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Almanlar Türkiye'yi tercih ediyor

Turizm şirketi TUI, Almanların turizm rezervasyonlarının 2019 yazını geçtiğini, Türkiye'ye talebin yüksek olduğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Almanlar koronavirüs salgını öncesindeki 2019 yazına kıyasla bu yıl daha fazla tatil rezervasyonu yaparlarken, tercihlerini ağırlıklı olarak İspanyol adaları, Yunanistan ve Türkiye'den yana kullanıyorlar.

Dünyanın en büyük seyahat ve turizm şirketi TUI'nin Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Marek Andryszak yaptığı açıklamada, "Yaz tatili rezervasyonlarında açık kapanarak tam kapasiteye ulaştı ve seyahate dair tüketici iyimserliği gün geçtikçe artıyor" dedi.

Andryszak, Türkiye ve Yunanistan'ın yanı sıra İspanya'nın Balearic ve Kanarya adaları için talebin özellikle yüksek olduğunu belirterek Mayıs'tan beri rezervasyonların 2019'un aynı dönemine kıyasla artığını ifade etti.

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