. Karantina şartları da bu şekilde belirleniyor. İki haftalık aralarla olmak üzere AB'de bu konu sürekli yeniden incelenecektir. Ailelerini, yakınlarını ziyaret etmek isteyen insanlar için bu seyahat uyarısı geçerli değil, onlar rahatlıkla gidip gelebilirler.”

Almanlar gelmek istiyor

Bakan Çavuşoğlu da Türkiye'deki bütün tesislerde önlemlerin alındığını ve Alman uzmanlar tarafından da denetlendiğini ifade ederek “Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor. Almanya turizm sektörü için de çok önemli” dedi. AB'nin seyahat uyarısını kaldırdığı ülkeler listesinin objektif olmadığını ve şeffaflığın olmadığı bazı ülkelerin bu listede bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye yok. Burada görüyoruz ki siyasi saiklerle karar alınmış. Geçen sene 5 milyondan fazla Alman turisti ülkemizde ağırladık. Hepsi de büyük bir memnuniyetle Almanya'ya geri döndüler. Ben inanıyorum ki bugün faydalı görüşmemizden sonra, verilerimiz şeffaf, AB ile de paylaşıyoruz. Bu konudaki kararları birlikte alacağız" dedi.

‘Fransa Türkiye'yi istemedi’

iddiası Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği’nin (Twin Cities World Tourism Association- TCWTA) Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Berlin’de ılıman hava estiğini ancak hala ortada bir tavır sergilendiğini vurguladı. Baraner, son günlere gelindiğini artık Türkiye’nin de turizmin de daha fazla bekleyemeyeceğini belirterek, “bu kararın 15 Temmuz’da açıklanmasını bekliyoruz. Almanya topu Avrupa’ya atıyor ancak karar vermek zorundalar. Brüksel’deydim. Listede Türkiye vardı. Son anda Fransa, Libya meselesi nedeniyle araya girdi ve listeden çıktık. Berlin’de de Brüksel’de de oteller hiçbir önlem almamış. Kendileri almazken Türkiye’den 5 katını istiyorlar. Türkiye daha iyisini yaptı. Artık Türkiye’nin atacak adımı kalmadı. Karar siyasi mi değil mi göreceğiz” diye konuştu. Bugün uyarı kalksa satılan 5 seyahatin 3’ünün Türkiye’ye olacağını belirten Baraner, “Avrupa’da tatile gitmek isteyen az kesim var ama onlarda Türkiye’nin önlemlerini görüp Türkiye’ye gelmek istiyor. Dışişleri Bakanı Maas’ın gurbetçilere yönelik söylediği uyarı onlar için geçerli değil lafı çok önemli. ‘Özel bir çözüm bulacağız’ da dedi bu güzel haber oldu” dedi.

Otellerde karantina odası bulunacak



Türkiye havalimanlarında yaptıkları test sonucu pozitif çıkan turistleri geri göndermeyeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda otellere yeni bir genelge gitti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayınladığı yeni genelge ile 50 oda üstü tüm otellere ‘güvenli turizm sertifikası’ alma zorunluluğu getirirken, yabancı turistler için izolasyon yani karantina odaları şartı da geldi. Antalya'da oteller izolasyon hazırlıklarına önceki gün başladı. Genelgeyle birlikte oteller yatak kapasitesine göre değişmek kaydıyla, 1-10 arasında izolasyon odası bulundurmak zorunda kalacak. Misafir izolasyon odalarının, diğer misafir odaları ile en az temasta olacak şekilde, aynı kat/aynı blokta düzenlenmiş olması, düzenlendikleri kat veya blokta normal misafir odalarının bulunmaması veya ikişer misafir odası boş bırakılacak şekilde bir uçta toplanarak koridorda fiziksel ayrımı sağlanacak.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya’daki basın toplantısında da bunun altını çizerek şunları söyledi: “Şimdi geldi turist, pozitif vaka, test yapıldı, ön taramadan da emare çıktı, durumu ağır değil. O turist hastanede değil de otelde 14 gün geçirmek istedi. Bunun için de hazırlığımız var. Otellerde izole bölümler ayrıldı ki, izole bölgede normal tatilini otelde geçirsin. Diğerlerine de bulaştırmayacak şekilde. Her türlü alternatifi biz düşündük ve buna göre tedbirlerimzi aldık. Bunu da Alman şirketleriyle beraber düzenledik.” Basın toplantısında Almanya'nın Türkiye'deki korona tedavisinde etken maddesi hidroksiklorokin olan sıtma ilacının kullanılması nedeniyle seyahat uyarısını kaldırmadığı iddiaları da gündeme geldi. Böyle bir zorlama olmadığını belirten Çavuşoğlu, hiçbir hastaya zorla ilaç verilmediğini söyledi.



İngiltere, Türkiye yasağını kaldırıyor



The Daily Telegraph, İngiltere hükümetinin "hava köprüsü" planlarını etkili bir şekilde ortadan kaldıracağını ve 75 ülkeden gelenler için koronavirüs karantina kurallarını sona erdireceğini bildirdi. Gazete Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkelere ise zorunlu olmayan seyahat yasağını kısa süre içinde kaldıracağını bildirdi.