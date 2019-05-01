Antalya nisanda yaklaşık 1 milyon turist ağırladı

01 Mayıs 2019

Antalya'ya, nisan ayında yaklaşık 1 milyon turist geldi.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, kenti ocak ayında 139 bin 307, şubatta 152 bin 801 ve martta 279 bin 97 yabancı turist ziyaret etti.

Geçen yıl nisan ayında 269 bin 678 turisti ağırlayan Antalya'ya, bu yılın aynı ayında yüzde 38 artışla 977 bin 548 turist geldi. Yeni rekorların beklendiği "turizmin başkenti"nde, yılın ilk 4 ayında 1 milyon 560 bin 862 turist ağırlandı.

Konukların ülkelere göre dağılımına bakıldığında ise ocak ayında 36 bin 887 turistle Rusya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 29 bin 596 turistle Almanya izledi. Şubat ayında 43 bin 914 ile Almanlar birinci, 31 bin 499 ile Ruslar ikinci oldu.



Mart ayında 77 bin 881 turistle Almanya ilk sırada, Rusya 68 bin 303 turistle ikinci, İngiltere ise 22 bin 467 turistle üçüncü sırada yer aldı. Nisan ayında ise 304 bin 478 turistle Rusya birinci, 208 bin 430 turistle Almanya ikinci ve 69 bin 967 turistle Hollanda üçüncü oldu.

Kaynak: AA