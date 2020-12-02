Alternatif turizm yatırımına bölgesel teşvik

Uzun süredir sektörün gündeminde olan Turizmi Teşvik Kanununun yenilenmesinde son aşamaya gelindiği öğrenildi. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre kanun düzenlemesinde sadece kitle turizmi değil alternatif turizm yatırımlarının da kapsama alınmasına karar verildi. Buna göre yerli ve yabancı turist çekeceği tahmin edilen, dağcılık, rafting gibi doğa sporları, kültür ve özellikle nadir doğal güzelliklere yönelik yapılacak yatırımlara destek verilmesi sağlanacak. Bu türden yatırımlar için turizm bölgesi ilanı ile teşvikli yatırım yapılması mümkün olacak. Bazı bölgelerde özel teşvikler verilmesinin de önü açılacak.

Farklı tesisler odaklı olacak

Mevcut turizmi teşvik kanunun otel, tatil köyü vb. tesisleri, deniz araçlarını kapsadığı, alternatif turizmin ise çok farklı tesis ve bileşenleri içerdiği kaydedildi. Bu tür işletmelerin gerek kurulum, gerekse işletme aşamasındaki teşvik sisteminin de kanunla kapsanacağı vurgulandı.

Bu türden turizm yatırımlarına uygun alanlar Bakanlık tarafından yürütülecek çalışmalarla belirlenecek.

Bilgi veren kaynaklar daha önce hazırlanan taslaklarda yer alan Türkiye’nin genel turizm bölgelerine ayrılması ve buna yönelik olarak turizm politikaları uygulanmasına imkan verilmesine yönelik hazırlık da yapıldı.

Olağanüstü durumlar için genel çözüm sağlanacak

Yeni kanunla 2020 salgını gibi dışsal nedenlerle turizmde yaşanacak olağanüstü zorluklar durumunda ivedi olarak tedbir alınabilmesine yönelik genel düzenleme de yapılacak. Yeni kanunda olağanüstü durumlarda Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığının destek uygulamaları için yetkilendirileceği ve bu yetkinin sınırlarının çizileceği maddeler olacağı vurgulandı.